Ethereum Classic: Wie viel eine Investition von vor 3 Jahren gekostet hätte

So viel hätten Anleger mit einer frühen Ethereum Classic-Investition verlieren können.

Gestern vor 3 Jahren war ein Ethereum Classic 17,79 USD wert. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 561,99 ETC. Die gehaltenen Ethereum Classic wären am 24.05.2026 bei einem ETC-USD-Kurs von 8,914 USD 5 009,46 USD wert gewesen. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 49,91 Prozent verringert.

Bei 7,866 USD erreichte der Coin am 02.04.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 20.07.2025 bei 24,70 USD.

Redaktion finanzen.net