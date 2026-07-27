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Ethereum Classic: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 3 Jahren bedeutet

Ethereum Classic: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Ethereum Classic investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Ethereum Classic notierte am 26.07.2023 bei 18,30 USD. Bei einem ETC-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 546,37 Ethereum Classic in seinem Portfolio. Mit dem ETC-USD-Kurs vom 26.07.2026 gerechnet (7,089 USD), wäre das Investment nun 3 873,40 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 61,27 Prozent verkleinert.

Das 52-Wochen-Tief von ETC wurde am 24.07.2026 erreicht und liegt bei 6,547 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 22.08.2025 bei 24,48 USD.

Redaktion finanzen.net

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