|Langfristige Performance
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10.08.2026 19:43:13
Ethereum Classic: Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr eingefahren hätte
Vor 1 Jahr kostete ein Ethereum Classic 23,73 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in ETC zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 42,14 Ethereum Classic. Die Investition hätte nun einen Wert von 270,60 USD, da sich der Wert von Ethereum Classic am 09.08.2026 auf 6,421 USD belief. Damit wäre die Investition 72,94 Prozent weniger wert.
Am 09.08.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 6,421 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 22.08.2025 erreicht und liegt bei 24,48 USD.
Redaktion finanzen.net
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