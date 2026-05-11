Ethereum Classic: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 5 Jahren bedeutet

Vor 5 Jahren kostete ein Ethereum Classic 107,06 USD. Wenn ein Investor damals 100 USD in ETC investiert hätte, hätte er nun 0,9340 Ethereum Classic. Die Investition hätte nun einen Wert von 9,344 USD, da sich der Wert von Ethereum Classic am 10.05.2026 auf 10,00 USD belief. Damit wäre die Investition 90,66 Prozent weniger wert.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 02.04.2026 bei 7,866 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Ethereum Classic am 20.07.2025 bei 24,70 USD..

Redaktion finanzen.net