Ethereum Kurs am Scheideweg – Was kommt als nächstes?

Der Druck am Kryptomarkt hat auch den Ether-Kurs wieder deutlich nach unten gedrückt. Am Montag sind die Marktkapitalisierung aller Coins unter die 1 Billion Dollar Marke und auch alle im Umlauf befindlichen Ether kommen damit nur noch auf einen Wert von 185 Milliarden Dollar. Noch vor kurzem waren es mehr als 200 Milliarden Dollar. Auch der EMA200 als eine der wichtigsten Unterstützungslinien hat nicht gehalten und aktuell wird auch die psychologisch wertvolle 1.500 Dollar Marke wieder hart umkämpft. Fällt Ethereum noch weiter oder ist das Schlimmste überstanden?

Auch wenn immer wieder Stimmen laut werden, dass Ethereum den Bitcoin nun für ein paar Jahre outperformen könnte, hat der Bitcoin in den letzten Wochen wieder gezeigt, dass der Titel als Marktführer und digitale Leitwährung sicher ist. Nicht nur die bessere Jahresperformance in 2023, sondern auch bei Rückschlägen zeigt sich der Bitcoin deutlich stabiler als Ethereum. Der Ether hat in der letzten Woche mehr als 8 % verloren, während es beim BTC 5 % waren.

Der ETH-Kurs hat auch weitere Hürden in den letzten Wochen nicht geschafft, die der Bitcoin zurückgelegt hat. So hat sich das November-Hoch von 1.680 Dollar nur kurz antesten lassen, ein nachhaltiger Anstieg über diesen Wert ist allerdings noch nicht gelungen. Im Gegenteil, auch diesmal wird der ETH-Kurs wieder an dieser Mark stark bärisch abgewiesen und fällt unter dem Druck, den SEC-Regulierungsängste auslösen, bis unter die 1.500 Dollar Marke.

Aktuell sieht es so aus, als hätten Investoren das Schlimmste verdaut und die Marktkapitalisierung baut sich am Dienstagvormittag langsam wieder auf. Es bleibt aber abzuwarten, in welche Richtung die Armerikaner den Kurs bewegen, sobald am Nachmittag die US-Börsen öffnen. Wird hier weiteres Kapital abgezogen und stattdessen in Aktien gesteckt, oder ist der Abverkauf vorbei und Ethereum steigt wieder auf? In diesem Fall wäre die nächste wichtige Marke bei 1.527 Dollar der EMA200. Wird diese überschritten könnte es schnell wieder in Richtung 1.600 Dollar gehen.

Spätestens hier würde der Anstieg dann wahrscheinlich schon wieder deutlich langsamer voranschreiten. Die 1.700 Dollar konnten nun schon so oft nicht geknackt werden – der Widerstand hier wird immer stärker. Kommen nicht bald weitere positive Nachrichten auf den Kryptomarkt zu, ist auch nicht davon auszugehen, dass der Anstieg diesmal gelingt. Baut die SEC dagegen weiterhin Druck auf und unternimmt weitere Schritte gegen den Kryptomarkt, könnte das für Ethereum die Kursrallye in diesem Jahr schnell wieder beenden und den Ether-Preis wieder in den Bereich zwischen 1.200 und 1.300 Dollar drücken. Um das Jahrestief unterhalb der 1.000 Dollar Marke erneut zu erreichen, würde es aber wahrscheinlich nochmal deutlich mehr brauchen.

Ist es an der Zeit, auf andere Coins zu setzen?

Ethereum ist und bleibt für den Kryptomarkt unabdingbar. Der zweite Platz im Krypto-Ranking wird noch lange gesichert sein und es ist nie eine schlechte Idee, sich in den jeweiligen Anlageklassen auf die Marktführer zu verlassen. Diese sind nicht umsonst die Größten auf ihrem Gebiet geworden und meistens auch nicht mehr so schnell von diesen Positionen zu verdrängen. Als Krypto-Enthusiast wird Ethereum also wahrscheinlich immer eine Investition wert sein und die kurzfristigen Schwankungen ändern voraussichtlich nichts daran, dass es mittel- und langfristig noch viel zu erreichen gibt.

Dennoch gibt es zur Zeit einige Coins, die den Ether-Kurs outperformen. In diesem Jahr haben bereits viele Kryptowährungen eine Verdoppelung oder Verdreifachung des Kurses hingelegt. Häufig profitieren Coins mit kleinerer Marktkapitalisierung eben deutlich mehr vom Kapitalzufluss in den Kryptomarkt. Während etablierte Coins aus den Top 100 heuer schon eine Performance von mehreren hundert Prozent hingelegt haben, befinden sich zur Zeit auch Token im Presale, die das noch deutlich toppen könnten.

Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

