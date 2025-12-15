|Krypto-Performance im Fokus
Ethereum Classic: So viel hätte eine Investition von vor 1 Jahr gekostet
Vor 1 Jahr kostete ein Ethereum Classic 32,53 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 30,74 ETC. Da sich der Wert von Ethereum Classic am 14.12.2025 auf 12,79 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 393,27 USD wert. Mit einer Performance von -60,67 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 15.12.2025 erreicht und liegt bei 12,14 USD. Am 16.12.2024 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 33,22 USD.
