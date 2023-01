Ethereum 3 Tage in Folge im Plus während Dash 2 Trade in wenigen Augenblicken ausverkauft sein dürfte

Es sind kleine Schritte, die der Kryptomarkt zur Zeit macht, aber es sind Schritte in die richtige Richtung. 2023 bewegt sich der Preis für einen Ether zwischen 1.190 und 1.220 Dollar, womit man nicht mehr von einer hohen Volatilität sprechen kann. Der Preis ist nun schon seit mehreren Wochen relativ stabil und scheint in diesem Bereich seinen Boden gefunden zu haben. Die ersten 3 Handelstage in diesem Jahr sind bis jetzt jedenfalls positiv, wodurch Hoffnung bei Krypto-Anlegern aufkommt. Während sich die Gewinne bei Ethereum im Bereich von 1 % und weniger pro Tag bewegen, könnte der D2T-Token nun innerhalb weniger Tage extrem hohe Renditen einbringen. Der Countdown zum Vorverkauf steht auf der Dash 2 Trade Website bei 3 Tagen, allerdings sind nur noch 6 % der Coins verfügbar, wodurch dieser bereits früher enden könnte.

Derzeit notiert der Ethereum Kurs knapp oberhalb der EMA-20-Linie, wurde aber in den letzten Tagen bereits häufig an dieser wieder bärisch abgewiesen. Ob der Anstieg darüber diesmal von längerer Dauer ist, wird sich erst zeigen. Wichtig wäre heute ein Schlusskurs über dieser Grenze, um die bullische Dynamik der ersten Tage in diesem Jahr beizubehalten. Auch wenn der Anstieg derzeit noch sehr zerbrechlich aussieht und nicht viel fehlt, um preislich wieder auf Vorjahresniveau zu sinken, bringt 2023 wesentlich bessere Voraussetzungen für den Kryptomarkt und vor allem für Ethereum mit. Seit dem Merge sind die Fundamentaldaten für das Ethereum-Netzwerk hervorragend. Dennoch haben sich die Entwickler nicht auf diesem Erfolg ausgeruht und weitere Upgrades sind bereits für das erste Quartal dieses Jahres angekündigt. Unter Anderem sollen hier auch die gestakten Ether wieder zugänglich gemacht werden. Damit bringt ETH die besten Voraussetzungen mit, langfristig wieder neue Höchststände zu erreichen, auch wenn das in diesem Jahr wahrscheinlich noch nicht der Fall sein wird. Kurzfristig wäre ein Anstieg in Richtung des 50-Tages-EMAs wichtig, um den nächsten größeren Widerstand bei 1.300 Dollar in Angriff zu nehmen. Während bei Ethereum in den nächsten Tagen nicht mit großen Sprüngen zu rechnen ist, ist bei Dash 2 Trade bereits im Jänner ein enormer Preisanstieg möglich. Der Vorverkauf ist spätestens in 3 Tagen beendet und ab dem 11. Jänner wird der D2T-Token an den ersten Kryptobörsen gelistet.

Beta Tests in der Presale Area von Dash 2 Trade

Bei Dash 2 Trade handelt es sich um eine Plattform für Krypto-Trader, die Holdern des D2T-Token Handelssignale sendet und zahlreiche weitere Tools liefert, um das Trading zu verbessern. Das innovative Dashboard kann ab dem 4. Jänner in der Beta-Phase getestet werden. Der Launch der Beta-Section hat nochmal starke Dynamik in den Presale gebracht. 500.000 Dollar wurden allein in den vergangenen 24 Stunden umgesetzt. Damit sind nur noch 6 % der verfügbaren Coins im Vorverkauf verfügbar, was darauf hindeutet, dass der Presale früher als erwartet enden könnte. Der Countdown der Website steht bei 3 Tagen, die jüngsten Entwicklungen deuten aber eher darauf hin, dass höchstens noch für 2 Tage Coins verfügbar sind.

12,5 Millionen Dollar im Presale & Listings ab dem 11. Jänner bestätigt – x10 Potenzial

So hohe Summen bringt ein Coin im Vorverkauf selten ein: Mehr als 12,5 Millionen USD konnten inzwischen mit dem D2T-Token umgesetzt werden. Das liegt zum Einen an den Vorteilen, die Dash 2 Trade seinen Nutzern bringt, zum Anderen an der starken Community, die auf der Learn 2 Trade Academy schon seit Jahren tausende Trader umfasst. Gemeinsam mit dem beliebten Twitter-Account der Entwickler stimmt hier das Gesamtkonzept. Damit hat der D2T das Potenzial, bei seinem Listing an den Kryptobörsen einen Preis zu erreichen, der Investoren, die bereits im Presale einsteigen, Renditen von 1.000 % einbringt. Die Vergangenheit hat bereits mehrfach gezeigt, dass derartige Gewinne bei ICOs erfolgreicher Coins keine Seltenheit sind. Das Listing wurde bereits an den zentralen Exchanges LBank, BitMart und ChangellyPro bestätigt, sowie an der dezentralen Exchange Uniswap.

