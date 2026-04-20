|Rentable ETC-Investition?
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20.04.2026 19:43:13
Ethereum Classic: Wie viel Verlust bei einem Investment von vor 5 Jahren angefallen wäre
Gestern vor 5 Jahren war ein Ethereum Classic 34,92 USD wert. Wenn ein Investor vor 5 Jahren 100 USD in ETC investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,864 Ethereum Classic. Da sich der Kurs von ETC-USD gestern auf 8,234 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 23,58 USD wert. Damit hätte sich der Wert der Investition um 76,42 Prozent verringert.
Am 02.04.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 7,866 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 24,70 USD und wurde am 20.07.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
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Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
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