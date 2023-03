Ethereum kommt nicht weiter – Ist es an der Zeit, über Alternativen nachzudenken?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Inzwischen scheint es keine Rolle mehr zu spielen, wann man den Ether-Kurs prüft und was sich rund um das Ethereum-Ökosystem abspielt. Der Preis für einen Ether bewegt sich um den Bereich von 1.750 Dollar. Vormittags fällt der Kurs unter diesen Wert, Nachmittags steigt er über diese Marke bis auf über 1.800 Dollar, pendelt sich aber danach immer wieder um diesen Mittelwert herum ein. Auch wenn eine gewisse Preisstabilität von Vorteil ist, hat man sich bei Ethereum diese zumindest im Bereich der 2.000 Dollar oder höher erhofft. Ist das überhaupt noch denkbar, oder sollten Investoren sich langsam um andere Coins umsehen?

In den letzten 24 Stunden steigt der ETH-Kurs um 1,05 %. Allerdings nur, nachdem er vorher leicht gefallen ist und im 7-Tages-Schnitt liegt er damit immer noch 0,65 % tiefer. In dieser Woche haben Ether-Holder also einen leichten Verlust erlitten. Allerdings liegt die zweitgrößte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung im März noch deutlich im Plus, da der Preis beim Monatswechsel noch bei 1.600 Dollar gelegen hat. Wenn in der nächsten Woche nichts mehr deutlich schief läuft, dürfte es also dennoch der dritte Monat in Folge werden, in dem der Ether Gewinne für Investoren bringt.

Die Frage ist aber, ob bis zum Shapella-Upgrade Mitte April noch viel Dynamik aufkommt, oder ob Investoren sich bis dahin weiter zurückhalten werden und lieber auf andere Coins abzielen. Es wird sich auch erst nach dem Upgrade zeigen, ob es wirklich die Angst vor einem kurzfristigen Preissturz durch freigegebene Ether war, die für Zurückhaltung sorgt, oder ob sich die Situation auch nachher nicht deutlich ändert. ETH und BTC haben sich noch im Jänner dieses Jahres recht ähnlich entwickelt, seit Februar legt der Bitcoin aber die deutlich bessere Performance hin.

Vor allem in den letzten Wochen hat die größte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung oft doppelt so viel zugelegt als Ethereum auf Platz 2, das sieht man auch am ETH/BTC Chart deutlich. Auch viele weitere Coins aus den Top 20 haben deutlich höhere Gewinne gebracht, weshalb viele sich jetzt wohl zweimal überlegen könnten, ob sie sich Ether ins Portfolio holen, oder sich doch eher anders ausrichten. Vor allem in Krisenzeiten setzen viele natürlich gern auf die klare Nummer eins und wer darüber hinaus bereit ist, sich auch um Altcoins umzusehen, der kann derzeit teilweise einfach deutlich bessere Renditen erzielen, wenn er sich andere Coins als ETH ins Portfolio holt.

Wer sich zum Beispiel Solana (SOL) beim Jahreswechsel ins Portfolio geholt hat, hat zwischenzeitlich schon mehr als 200 % Gewinn erzielen können, wovon auch jetzt nach dem Rückgang noch rund 150 % übrig wären. Bei Ethereum sind es YTD rund 47 % Gewinn. Natürlich immer noch eine sehr starke Performance, vor allem wenn man bedenkt, dass es bei Solana zwischenzeitlich wirklich sehr spekulativ war, zu investieren und unklar war, wie es hier weitergeht. Diese Sorgen muss man bei Ethereum wohl noch lange nicht haben. Langfristig gesehen ist ETH wahrscheinlich ein solides Investment, das wohl noch viele Jahre im Kryptospace relevant bleiben wird. Wer bereit ist, ein höheres Risiko einzugehen und sich jenseits von Platz 1 und 2 der größten Kryptowährungen umzusehen, kann wahrscheinlich kurzfristig deutlich höhere Renditen erzielen.

Vielversprechende Alternativen für die nächsten Tage und Wochen

Viele Coins haben in diesem Jahr ihren Wert schon mehr als verdoppelt und die Stimmung am gesamten Markt ist wieder deutlich bullischer als noch vor 3 Monaten. In diesem Umfeld stehen auch neue innovative Projekte an und manche davon haben das Potenzial, sich in ihrem Gebiet zu behaupten. Gelingt das, kann das für Investoren, die die Möglichkeit haben, diese Coins schon vor dem erfolgreichen Start zu kaufen, schnell extrem hohe Gewinne von mehreren tausend Prozentpunkten innerhalb kürzester Zeit bedeuten. Wichtig dafür ist ein realer Nutzen und eine starke Community, genauso wie ein starkes Team hinter dem jeweiligen Projekt.

Der $CCHG von C+Charge setzt zum Beispiel auf den riesigen Markt rund um die E-Mobilität und liefert hier eine echte Erleichterung für Besitzer von Elektroautos, die bekanntlich von Jahr zu Jahr mehr werden. C+Charge liefert nicht nur eine App mit Echtzeit-Datenübertragung der Ladestationen der teilnehmenden Partner, die Fahrer über Wartezeit und Störungen an E-Tankstellen informiert, sondern möchte auch die Zahlung vereinheitlichen. Mit dem CCHG-Token sollen Fahrer von E-Autos bald bequem per App fürs Laden ihrer Stromer bezahlen können und dafür Emissionsgutschriften in Form des GNT-Toekns erhalten, die sie im Anschluss frei handeln können.

Hier gibt es alle Infos zu C+Charge und den CCHG noch für 3 Tage im Presale.

Der $FGHT könnte schon bald der beliebteste Coin in den Bereichen Move 2 Earn und Play 2 Earn werden. Fight Out heißt das Projekt, das zur Zeit viel Aufsehen im Kryptosapce erregt und Menschen nicht nur für Bewegung mit Coins belohnt, sondern auch einen spielerischen Anreiz durch das Entwickeln eines eigenen Avatar-NFTs schafft. Dieser kann durch harte Arbeit in der realen Welt aufgewertet werden und in täglichen Challenges gegen andere Fight Out User antreten. Außerdem liefert die App individuelle Trainingspläne und Video-Kampfsportkurse, wodurch gewährleistet sein dürfte, dass Nutzer nicht nur für das Coin Earning kommen, sondern gerne im Fight Out Ökosystem bleiben.

Hier gibt es den $FGHT noch für wenige Tage im Vorverkauf.

Der Love Hate Inu ist der neue Meme-Coin, der im Internet zur Zeit extrem gehyped wird und allein deshalb schon das Potenzial zur Kursexplosion liefert. Der LHINU ist innerhalb kürzester Zeit für mehr als 1,8 Millionen Dollar im Presale gekauft worden – Tendenz stark steigend. Love Hate Inu bringt ein neuartiges Vote 2 Earn Konzept mit und könnte so neben seinen witzigen Meme-Umfragen auch schon bald die milliardenschwere Meinungsforschungs-Industrie umkrempeln. Bis zum Listing an den Kryptobörsen sind hier noch mehrere Preiserhöhungen geplant, wodurch Investoren schon einen hohen Buchgewinn bis zur Markteinführung mitnehmen können.

Hier gibt es den $LHINU im Presale.







Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.