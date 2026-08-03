|Lohnende Ethereum Classic-Investition?
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03.08.2026 19:43:13
Ethereum Classic: Wie viel Verlust ein Investment von vor 5 Jahren bedeutet hätte
Ethereum Classic wurde am 02.08.2021 zu einem Wert von 51,49 USD gehandelt. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 USD in ETC investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,942 Ethereum Classic. Die gehaltenen Coins wären gestern 12,85 USD wert gewesen, da sich der ETC-USD-Kurs auf 6,617 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 87,15 Prozent verringert.
Am 01.08.2026 fiel ETC auf ein 52-Wochen-Tief bei 6,506 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Ethereum Classic liegt derzeit bei 24,48 USD und wurde am 22.08.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
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