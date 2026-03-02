Ethereum Classic: Wie viel Wert mit einer Investition von vor 3 Jahren verloren gegangen wäre

Vor 3 Jahren kostete ein Ethereum Classic 21,27 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in ETC investiert, befänden sich nun 470,05 Ethereum Classic in seinem Portfolio. Da sich der Kurs von ETC-USD gestern auf 8,479 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 985,43 USD wert. Die Abnahme von 10 000 USD zu 3 985,43 USD entspricht einer negativen Performance von 60,15 Prozent.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 05.02.2026 bei 8,047 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 24,70 USD und wurde am 20.07.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net