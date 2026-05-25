ETC-Investment im Blick 25.05.2026 19:43:13

Ethereum Classic: Wie viel eine Investition von vor 3 Jahren gekostet hätte

Ethereum Classic: Wie viel eine Investition von vor 3 Jahren gekostet hätte

So viel hätten Anleger mit einer frühen Ethereum Classic-Investition verlieren können.

Gestern vor 3 Jahren war ein Ethereum Classic 17,79 USD wert. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 561,99 ETC. Die gehaltenen Ethereum Classic wären am 24.05.2026 bei einem ETC-USD-Kurs von 8,914 USD 5 009,46 USD wert gewesen. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 49,91 Prozent verringert.

Bei 7,866 USD erreichte der Coin am 02.04.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 20.07.2025 bei 24,70 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s zum Währungsrechner
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Krypto kaufen

Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1643
0,0041
0,35
Japanischer Yen
185
0,1900
0,10
Britische Pfund
0,8621
-0,0026
-0,30
Schweizer Franken
0,9113
-0,0013
-0,14
Hongkong-Dollar
9,1215
0,0079
0,09
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19:42 NVIDIA-Depot im Fokus: Diese US-Aktien hielt der Chipgigant im 1. Quartal 2026
24.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 21
24.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 21: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
23.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
23.05.26 KW 21: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf Frieden steigt: ATX mit neuem Rekord über 6.100-Punkte-Marke -- DAX gewinnt kräftig -- Feiertag an US-Börsen -- Asiatische Börsen schließen stark
Der ATX konnte zum Wochenstart ein neues Rekordhoch markieren. Der DAX zeigte sich an Pfingstmontag ebenfalls deutlich höher. In den USA wird aufgrund eines Feiertags am Montag nicht gehandelt. An den Börsen in Asien ging es zum Wochenstart aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen