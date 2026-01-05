|Entwicklung der Anlage
Ethereum Classic: Wie viel eine Investition von vor 5 Jahren abgeworfen hätte
Ethereum Classic wurde gestern vor 5 Jahren bei 6,901 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 100 USD in ETC investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 14,49 Ethereum Classic. Die gehaltenen Coins wären gestern 185,48 USD wert gewesen, da sich der ETC-USD-Kurs auf 12,80 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +85,48 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 11,46 USD und wurde am 31.12.2025 erreicht. Am 23.01.2025 stieg Ethereum Classic auf ein 52-Wochen-Hoch bei 28,97 USD.
