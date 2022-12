Ethereum Kurs Prognose 14.12.2022 – Gelingt jetzt der Ausbruch?

Aufgrund eines stärkeren Rückgangs der Inflationsrate in den USA konnte Ethereum am gestrigen Tage einen massiven Kurssprung erleben. Jedoch korrigiert ETH wieder, nachdem es zu einem Fehlausbruch am 61,8-Fibonacci-Retracements der kleinen Bärenmarkt-Rallye kam. Nun stellt sich die Frage, ob Ethereum den Ausbruch mit dem heutigen FED-FOMC-Meeting schafft oder sich nur zu einem Rohrkrepierer entwickelt. Lesen Sie jetzt den folgenden Beitrag, um nichts über die aktuelle Entwicklung von Ethereum zu verpassen!

Jetzt Ethereum preiswert beim Testsieger handeln!

Allgemeiner Bärenmarkt belastet ETH

Nicht nur die Kryptowährungen befinden sich in einem Bärenmarkt, sondern auch die traditionellen Aktienmärkte. Dieser Umstand ist dabei noch einmal entscheidender, da sich die Korrelation zwischen Kryptoassets und den herkömmlichen Märkten auf einem Rekordniveau befindet. Die Gründe dafür liegen unter anderem in dem Anstieg der institutionellen Investoren in den Kryptomarkt.

Derzeit wird den Märkten auch noch immer Liquidität über Leitzinserhöhungen und Quantitive Tightening entzogen. Hinzu kommt der Wirtschaftskrieg gegen Russland, Abschwächung der chinesischen Wirtschaft und die Folgewirkungen der Corona-Maßnahmen. Somit ist dies auch sehr bärisch für Ethereum. Schließlich handelt es sich bei Kryptoassets wie bei Technologieunternehmen um hochriskante Anlageklassen, welche maßgeblich vom günstigen Geld abhängig sind und dadurch auch in der Vergangenheit massive Anstieg erfahren haben.

Jetzt auf fallende Kurse spekulieren!

Rückgang der Inflationsrate gibt Hoffnungen

Obwohl Kryptowährungen und insbesondere Bitcoin vor allem als Schutz für die Verbraucher gegenüber der Inflation erfunden wurden, verhalten sich die Kurse dennoch eher entgegengesetzt. Denn obwohl die Inflationsrate Niveaus erreicht hat, die zuletzt vor mehreren Dekaden gesehen wurden, hat dies den Kryptowährungen zu keinen neuen Kursanstiegen verholfen, sondern ganz im Gegenteil Druck auf die Preise ausgeübt.

Der erneute und starke Rückgang der Inflationsrate in den USA im Vorjahresvergleich von 7,7 % im vergangenen Monat auf 7,1 % gibt Hoffnung auf eine frühere Umkehr der Geldpolitik in den USA. Bemerkenswert ist auch, dass bei dem Rückgang ebenso die Erwartungen von 7,3 % sogar noch mal übertroffen wurden. Dies ist als leicht bullisches Signale für Ethereum zu deuten, wobei J. P. Morgan behauptet hat, dass bei einem Rückgang auf 6,9 % der Bärenmarkt sogar schon beendet sei.

Zwar ist die Inflationsrate in den USA mittlerweile wieder rückläufig, jedoch werden die Märkte künftig vermehrt anstelle auf die Inflationsdaten stattdessen auf Anzeichen einer Rezession achten wie bei den Unternehmensgewinnen. Daher sollte dieser Faktor auch nicht überbewertet werden.

Jetzt rechtzeitig vor historischer Inflation schützen!

Vertrauensverlust in Kryptobörsen bringt Ethereum unter Druck

Bereits seit einigen Wochen befinden sich die Märkte aufgrund der Insolvenzen der beiden Unternehmen von Sam Bankman-Fried in Sorge. Denn die ehemals zweitgrößte Kryptobörse FTX und Alameda Research haben auch andere Firmen in Gefahr gebracht. So meldete erst Ende des letzten Monats BlockFi ebenfalls Insolvenz an.

Sam Bankman-Fried ist zwar mittlerweile in Haft, jedoch sind noch weiterhin Folgewirkungen möglich wie bei Enron, wo diese bis zu 6 Monate gedauert haben. Außerdem haben die Behörden von den Bahamas auf SBF Druck ausgelöst, noch neue Coins im Wert von Hunderten Millionen US-Dollar zu schürfen.

Hinzu kommen nun Vorwürfe gegen den Binance CEO CZ, dass er US-Sanktionen gegen den Iran umgangen haben soll. In diesem Zusammenhang habe er auch seine Mitarbeiter um Geheimhaltungsregeln und Verschlüsselungstechniken gebeten sowie dass diese möglichst keine E-Mails versenden. Außerdem habe er die Anti-Geldwäsche-Kontrollen sehr locker gestaltet, um entsprechenden Spielraum zu haben.

Jetzt Ethereum zum Bärenmarkt-Angebot kaufen!

Mögliche Bescherung für Investoren durch Weihnachtsrallye

Bei den Aktienmärkten ist das Phänomen der Santa Claus Rallye den meisten Investoren ein Begriff. Denn dabei handelt es sich um eine Erscheinung, welche bereits vor Jahrzehnten das erste Mal entdeckte wurde und seit 45 Jahren eine Trefferquote von 71 % hat. Während dieser Zeit erzielte der S&P 500 durchschnittlich 1,49 %.

Es gibt unterschiedliche Ansichten über den genauen Zeitraum. Eine Methode geht davon aus, dass sie mit dem Tagesschlusskurs vor Thanksgiving beginnt und bis zum Jahresende hält. Eine andere sieht sie von der letzten Dezemberwoche bis zum 2 Januar.

Aufgrund der hohen Korrelation von Kryptowährungen und den US-Aktienmärkten hat es ebenfalls auch Auswirkungen auf Ethereum. Daher lässt sich auch in der Saisonalität von Ethereum ein ähnliches Muster erkennen. Sollte die Weihnachtsrallye hingegen ausbleiben, so deutet dies auf einen möglichen Bärenmarkt im kommenden Jahr hin.

Jetzt rechtzeitig vor Weihnachtsrallye investieren!

Großteil der Zinskurven in den USA invertiert

Eines der wichtigsten Handelssignale für Investoren stellt die Invertierung der Zinskurven der 10-jährigen und 2-jährigen US-Staatsanleihen dar. Denn dieses hat sich immer wenige Monate vor einer Rezession ergeben und gilt als einer der sichersten Indikatoren. Noch einmal dramatischer stellt sich die Situation jedoch im Moment dar, weil 80 % aller US-Staatsanleihen zueinander invertiert sind.

The #inversion of 80% of the 10 #economically important yield curves also suggests a recession is likely. The inverted yield curves play an essential role in our 2023 portfolio positioning.https://t.co/VNFKs5iqwx pic.twitter.com/C0FRwBcnrP — Lance Roberts (@LanceRoberts) December 13, 2022

Dies ist im mittelfristigen Zeitrahmen ein äußert bärisches Signal für Ethereum, was in die persönliche Handelsstrategie miteinbezogen werden sollte. Für einen monatlichen Sparplan könnten sich dennoch auch jetzt schon gute Kaufgelegenheiten bieten, wenn eine gewisse Verlusttoleranz und ein längerer Zeithorizont mitgebracht werden.

Fear & Greed Index

Das Sentiment für Kryptowährungen liegt derzeit noch im Bereich der Angst mit einem Indexwert von 27. Jedoch hat sich die Stimmung seit dem letzten Monat schon wieder etwas verbessert. Ob es sich dabei nur um eine Bärenmarktrallye handelt, bleibt jedoch noch abzuwarten. Dennoch ist dieses Signal tendenziell eher bullisch. Schließlich dient er ähnlich wie bei Aktienmärkten häufig besser als guter Kontraindikator.

Jetzt preiswert in Ethereum investieren!

VIX korrigiert nach Ausbruch

Noch in Vorerwartung auf die Veröffentlichung der Inflationsrate stieg unter den Anlegern das Bedürfnis nach Absicherung durch den VIX. Allerdings dreht sich dieser Trend nach Bekanntgabe des starken Rückgangs der Preisteuerung. Dies ist tendenziell ein eher bullisches Signal für Ethereum. Jedoch wurde der Ausbruch des VIX aber auch noch nicht wieder gebrochen und nivelliert. Somit besteht also weiterhin ein gewisses Bedürfnis nach Absicherungen.

Fallender US-Dollar-Index

Der Dollar hat eine negative Korrelation zu den US-Aktienmärkten und somit auch zum Teil mit Kryptowährungen. Der USDX befindet sich jedoch seit Ende September in einer Korrektur. Dies dürfte sich wiederum vorteilhaft auf die Unternehmensgewinne der US-Aktien auswirken. Denn die Firmen im S&P 500 erwirtschaften 40 % ihrer Gewinne außerhalb der USA. Der fallende US-Dollar hingegen ist somit auch ein leicht bullisches Signal für Ethereum.

Jetzt von besonderem Angebot des Broker-Testsiegers profitieren!

Warten das FED-FOMC-Meeting

Gespannt warten die Marktteilnehmer nun auf das wichtigste FED-Meeting des Jahres. In diesem werden wieder die Prognosen für die Wirtschafts- und Inflationsentwicklung sowie die DOT-Plots veröffentlicht. Darüber hinaus wird auch besonderes auf die Terminal Rate und das damit verbundene Hoch der Leitzinsen geachtet werden. Möglicherweise sind etwas dovishere Töne von Jerome Powell möglich, um der Rezession frühzeitig entgegenzuwirken. Jedoch war die FED in der Vergangenheit meist immer eher hinter der Kurve in jeglicher Hinsicht.

Kurzfristige Kurs Prognose für Ethereum

Aktuell befindet sich Ethereum am 61,8-Fibonacci-Retracement des kleinen Aufwärtstrends. Über dieses Niveau ist der Kurs kurzzeitig ausgebrochen, nachdem die stärk als erwarteten Rückgänge der US-Inflationsrate gemeldet wurden. Jedoch handelt es sich dabei lediglich um einen Fehlausbruch.

Die FED wird vermutlich den Leitzins um 50 Basispunkte anheben. In diesem Falle sollte keine allzu große Reaktion der Märkte erwartet werden, da diese wahrscheinlich bereits eingepreist ist. Die 75 Basispunkte als Alternative scheinen nun aufgrund der niedrigeren Inflationsrate noch unwahrscheinlicher. Sollten sie dennoch kommen, wäre es natürlich äußert bärisch für Ethereum.

Wesentlich entscheidender sollte hingegen die Terminal Rate sein. Sollten die DOT-Plots hinweise auf weniger hohe Zinsen als zuvor geben, wäre dies bullisch für Ethereum. Ebenso wie dovishere Töne von Jerome Powell wie das Anerkennen des Rückgangs der Inflation oder dass sie etwas mehr Rücksicht auf die Wirtschaft nehmen würden.

Jetzt Portfolio rechtzeitig ausreichend diversifizieren!

Wahrscheinlich wird sich der FED-Vorsitzende jedoch noch etwas zurückhalten, um die Financial Conditions nicht zu locker werden zu lassen und somit die Inflation weiter anzutreiben. Daher sollte insgesamt mit eher verhaltenen Reaktionen gerechnet werden. Möglich wären abhängig von den Aussagen sowohl eine Weihnachtsrallye als auch leichtere Abverkäufe. In einem extrem bullischen Szenario wären Kurse bis 2038 US-Dollar denkbar, im bärischen Falle könnte die 883-Dollar-Marke noch einmal getestet werden.

Wesentlich fundierte Anlageentscheidungen lassen sich mithilfe der innovativste Analyse- und Handelsplattform für Kryptoassets treffen. Denn diese komprimiert die für Einzelpersonen nicht verarbeitbare Datenflut an täglich neuen Coins, Nachrichten, Analysen und Due Diligence in eine für Privatanleger außergewöhnlich effiziente Form dank Big Data und künstliche Intelligenzen. Somit müssen sie nicht länger die hochrentablen Anlageoptionen sowie verlustreichen Gefahren mehr übersehen.

Jetzt in modernste Presale-Analyseplattform investieren!