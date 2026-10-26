Krypto-Invest im Fokus 26.10.2026 19:43:13

Ethereum Classic: Wie viel Verlust bei einem Investment von vor 5 Jahren angefallen wäre

Ethereum Classic: Wie viel Verlust bei einem Investment von vor 5 Jahren angefallen wäre

Das wäre der Verlust bei einem frühen Ethereum Classic-Einstieg gewesen.

Ethereum Classic notierte am 25.10.2021 bei 55,29 USD. Bei einem Investment von 100 USD in ETC vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,809 Ethereum Classic. Die gehaltenen Coins wären am 25.10.2026 13,48 USD wert gewesen, da der ETC-USD-Kurs bei 7,453 USD lag. Damit wäre das Investment 86,52 Prozent weniger wert.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 6,076 USD und wurde am 18.08.2026 erreicht. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Ethereum Classic am 07.11.2025 bei 17,76 USD..

Redaktion finanzen.net

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Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com

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