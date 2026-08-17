Ethereum Classic: Wie viel Verlust ein Investment von vor 3 Jahren bedeutet hätte

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Ethereum Classic verlieren können.

Am 16.08.2023 kostete Ethereum Classic 16,23 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in ETCinvestiert, wäre er nun im Besitz von 616,19 Ethereum Classic. Da sich der Kurs von ETC-USD gestern auf 6,098 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 757,69 USD wert. Das entspricht einem Minus von 62,42 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief von ETC wurde am 16.08.2026 erreicht und liegt bei 6,098 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 24,48 USD und wurde am 22.08.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net