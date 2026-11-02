|Wertentwicklung im Blick
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02.11.2026 19:43:13
Ethereum Classic: So viel hätten Anleger mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren
Ethereum Classic wurde gestern vor 1 Jahr bei 16,32 USD gehandelt. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in ETC investiert worden wären, hätte man nun 61,28 Ethereum Classic im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 437,45 USD, da Ethereum Classic am 01.11.2026 7,139 USD wert war. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 56,26 Prozent abgenommen.
Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 6,076 USD und wurde am 18.08.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 17,76 USD und wurde am 07.11.2025 erreicht.
Redaktion Finanzen.net
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Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
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