Krypto-Anlage im Fokus 04.05.2026 19:43:13

Ethereum Classic: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Ethereum Classic: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Ethereum Classic-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Gestern vor 3 Jahren notierte Ethereum Classic bei 19,55 USD. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in ETC investiert hat, hat nun 511,39 Ethereum Classic im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 4 343,19 USD, da sich der Wert eines Coins am 03.05.2026 auf 8,493 USD belief. Damit wäre das Investment um 56,57 Prozent gesunken.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Ethereum Classic am 02.04.2026 bei 7,866 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 20.07.2025 bei 24,70 USD.

Redaktion finanzen.net

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