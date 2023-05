Ethereum Kurs Prognose: 3.000 Dollar immer unwahrscheinlicher – Investoren weichen auf ICOs von Ecoterra und DeeLance aus

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die Rufe nach dem 3.000 Dollar Kursziel bei Ethereum wurden kurz vor dem Shanghai-Upgrade immer lauter. Auch beim Merge hat man dem ETH-Kurs schon prophezeit, dass es nicht lange dauern wird, bis er die 10.000 Dollar Marke erreicht. Passiert ist bisher nichts davon. Im Gegenteil, der Kurs ist nach dem Merge deutlich eingebrochen und auch beim Upgrade im April hat es nur einen kurzen Anstieg gegeben. Immer mehr Investoren weichen deshalb auf ICOs mit garantierten Nominalgewinnen aus Das löst einen regelrechten Run auf Ecoterra und DeeLance aus.

Wie viel ist Ethereum überhaupt wert?

Dass die Börse unvorhersehbar ist und der Kryptomarkt erst Recht, dürfte sich inzwischen rumgesprochen haben. Marktteilnehmer reagieren über, extreme Kursschwankungen folgen auf kleinste Ereignisse, das ist alles nicht mehr neu. Trotzdem ist davon auszugehen, dass nach Ausbrüchen nach oben und unten hin sich der Wert immer um einen realen Mittelwert bewegt, an dem sich der Kurs früher oder später einpendelt oder entlang bewegt. Bei Aktien wird das auch stimmen. Bei Kryptowährungen scheint dagegen niemand so richtig zu wissen, was denn dieser realer Wert sein könnte.

Kein Wunder. Gewinne machen Kryptowährungen nicht, sie sind keine Unternehmen. Bei Rohstoffen kann man auch schnell nachvollziehen, dass Öl teurer wird, wenn weniger gefördert oder mehr verbraucht wird. Auch bei allen anderen Rohstoffen kann man sich leicht einen Reim daraus machen. Bei Kryptowährungen gibt es zwar auch viele verschiedene Rechenbeispiele, warum ein bestimmtes Kursziel eintreten soll, allerdings gehen diese eben alle von verschiedenen Theorien der Rahmenbedingungen aus.

Beim Bitcoin wird gerne davon gesprochen, dass es nur 21 Millionen geben wird und es Summe X an Fiatwährungen gibt, wenn Bitcoin andere Währungen ablöst, müsste ein BTC also mehrere Millionen Dollar Wert sein. Bei Ethereum gibt es auch Rechnungen, bei denen die Transaktionen und Anwendungsfälle um einen gewissen Wert ansteigen werden und daher der ETH-Kurs auf einen bestimmten Wert steigen muss.

Sind Kryptowährungen sicher in Krisenzeiten?

Dass all diese Theorien viele Schwachstellen enthalten, sollte man dabei nicht vergessen. Es ist unwahrscheinlich, dass BTC als einzige Währung alle anderen ablösen wird und wer sich die Entwicklungen, die gerade im Bereich der KI passieren, ansieht, merkt schnell, dass auch Ethereum der zweite Platz im Krypto-Ranking noch lange nicht für die nächsten 10 Jahre garantiert ist.

Wer hätte vor ChatGPT gedacht, dass es jemals wieder eine Konkurrenz für Google geben würde? Inzwischen ist der Tech-Sektor so schnelllebig, dass hier wieder alles möglich ist. Und das macht es unmöglich zu bestimmen, wie viel eigentlich ein Ether wert ist. Am Ende ist alles so viel wert, wie jemand bereit ist, dafür zu bezahlen. Aber in der Unsicherheit, die Momentan an den Märkten herrscht, scheint wohl auch niemand bereit dafür zu sein, mehr als 2.000 Dollar für einen Ether zu bezahlen. Obwohl die für Staking gesperrten Ether auf einem Allzeithoch stehen und das Angebot dadurch deutlich verknappt wird.

In der aktuellen schwierigen Wirtschaftslage hoffen zwar viele, noch den heiligen Gral zu finden, aber diesen scheint es diesmal nicht zu geben. Immobilienpreise fallen, die Inflation ist immer noch weit über dem Zielwert, vieles, was in früheren Krisen funktioniert hat, funktioniert diesmal nicht. Und für Kryptowährungen ist es die erste richtige Krise. Hier weiß noch niemand, ob und wie gut diese sich als Schutz in schwierigen Zeiten eignen. Der Hype, der in den letzten Jahren um NFTs und das Metaverse ausgebrochen und dann wieder in sich zusammengefallen ist, hat viele zum Nachdenken gebracht.

Für den ETH-Kurs bedeutet das wohl, dass es noch eine Zeit lang dauern wird, bis hier wieder größere Sprünge gemacht werden. Auch wenn Ethereum langfristig gesehen wahrscheinlich ein solides Investment im Kryptobereich bleibt, kann es durchaus sein, dass es erstmal noch zu größeren Verlusten kommt, bevor die 3.000 Dollar Marke wirklich wieder anvisiert wird. Vor allem in der Zeit, in der so vielversprechende ICOs gleichzeitig stattfinden und Investoren eine spannende Alternative bieten.

Ecoterra – Recylce 2 Earn

Mit Ecoterra kommt ein Projekt auf den Markt, das Verbraucher und Unternehmen für Nachhaltigkeit und fürs Recycling belohnt. Hier schafft man eine Lösung für ein Problem, das nicht aktueller sein könnte und damit geht auch ein hohes Kurspotenzial für den $ECOTERRA-Token einher. Spannend dürfte für Investoren auch sein, dass der Vorverkauf in mehreren Phasen abläuft und in jeder Stufe der Preis für den Coin angehoben wird.

Derzeit ist der ECOTERRA-Token noch für 0,007 USDT erhältlich und soll nach dem Ende des Vorverkauf für 0,01 USDT an den Kryptobörsen gelistet werden. Daraus resultiert schon ein Buchgewinn von mehr als 40 %, der theoretisch gleich beim Handelsstart realisiert werden könnte. Allerdings bietet Ecoterra langfristig gesehen eine innovative Lösung für ein großes reales Problem und könnte sich für Hodler noch deutlich mehr auszahlen.

DeeLance – Fiverr war gestern

Die Web3-basierte Recruting-Plattform DeeLance hat ebenfalls mit dem Vorverkauf der $DLANCE-Token zur Finanzierung des Projekts angefangen und dieser läuft äußerst erfolgreich an. Mehr als 500.000 Dollar wurden hier schon umgesetzt und das macht schnell klar, dass Investoren von der Idee überzeugt sind. DeeLance schafft eine Plattform, auf der Freelancer mit Auftraggebern in Kontakt kommen. In Zeiten von Fachkräftemangel und einem Wandel des Arbeitsmarkts setzen immer mehr Unternehmen auf die Zusammenarbeit mit Freelancern und DeeLance liefert hier eine deutlich bessere Lösung als die bisherigen Marktführer.

Da DeeLance auf eine dezentrale Peer 2 Peer Struktur setzt, ist keine teure dritte Partei nötig und dadurch wird es möglich, dass DeeLance seinen Service zu deutlich niedrigeren Gebühren anbieten kann als Fiverr, Upwork oder andere Plattformen. Da man auf Kryptowährungen und NFTs setzt, kann die Auszahlung auch in Sekundenschnelle erfolgen und die Besitzrechte an den digitalen Arbeiten sind zu jeder Zeit klar definiert, da die Arbeiten als NFTs gehandelt werden.

Auch hier steigt der Vorverkaufspreis der $DLANCE-Token in mehreren Stufen des Vorverkafus an und bringt somit schon hohe Buchgewinne bis zum Handelsstart an den Kryptobörsen. Bei DeeLance sind diese sogar extrem hoch und liegen bei knapp 90 %. Das ergibt sich aus der Möglichkeit, noch zu einem wirklich frühen Zeitpunkt in das Projekt einzusteigen, an dem der Preis für einen DLANCE noch bei 0,027 USDT liegt. Beim Handelsstart an den Exchanges wird der Startpreis bei 0,055 USDT liegen. Der Coin verdoppelt seinen Wert also schon fast bis zum Handelsstart.

Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

