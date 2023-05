Ethereum erneut mit Verlusten während DeeLance auf eine Million Dollar zusteuert

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Mai ist inzwischen schon halb um und hat bisher noch nichts Gutes für Krypto-Investoren gebracht. Zumindest nicht für diejenigen, die in Ethereum oder Bitcoin investiert sind. Wer seine Positionen seit dem Jahreswechsel hält, sitzt noch auf hohen Gewinnen, wer erst im Mai oder mit dem Erreichen der 2.000 Dollar Marke bei Ethereum eingestiegen ist, muss Verluste hinnehmen. Inzwischen boomen Meme-Coins und auch innovative Utility-Token kommen auf. Investoren suchen offenbar nach Alternativen, was man auch am Erfolg von DeeLance erkennt. Der $DLANCE-Token steuert auf eine Million Dollar zu, während Ethereum und Co. fallen.

Jetzt in die Zukunft der Remote-Arbeit investieren und $DLANCE im Presale sichern.

Der Ether-Kurs bewegt sich wieder am unteren Ende der Preisspanne, die seit Mitte März zu beobachten ist. Inzwischen hat es zwar einen Ausbruch nach unten gegeben und auch über 2.000 Dollar wurder ein ETH für kurze Zeit gehandelt, aber während der letzten 8 Wochen wurde Ethereum meistens zwischen 1.700 und 2.000 Dollar gehandelt. Mit den Verlusten von 0,85 % in den letzten 24 Stunden wird ETH wieder am unteren Ende dieser Preisspanne gehandelt und notiert aktuell bei 1.810 Dollar.

Damit hat Ethereum etwas weniger als der Markt im Durchschnitt verloren, der Gesamtwert aller Kryptowährungen ist von gestern auf heute um 0,95 % gefallen. Der Bitcoin als digitale Leitwährung hat mit einem Minus von 1 % etwas mehr verloren. Im 7-Tages-Schnitt liegt Ethereum mit 1,66 % im Minus und kommt damit noch auf eine Marktkapitalisierung von 217 Milliarden Dollar – 19,3 % vom gesamten Kryptomarkt.

Auch wenn in den letzten Wochen keine nennenswerten Gewinne mehr bei Ethereum, Bitcoin und Co. zu machen waren, ist es eine beeindruckende Leistung, dass die Konsolidierung auf so hohem Niveau gelingt. Wenn man bedenkt, unter welchen Umständen der Preisanstieg im ersten Quartal stattgefunden hat, hätte man auch mit einer deutlich stärkeren Korrektur rechnen können. Derzeit sieht es so aus, als würde der EMA100 bei 1.765 Dollar als Support halten und keine weiteren hohen Verluste mehr zulassen.

Jetzt rechtzeitig investieren und hohen Buchgewinn mitnehmen mit $DLANCE im Portfolio.

Sollte der EMA100 bei 1.765 Dollar unterschritten werden, ist auch der EMA200 knapp unter der 1.700 Dollar Marke schon so nahe, dass ein nachhaltiger Ausbruch unter dieses Niveau eher unwahrscheinlich ist. Selbst wenn der Mai weiterhin nichts Gutes für den Kryptomarkt bringt, dürften die Bullen die 1.700 Dollar Marke nicht so schnell aufgeben. Am Ende der Woche tritt der Fed-Vorsitzende Jerome Powell vor die Kameras und könnte einen wichtigen Impuls für den Kryptomarkt liefern. Inzwischen weichen immer mehr Anleger auf ICOs aus, da hier in den letzten Wochen deutlich höhere Gewinne erzielt werden konnten.

DeeLance ($DLANCE) steuert auf eine Million Dollar zu

Der große Vorteil von ICOs (Initial Coin Offerings) ist, dass der Preis hier noch nicht schwankt, da die Coins noch nicht an den Kryptobörsen gehandelt werden. Somit wird der Preis nicht durch Angebot und Nachfrage bestimmt, sondern vom jeweiligen Team dahinter vorgegeben. Im Fall von DeeLance geht der Vorverkauf der Token auch noch mit deutlichen Preissteigerungen einher, die einen sicheren Buchgewinn bedeuten. Genau das dürfte in unsicheren Zeiten viele Investoren freuen.

Jetzt rechtzeitig $DLANCE kaufen und Buchgewinn von 69 % mitnehmen.

DeeLance ist eine Web3-basierte Recruiting-Plattform. Ein Ort, an dem Auftraggeber Freelancer finden, die ihre Projekte umsetzen können. Freiberufler finden hier in Zukunft neue Kunden und Aufträge. Im Gegensatz zu Fiverr, Upwork und weiteren bestehenden Portalen in diesem Bereich, kann DeeLance durch seine dezentrale Peer-to-Peer-Struktur den Service zu deutlich niedrigeren Gebühren anbieten, da eine teure dritte Partei überflüssig ist. Damit dürfte es nicht lange dauern, bis DeeLance zur führenden Plattform aufsteigt und der Preis für den $DLANCE-Token entsprechend steigt.

Aktuell erhält man den $DLANCE noch für 0,033 USDT. In der nächsten Vorverkaufsphase steigt der Preis auf 0,038 USDT. Bis zum Handelsstart an den Exchanges wird der Preis für einen DLANCE-Token auf 0,057 USDT angehoben. Daraus ergibt sich ein Buchgewinn bis zum Listing an den Kryptobörsen von fast 70 %. Eine Gelegenheit, die sich zahlreiche Investoren nicht entgehen lassen wollen, weshalb der Vorverkauf des $DLANCE-Tokens auch schon bald eine Million Dollar eingebracht hat.

Jetzt $DLANCE zum günstigen Vorverkaufspreis sichern.







Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.