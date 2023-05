Ethereum bricht vor Zinsentscheid durch US-Notenbank Fed ein – AiDoge (AI) widersetzt sich der Korrektur

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Wie zu erwarten hat die neue Handelswoche mit viel Zurückhaltung am Kryptomarkt begonnen. Zahlreiche Investoren sichern ihre Positionen vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Federal Reserve ab, indem sie sie schließen oder auf Assets ausweichen, die von der Leitzins-Anpassung weniger betroffen sind. Für Ethereum bedeutet das, dass der Kurs wieder in Richtung 1.800 Dollar gefallen ist. Auch der Bitcoin ist in der Nacht unter die 28.000 Dollar Marke gefallen. Währenddessen ist der neue Meme-Generator AiDoge nicht mehr zu stoppen.

Gestern kam es zu hohen Verlusten am Kryptomarkt. Am heutigen Dienstag stabilisiert sich die Lage zwar, allerdings auf niedrigem Niveau. Der Ether-Kurs liegt aktuell mit 1.834 Dollar noch immer um 0,77 % tiefer als vor 24 Stunden. Gestern am Abend wurde der Kurs bei 1.805 Dollar abgefangen und seitdem sieht es am Stundenchart so aus, als würde sich die Lage kontinuierlich verbessern.

Ob der Kurs aber weit über 1.850 Dollar vor dem morgigen Zinsentscheid der US-Notenbank Federal Reserve hinauskommt, ist fraglich. Das Inflationsziel ist noch lange nicht erreicht und auch wenn die nächste Anpassung beim Leitzins schon im Vorfeld festzustehen scheint, ist es eher die Frage, was Jerome Powell zwischen den Zeilen verkünden wird und ob es hier eine baldige Lockerung der Geldpolitik in Aussicht gestellt wird.

Die Zurückhaltung ist auch am Aktienmarkt zu spüren. Für den Kryptomarkt hat der Mai damit schlecht gestartet. Der Gesamtwert aller Kryptowährungen ist laut coinmarketcap.com auf 1,164 Billionen Dollar gefallen. Ethereum liegt im 7-Tages-Schnitt zwar mit 0,8 % im Plus, allerdings ist es auch noch nicht lange her, dass der Preis für einen Ether weit über 2.000 Dollar gelegen hat. Seitdem scheint es schwer zu sein, diesen Wert wieder zu erreichen. Auch der Bitcoin kommt nach dem ersten Antasten nicht mehr über die psychologisch wertvolle 30.000 Dollar Marke.

Unsicherheit am Markt

Die Gründe, warum die Bullen nun erstmal eine Pause einlegen, sind vielseitig. Immer mehr Stimmen werden laut, dass wir auf die größte Finanzkrise der letzten Jahrzehnte zusteuern, was natürlich auch den kurzfristigen Crash der meisten Assets mit sich bringen würde. Auch wenn viele in den letzten beiden Jahren schon stark eingebrochen sind, gehen immer mehr Beobachter davon aus, dass das erst die Spitze des Eisbergs war. Fakt ist, dass die Inflation immer noch viel zu hoch ist und sich auch die politische Lage immer weiter zuspitzt. Wohin sich das in den nächsten 2 Jahren entwickeln wird, kann wohl noch niemand so richtig abschätzen.

AiDoge widersetzt sich und steigt rasant an

Einige Bereiche leiden mehr unter der aktuellen Unsicherheit als andere. Derzeit scheinen es vor allem Meme-Coins zu sein, die von der schwierigen Lage nichts wissen wollen. Tag für Tag sind hier neue Coins in den Schlagzeilen, nach dem jüngsten Hype um Pepe Coin (PEPE), Love Hate Inu (LHINU) und Tamadoge (TAMA), ist es nun AiDoge ($AI), der durch die Decke geht. Der Meme-Generator verbindet die beiden Trends der Memes und der künstlichen Intelligenz und trifft damit genau ins Schwarze.

In Zeiten, in denen ICOs wieder sehr beliebt bei Anlegern sind, da sie zumindest für die nächsten Wochen eine gewisse Preisstabilität bringen, liefert AiDoge scheinbar genau das, worauf die Krypto-Welt gewartet hat. Der Vorverkaufspreis steigt hier noch mehrfach bis zum Listing an den Kryptobörsen an und sichert Investoren so schon einen hohen Buchgewinn von knapp 30 % bis zum Listing an den Kryptobörsen. Nach dem Handelsstart an den Exchanges hat der Coin das Potenzial, noch deutlich höher im Preis anzusteigen.

Nicht nur, weil die erste Stufe des Vorverkaufs innerhalb weniger Tage ausverkauft war und der Coin inzwischen mehr als 750.000 Dollar im Presale umgesetzt hat. Auch die Tatsache, dass hier künstliche Intelligenz genutzt wird um mittels Texteingabe witzige Memes zu erstellen, deutet darauf hin, dass hier der nächste große Hype entstehen wird. AiDoge (AI) verbindet alles, was aktuell funktioniert und schafft auf seiner Plattform auch eine Meme-Wall, in der die Community für die besten Memes voten kann und die Künstler, die sie mit dem Meme-Generator erstellt haben, dafür mit $AiDoge-Token belohnt werden.

Nicht oft gelingt es, dass ein Coin innerhalb einer Woche eine so extrem hohe Summe umsetzt. Meme-Coins boomen wieder, allerdings ist bei den meisten der große Preisanstieg schon geschehen und die Gelegenheit vom Tisch. Mit AiDoge haben Investoren die Möglichkeit, noch von Anfang an dabei zu sein und bei einer möglichen Kursexplosion extrem hohe Renditen zu erzielen, wie es bei Meme-Coins in der Vergangenheit schon häufig der Fall war.

