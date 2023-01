Ethereum auf dem Weg zur 2.000 Dollar Marke – Wie weit kann der Kurs in diesem Jahr steigen?

Wie zu erwarten kühlt der Kryptomarkt am Wochenende etwas ab. Ein Rückgang von Ethereum auf die 1.600 Dollar Grenze war vorhersehbar und scheint sich auch im Laufe des Tage noch zu bestätigen. Samstag und Sonntag sind meistens Tage, an denen sich der Kryptomarkt leicht zurückzieht, da Investoren hier kein unnötiges Risiko eingehen wollen. Nachdem die gesamte Marktkapitalisierung von Ethereum am Freitag noch auf über 200 Milliarden Dollar gestiegen ist, liegt diese aktuell knapp darunter. Dennoch findet hier eine Stabilisierung auf hohem Niveau statt. Damit wären alle Vorbereitungen getroffen, um in der nächsten Woche erneut weit anzusteigen.

In den vergangenen 24 Stunden hat sich der Ethereum-Kurs leicht zurückgezogen. Mit 1.627 Dollar liegt der Preis 0,89 % unter dem gestrigen Niveau. Das war zu erwarten und ist auch eine gesunde Entwicklung, da sich der Preis hier auf sehr hohem Niveau festigt. Am Wochenchart bleiben damit alle 3 Kerzen in diesem Jahr im grünen Bereich. Ethereum hat im 7-Tages-Schnitt um mehr als 6 % zugelegt, der Bitcoin sogar mehr als 10 %. Derzeit sieht alles danach aus, als würde der Anstieg in den nächsten Wochen fortgesetzt werden. Nach und nach werden Anleger immer bullischer gegenüber Kryptowährungen gestimmt und auch das Ethereum-Chartbild hellt sich langsam auf. Die gesamte Marktkapitalisierung aller Coins hält sich auch über der 1 Billion Dollar Marke.

Bullische Kursziele für Ethereum

Wenn die Stimmung am Markt weiterhin bullisch bleibt, kann Ethereum im Laufe des Jahres noch deutlich höher ansteigen, wenn auch nicht mit neuen Allzeithochs zu rechnen ist, da hierfür das Marktumfeld noch zu instabil ist. Das wichtigste nächste Kursziel wäre das Überschreiten des November-Hochs bei 1.690 Dollar. Sobald dieser Widerstand überschritten wird, wäre der Weg bis an die 1.800 Dollar Grenze frei. Von hier aus könnte auch die psychologisch wertvolle 2.000 Dollar Marke in Angriff genommen werden. Im Laufe des Jahres wäre es auch denkbar, dass der Widerstand bei 2.450 Dollar angetestet wird.

Ob ein Kurs darüber noch möglich ist, hängt von der Entwicklung des wirtschaftlichen Umfelds ab. Steigende Inflationszahlen und entsprechend höhere Zinsanhebungen als erwartet, würden den Druck auf den gesamten Kryptomarkt wieder deutlich erhöhen. Sollte sich die Lage allerdings schneller bessern als erwartet, wäre auch ein Preis zwischen 2.500 und 3.000 Dollar möglich. Abzuwarten bleibt auch, welche Auswirkungen das Shanghai-Upgrade im März auf das Ethereum-Netzwerk und auf den Kurs hat, wenn Staker wieder an ihre Ether kommen, die seit dem Merge nicht mehr zugänglich waren. Hier kann es kurzfristig zu einer Korrektur kommen.

Sind Play 2 Earn Coins eine Alternative?

Der Jänner hat bereits gezeigt, dass sich in diesem Jahr wieder viel Geld am Kryptomarkt verdienen lässt. Solana ist bereits um mehr als 200 % gestiegen und zahlreiche andere Coins haben schon hohe Renditen eingebracht, wenn sie zum Jahreswechsel gekauft wurden. Auch Ethereum und Bitcoin können im Laufe des Jahres eine Rendite von 100 % einbringen und auf 2.500 Dollar (Ethereum) bzw. 35.000 USD (Bitcoin) ansteigen. Allerdings sieht es so aus, als würden Play 2 Earn Coins den restlichen Markt outperformen. Während MANA eine Steigerung von mehr als 100 % zugelegt hat, ist auch AXS deutlich höher im Kurs als zum Jahreswechsel. Auch die Presales des RIA- und des MEMAG-Tokens deuten darauf hin, dass man mit Play 2 Earn Coins im Portfolio in diesem Jahr nicht viel falsch machen kann.

Calvaria – Duels of Eternity

Bei Calvaria – Duels of Eternity handelt es sich um ein Sammelkartenspiel, bei dem Spieler mit ihren NFT-Kreaturen gegeneinander antreten können und den RIA-Token dabei verdienen können. Der Coin befindet sich noch für kurze Zeit im Presale. Der Countdown auf der Website zeigt dabei noch 9 Tage an, bis der Vorverkauf endet. Allerdings sind nur noch 6 % der 150 Millionen RIA, die für den Vorverkauf bestimmt waren, verfügbar. Damit könnte es schon deutlich früher zum Ende des Presales kommen. Wenn der Vorverkauf abgeschlossen ist, wird der RIA schon bald an den ersten Exchanges gelistet und könnte hier noch deutlich im Preis ansteigen. Spätestens mit dem Launch von Calvaria – Duels of Eternity hat der Coin das Potenzial, noch um mehr als das Zehnfache anzusteigen und Investoren, die von Anfang an dabei sind, hohe Renditen einzubringen.

Meta Masters Guild

Bei Meta Masters Guild handelt es sich nicht um ein Spiel, sondern um eine ganze Gaming Plattform, auf der die ersten 3 Games bereits in der Entwicklung sind. Neben Meta Kart Racers – einem PVP-Rennspiel – kommt mit NFT Raid ein Spiel, das sowohl im Multiplayer- als auch im Storymodus alleine gespielt werden kann und mit Meta Masters World entsteht ein Metaverse, in dem man Freunde trifft, seine nächsten Runden plant oder seine Items in Form von NFTs handelt. Beachtlich ist das Tempo, mit dem der Presale des MEMAG-Tokens, der auf der Plattform verdient werden kann, voranschreitet. Inzwischen sind mehr als 900.000 Dollar im Vorverkauf umgesetzt worden. Der MEMAG kann aktuell noch für einen Preis von 0,010 USDT gekauft werden. In Kürze wird der Preis auf 0,013 USDT angehoben, wodurch Investoren, die vor der Erhöhung einsteigen, bereits einen Buchgewinn von 30 % mitnehmen. Im Laufe des Vorverkaufs wird der Preis noch öfter angehoben und der Buchgewinn steigt so mit jeder Erhöhung bis der Coin dann an den ersten Exchanges gelistet wird und noch um ein Vielfaches ansteigen kann.

Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

