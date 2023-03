Ethereum erreicht am Wochenende neues Jahreshoch – Kommt nun die 2.000 Dollar Marke in Reichweite?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Es scheint nur noch nach oben zu gehen am Kryptomarkt. Der Bitcoin als größte digitale Währung nach Marktkapitalisierung notiert bei mehr als 27.000 Dollar und auch Ethereum hat am Wochenende zum ersten Mal in diesem Jahr 1.800 USD überschritten. Auch wenn der Ether damit eine starke Woche mit einem Plus von mehr als 20 % hinlegt, entkoppelt er sich doch immer mehr vom Bitcoin, der in 7 Tagen um mehr als 31 % gestiegen ist. Holt Ethereum nun bald wieder auf und steigt auf 2.000 Dollar?

Die Sorgen der letzten Wochen scheinen in Vergessenheit zu geraten. Kaum hat die US-Regierung angedeutet, die Banken zu unterstützen, war die gesamte Bankenkrise nicht mehr der Rede wert. Auch wenn das natürlich eine sehr gefährliche Entwicklung und ein instabiles Umfeld für so eine Kursrallye ist. Der Ether steigt in dieser Woche auf sein Jahreshoch bei 1.840 Dollar und ist inzwischen, wie für Sonntage üblich, wieder leicht rückläufig. In den letzten 24 Stunden wird ein Minus von 2,35 % erreicht. Damit notiert der ETH-Kurs aktuell bei 1.780 Dollar – eine Schwelle, die in den letzten Wochen und Monaten immer wieder zu sehen ist.

Als wichtigstes Ereignis für die weitere Kursentwicklung wird wohl die Entscheidung der Fed über die nächste Zinsanpassung eine starke Rolle spielen. Bis vor kurzem war hier noch sicher, dass es das restliche Jahr über weitere Erhöhungen geben wird, da die Inflation mit 6 % immer noch weit über dem Zielwert ist, allerdings kann es sich die Fed durch die Bankenkrise wahrscheinlich nicht mehr erlauben, mit dem selben Tempo weiterzumachen und setzt vielleicht schon diesmal aus. Spätestens beim nächsten Entscheid wird dann erwartet, dass es keine weiteren Anpassungen mehr geben wird – sogar erste Senkungen werden für den Sommer schon erwartet.

Für den Ether-Kurs bedeutet das, dass im Falle von guten Nachrichten seitens der Fed der Kurs wahrscheinlich zumindest kurzfristig in die nächste Zone zwischen 1.800 und 2.030 Dollar aufsteigen wird und sich hier langsam an das obere Ende dieser Preisspanne tasten könnte. Die Euphorie dürfte aber früher oder später wieder am Boden der Tatsachen enden und hier könnte es vielleicht gelingen, dass bei 1.800 Dollar der neue Boden gebildet wird, wenn Investoren wieder klar wird, dass die niedrige Zinsanpassung nicht mit der erfolgreichen Eindämmung der Inflation zu tun hat, sondern mit dem Zusteuern auf die wahrscheinlich größte Wirtschaftskrise der letzten Jahrzehnte.

Es bleibt ein schwieriges Umfeld für den Krypto- und auch den Aktienmarkt. Ein paar Wochen werden hier wahrscheinlich noch neue Höchststände in diesem Jahr erreicht, man sollte die Situation allerdings genau beobachten und regelmäßig neu bewerten, da es fraglich ist, ob es mittelfristig gelingen wird, das Schlimmste abzuwenden, oder ob es vorher nochmal einen starken Einbruch geben muss, bevor sich die Situation wieder nachhaltig entspannen kann.

Coins mit Preisstabilität in den nächsten Wochen

Etablierte Coins schwanken aktuell noch sehr stark und erreichen in der Zeit, in der sich die Ereignisse überschlagen, abwechselnd neue Höchststände, gefolgt von starken Einbrüchen, die Gewinne innerhalb weniger Tage wieder zunichte machen. Wer das zu viel Auf und Ab ist, der hat allerdings auch die Möglichkeit, sich Coins im ICO zu sichern, die erst in ein paar Wochen an den Kryptobörsen gehandelt werden, wenn sich die Lage vielleicht schon wieder etwas entspannt hat. Einige davon sind vielversprechend und werden bis zum Handelsstart an den Exchanges sogar noch regelmäßig teurer, woraus sich schon erste Buchgewinne ergeben.

Der $CCHG von C+Charge ist aktuell noch im Vorverkauf erhältlich und hat hier schon eine Summe von mehr als 3 Millionen Dollar umgesetzt. Damit wird schnell klar, dass Investoren von dem Konzept überzeugt sind. C+Charge möchte die Zahlung an den Ladesäulen für Elektroautos vereinheitlichen und kommt mit einer App, die Besitzern von Elektrofahrzeugen zahlreiche Vorteile bietet. Durch die Echtzeit-Datenübertragung müssen keine defekten E-Tankstellen mehr umsonst angefahren werden und auch die Wartezeit kann so schon im Vorfeld errechnet werden.

Außerdem soll es durch C+Charge möglich werden, Emissionsgutschriften für jede Ladung, die mit CCHG bezahlt wird, zu erhalten, die im Anschluss frei gehandelt werden können. Damit dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, bis der $CCHG sich durchsetzt und im Vergleich zum aktuellen Vorverkaufspreis noch deutlich ansteigt.

Der neue Meme-Coin Love Hate Inu (LHINU) hat schon in den ersten Tagen eine beeindruckende Leistung hingelegt und könnte das Potenzial haben, der nächste Shiba Inu (SHIB) oder Dogecoin (DOGE) zu werden. Hier wurde in einer guten Woche mehr als eine Million Dollar im Presale umgesetzt – eine Summe, die auch bei Kryptos nicht alltäglich ist, in so kurzer Zeit.

Der Love Hate Inu kommt nicht nur mit witzigen Umfragen, die Hype-Potenzial haben, sondern auch mit dem neuen Vote 2 Earn Konzept daher, bei dem die Community Token einsetzt (Staking) um an Umfragen teilnehmen zu können und für die Teilnahme mit neuen Token belohnt werden. So ist es möglich, anonyme und dennoch verifizierte Umfrageergebnisse zu erhalten, die nicht etwa durch Bots manipulierbar sind. Eine Möglichkeit, die für viele Unternehmen schon bald eine große Rolle spielen könnte.



