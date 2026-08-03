Lohnende Ethereum Classic-Investition? 03.08.2026 19:43:13

Ethereum Classic: Wie viel Verlust ein Investment von vor 5 Jahren bedeutet hätte

Ethereum Classic: Wie viel Verlust ein Investment von vor 5 Jahren bedeutet hätte

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in Ethereum Classic Anlegern gebracht.

Ethereum Classic wurde am 02.08.2021 zu einem Wert von 51,49 USD gehandelt. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 USD in ETC investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,942 Ethereum Classic. Die gehaltenen Coins wären gestern 12,85 USD wert gewesen, da sich der ETC-USD-Kurs auf 6,617 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 87,15 Prozent verringert.

Am 01.08.2026 fiel ETC auf ein 52-Wochen-Tief bei 6,506 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Ethereum Classic liegt derzeit bei 24,48 USD und wurde am 22.08.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

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