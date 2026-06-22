Ethereum Classic: So viel Wert wäre mit einem Investment von vor 5 Jahren verloren gegangen

Bei einem frühen Investition in Ethereum Classic hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 21.06.2021 kostete Ethereum Classic 41,47 USD. Bei einem Investment von 100 USD in ETC zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,411 Ethereum Classic. Da sich der Wert eines Coins am 21.06.2026 auf 7,287 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17,57 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 82,43 Prozent verringert.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 6,769 USD und wurde am 05.06.2026 erreicht. Am 20.07.2025 stieg Ethereum Classic auf ein 52-Wochen-Hoch bei 24,70 USD.

Redaktion finanzen.net