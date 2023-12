Ethereum Kurs Prognose 2024: Schafft ETH 5.000 USD?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Technische Analysen geben erste Hinweise darauf, dass der ETH-Coin im Vergleich zum Bitcoin jetzt seinen Tiefpunkt überwunden hat und der Nummer 1 Kryptowährung auf dem Weg nach oben in den Kurscharts folgt. Die Analysten sehen Signale für einen Ausbruch um Neujahr herum.

In den letzten Monaten haben vermehrt institutionelle Anleger Zugang zu Krypto-Assets gefunden. Viele dieser Investoren tendieren zu Bitcoin, doch eine hohe Zahl Investoren behält dabei auch Ethereum im Auge. Schließlich will die SEC, sofern es zur Genehmigung von Bitcoin-ETFs kommt, auch einen, oder möglicherweise auch mehrere, Ethereum-ETFs genehmigen.

Die aktuellen Ethereum-News

Vor rund zwei Tagen wurde bekannt, dass das ehemalige Proof-of-Work Entwickler-Team nun aufgelöst wird. Die Umstellung von PoW auf PoS ist abgeschlossen und daher das Team nicht mehr notwendig. Damit soll die volle Autonomie erreicht werden, wie in einer Veröffentlichung zu lesen war. Die öffentliche Blockchain wird immer noch dezentral betrieben, soll aber irgendwann in absehbarer Zeit mit dezentraler Governance laufen.

Der Mitbegründer von BitMEX, Arthur Hayes, hat seine Solana verkauf und dafür in Ethereum investiert. Grund dafür, dass er trotz des jüngsten Aufwärtstrends von SOL sein Depot umgeschichtet hat, gibt er damit an, dass er lieber Vitalik Buterins Vision unterstützen und glaubt im Zuge dessen an einen ETH-Preis von 5.000 USD. Das wäre mehr als eine Verdoppelung zum aktuellen Preis von 2.292 USD pro ETH.

Am 17. Januar 2024 kommt das Dencun-Upgrade, das die Gasgebühren im Ethereum-Netzwerk senken soll. Diese waren und sind einer der ganz großen Kritikpunkte des Netzwerks. Dencun ist das erste größere Upgrade seit Monaten und soll dazu führen, dass noch mehr Menschen Zugang zu Kryptowährungen erhalten, denn die bisher hohen Transaktionsgebühren haben die weitere Akzeptanz von dezentralisierten Finanzen gehemmt.

Der nächste Ethereum Community Call findet im Discord-Chanel am 25. Januar 2024 statt.

Wofür steht Ethereum?

Die Vision von Ethereum, die nun auch Arthur Hayes überzeugt hat, sieht vor, dass keine Menschen vom Finanzsystem ausgeschlossen sind. Derzeit haben zwar Milliarden Bürger ein Bankkonto, aber noch immer steht vielen Menschen weder das klassische noch das dezentrale Angebot von Banken, Geldinstituten oder Bezahldienstleistern nicht zur Verfügung.

Damit soll mithilfe von Ethereum Schluss sein. Nur mit einer Internetverbindung können alle Menschen dann digitales Geld senden, empfangen, leihen, Zinsen verdienen oder Kryptowährungen traden. Aber Ethereum ist nicht nur digitales Geld, sondern kann auch NFTs abbilden, was sie handelbar macht. So lässt sich auf Basis der Ethereum-Blockchain Kunst oder andere Assets tokenisieren lassen. Ein NFT kann aber auch verwendet werden, um einen Kredit aufzunehmen oder beim Weiterverkauf automatisch Lizenzgebühren zu erhalten.

Die Kontrolle über die persönlichen Daten steht bei Ethereum ebenfalls auf der Agenda. Sie benötigen lediglich eine Wallet, die kostenlos und einfach zu installieren sind. Achten Sie aber darauf, dass es sich um eine Ethereum-Wallet handelt. Ethereum lässt sich nicht mit einer Bitcoin-Wallet traden, was Anleger berücksichtigen sollten. Bei den Wallets ist es zudem wichtig, dass, wie in der Vision von Ethereum vorgesehen, die volle Kontrolle über ihre privaten Daten und die Assets haben.

Ethereum steht auch dafür ein, dass alles Codes vollständig Open Source und transparent sind. Über JavaScript und andere vorhandene Programmiersprachen können Entwickler, aber auch User mit wenig Erfahrung, den vorhandenen Code verwenden und für eigene Entwicklungen verwenden.

Außerdem steht Ethereum auch für ein freies Internet, dem Web3, in dem moderne Applikationen und Plattformen wie die von Launchpad.XYZ Lösungen anbieten. Das Web 3 ist in seiner Idealform dezentral, erlaubnislos, bietet native Zahlungen und setzt auf Blockchain-Technologien sowie Kryptowährungen.

Die aktuellen Ethereum-Statistiken

Gesamte Summe von ETH, die aktuell im Netzwerk gesperrt sind und zum Staken bereitstehen: 28,39 Millionen ETH.

Anzahl der heutigen Transaktionen, die in den letzten 24 Stunden erfolgreich abgewickelt wurden: 1,122 Millionen Stück.

Summe in USD, die in DeFi-Applikationen innerhalb des Ethereum-Ökosystems, gebunden sind: 66,98 Milliarden USD.

Anzahl Nodes, die das Ethereum-Netzwerk sichern: 8.147 Stück.

Anzahl Mitglieder im Discord-Chanel von Ethereum: fast 40.000 User.

Die Ethereum-Prognose 2024

Die Community von Ethereum ist sehr aktiv und stark. Das und andere Faktoren haben dazu geführt, dass 2023 das erfolgreichste Jahr von Ethereum war. Neben der starken Community wurden auch die Umsätze durch Gebühren erhöht. Auch wenn sich die Kryptobranche noch in der Entwicklungsphase befindet, zeigt sich schon heute, dass der Wandel nicht mehr aufzuhalten sind.

Um zu verhindern, dass Entwickler möglicherweise zu kostengünstigeren und vielleicht auch leistungsfähigeren Blockchains wechseln, hat Ethereum das anstehende Dencun-Upgrade vorbereitet, was aus unserer Sicht die richtige Entscheidung war. Durch Rollups und Bridges können zudem mehr Blockchains mit der EVM interagieren, was den Wert des Ethereum-Ökosystems steigert.

Auf Basis dieser Daten gehen wir für den Ethereum-Kurs im nächsten Jahr von einer deutlichen Steigerung aus und schließen uns der Prognose von Arthur Hayes an. Der ETH-Preis wird vermutlich 2024 auf über 5.000 USD steigen.

