|ETC-Investition im Fokus
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21.09.2026 19:43:13
Ethereum Classic: Wie viel Verlust eine Investition von vor 1 Jahr bedeutet hätte
Ethereum Classic wurde gestern vor 1 Jahr bei 20,19 USD gehandelt. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 49,53 ETC im Portfolio. Mit dem ETC-USD-Kurs von gestern gerechnet (8,525 USD), wäre die Investition nun 422,25 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 57,77 Prozent.
Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte ETC am 18.08.2026 bei 6,076 USD. Am 02.10.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 20,02 USD.
Redaktion finanzen.net
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Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
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