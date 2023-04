Ethereum könnte noch vor Shanghai-Upgrade auf 2.000 Dollar steigen während DeeLance auf 100.000 Dollar zusteuert

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

In der Nacht auf Dienstag kommt es zu Bewegung am Kryptomarkt. Der Bitcoin als digitale Leitwährung steigt zum ersten Mal in diesem Jahr auf 30.000 Dollar und stabilisiert sich am Vormittag knapp oberhalb dieser Grenze. Das zieht auch zahlreiche Altcoins mit nach oben. Auch Ethereum profitiert stark von der Entwicklung und steigt in den letzten 24 Stunden um mehr als 3 %. Aktuell liegt der Kurs bei 1.917 Dollar. Ist damit der Weg geebnet, dass der Preis für einen Ether noch vor dem Shanghai-Upgrade auf 2.000 Dollar steigt? In der Zwischenzeit läuft auch bei der neuen Recruiting-Plattform DeeLance alles nach Plan und in kurzer Zeit dürfte hier die 100.000 Dollar Marke überschritten werden.

Es sind gute Nachrichten für Ethereum-Anleger. Zumindest auf den ersten Blick. Der Kurs steigt in 24 Stunden um 3,17 % und auf Wochensicht liegt die zweitgrößte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung damit schon mit mehr als 5 % im Plus. Allerdings hat es erneut nicht gereicht, um den Markt zu schlagen und schon gar nicht um den Platzhirsch Bitcoin outzuperformen. Der gesamte Kryptomarkt ist von gestern auf heute um mehr als 4 % gestiegen und der BTC-Kurs sogar um mehr als 6 %.

Damit ist auch schnell klar, dass Ethereum erneut Marktanteile an die klare Nummer eins abgeben muss. ETH macht damit noch 18,7 % des gesamten Werts aller Kryptowährungen aus, wärhend es beim BTC mehr als 47 % sind. Die Frage bleibt offen, wie sich die Verhältnisse nach dem Shanghai-Upgrade verschieben. Durch die starke Performance vom Bitcoin in den letzten Wochen könnte es gut sein, dass die freigegebenen Ether gegen BTC eingetauscht werden. Mittelfristig dürfte sich die Situation drehen und viele, die die Folgen des Upgrades abwarten wollten, dürften bei Ethereum einsteigen, sobald klar wird, dass die freigegebenen Ether nicht zu einem massiven Preisverfall führen.

Regulatory concerns and worries of an immediate ether supply boost after the Shanghai upgrade are keeping investors from aggressively bidding up $ETH. reports @godbole17https://t.co/0lAWtX3YPt — CoinDesk (@CoinDesk) April 11, 2023

Damit könnte es morgen zu einer kurzfristigen Rückgang beim ETH-Kurs kommen, der sich im Falle von schlechten Inflationszahlen aus den USA auch noch aufschaukeln könnte. Da das Shanghai-Upgrade aber schon von März auf April verschoben wurde, dürften inzwischen genügend Beobachter Ethereum im Auge haben, die nur darauf warten, bei einem Dip einzusteigen und den Kurs entsprechend schnell zu stabilisieren. Außerdem würden weitere 24 Stunden, die ähnlich bullisch verlaufen wie die letzten, ausreichen, um den Kurs noch vor dem Upgrade auf über 2.000 Dollar zu heben. Vom aktuellen Preisniveau aus fehlt hier nur noch ein Anstieg um etwas mehr als 4 %. Mittelfristig dürfte Shanghai wohl die besten Voraussetzungen zu schaffen, um ETH zurück auf 2.500 Dollar zu bringen.

DeeLance steht kurz vor 100.000 Dollar Marke

Das bullische Umfeld bringt weitere Kryptoprojekte auf den Markt, von denen einige sich auch langfristig etablieren können. Allen voran ist hier DeeLance zu nennen. Die innovative Web3 Recruiting-Plattform sorgt schon in den ersten Wochen lange vor dem Launch für viel Aufsehen. Nicht nur im Krypto-Space, sogar auf Twitter schafft es DeeLance in die Trends in Indien. Auch die Tatsache, dass man kurz nach dem Vorverkaufsstart schon an der Schwelle von 100.000 Dollar steht, spricht für sich.

Mit DeeLance entsteht eine Plattform, die Freelancer und Auftraggeber zusammenbringt. Da man hier von Anfang an auf Web3 setzt, entstehen zahlreiche Vorteile für beide Seiten, die vergleichbare Plattformen auf diesem Bereich wie Fiverr und Upwork nicht bieten können. Durch die dezentrale Peer 2 Peer Plattform entfällt die Notwendigkeit einer dritten Partei und ermöglicht so ein Ökosystem mit deutlich niedrigeren Gebühren für Auftraggeber und Auftragnehmer, woraus sich auch schon einer der größten Vorteile von DeeLance ergibt.

Mit nur 2 % Gebühren können Auftraggeber hier inserieren und auch Freelancer kommen mit 10 % Provision vergleichsweise günstig weg. Wer sich als Auftragnehmer dafür entscheidet, Kryptowährungen als Zahlungsmittel zu akzeptieren, profitiert außerdem von sekundenschneller Auszahlung ohne Verluste durch Wechselkurse unterschiedlicher Währungen, wie das auf Freelancer-Plattformen, die weltweit tätig sind, oft der Fall ist.

Ein vollautomatisiertes, transparentes Streitbeilegungsverfahren und ein eigenes Metaverse, in dem virtuelle Büros gekauft, gemietet oder vermietet werden können, Werbeflächen genutzt werden und Anzeigen geschalten werden können und vor allem die Möglichkeit, die eigenen Arbeiten als NFTs zu handeln. All das sind Vorteile, die dafür sprechen, dass DeeLance sich schon bald als führende Recruiting-Plattform durchsetzen könnte. Damit würde auch eine starke Wertsteigerung des $DLANCE-Tokens einhergehen.

Aktuell haben Investoren noch die Möglichkeit, in der ersten Phase des Vorverkaufs $DLANCE für 0,025 USDT zu kaufen. In mehreren Stufen wird der Preis noch mehrfach angehoben, bis der Listing-Preis von 0,053 USDT erreicht ist. Daraus ergibt sich für alle, die schon in der ersten Phase investieren, schon ein Buchgewinn von mehr als 100 %, der nach dem Handelsstart an den Kryptobörsen noch deutlich höher ausfallen und realisiert werden kann.

