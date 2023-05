Ethereum Kurs Prognose: 3 bullische On-Chain-Daten, während der KI-Meme-Coin AiDoge relative Stärke zeigt

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

In einem schwachen Gesamtmarkt nach Krypto-Crash am gestrigen Montag notiert Ethereum heute um rund 1 % leichter. Nun verharrt der Kurs bei rund 1850 $. In den vergangenen Tagen sehen wir eine massive Zunahme an Transaktionen im Netzwerk. Der Meme-Hype der ERC-20-Token trieb die Gas-Fees explosiv in die Höhe. Mitunter musste man am eigenen Leib erfahren, dass die Transaktionsgebühren ein Vielfaches der vorherigen Preise betrugen.

Dennoch zeigt ein Blick auf die On-Chain-Daten auch positive Entwicklungen. Drei bullische Informationen über Ethereum & ein neuer Meme-KI-Coin, der auch im schwachen Gesamtmarkt aktuell eine starke Nachfrage generiert.

Meme-Coin mit 10x Potenzial – mehr über AiDoge erfahren

Exchange Outflow Volume auf Monatshoch: ETH fließt weiter von Exchanges ab

Das Exchange Outflow Volume hat sich seit dem FTX-Crash völlig gewandelt. Denn das Vertrauen in zentralisierte Krypto-Unternehmen hat gelitten. Der Stopp der Abhebungen von Bitcoin in den letzten Tagen bei Binance dürfte ebenfalls nicht unbedingt zum Vertrauensaufbau beigetragen haben, obgleich man bei der umsatzstärksten CEX die Probleme erfahrungsgemäß schnell löst. Der Trend zur Self-Custody ist intakt. Wenn die Anleger ihre ETH von den Exchanges abziehen, deutet dies daraufhin, dass kurzfristig kein Interesse an einem aktiven Handel besteht.

Die Kennzahl erreichte nun ein neues Monatshoch.

#Ethereum $ETH Exchange Outflow Volume (7d MA) just reached a 1-month high of 12,790.452 ETH



Previous 1-month high of 12,788.131 ETH was observed on 19 April 2023



View metric:https://t.co/LzFffVHu6i pic.twitter.com/Rw54OH2p18 — glassnode alerts (@glassnodealerts) May 9, 2023

Augenscheinlich beläuft sich der Verkaufsdruck auf dem aktuellen Kursniveau auf ein Minimum. Dies begrenzt das Abwärtsrisiko.

Deflation explodiert dank Meme-Hype: Angebot wird kontinuierlich verknappt

Eine hohe Deflation verknappt das Angebot, sodass sich eine steigende oder gleichbleibende Nachfrage in Zukunft positiv auf die Wertentwicklung von Ether auswirkt. Die steigende Nachfrage im Netzwerk sowie die daraus resultierenden hohen Transaktionsgebühren begünstigen jetzt eine starke Deflation, da Gas-Fees und Burning bei Ethereum im engen Zusammenhang stehen.

Die Website ultrasound.money gibt die Deflationsrate für das Netzwerk nun mit 2,7 % im 7-Tage-Zeitrahmen an. Damit wurden seit dem Merge fast 200.000 Ether aus dem Total Supply entfernt.

Holy crap! Ethereum deflation now at 2.5%! pic.twitter.com/6JGRGurS0m — Lark Davis (@TheCryptoLark) May 8, 2023

„Amount of Supply last Active 7y-10y“ auf Rekordhoch

„Amount of Supply last Active 7y-10y“ bezieht sich auf die Menge an Ethereum (ETH), die in den letzten 7 bis 10 Jahren nicht bewegt wurden. Diese Metrik gibt uns einen Einblick in das Verhalten langfristiger Investoren, die ihre ETH hodln und nicht aktiv handeln.

Wenn der „Amount of Supply last Active 7y-10y“ hoch ist, bedeutet dies, dass viele Investoren ihre ETH langfristig halten und nicht aktiv verkaufen wollen. Dies kann ein Zeichen dafür sein, dass diese Investoren langfristig optimistisch in Bezug auf den Wert von Ethereum sind.

Diese Kennzahl erreichte nun ein neues ATH bei 3,7 Millionen Ether. Weiterhin gibt es somit eine ganze Reihe an Früh-Investoren, die langfristig an eine gigantische Zukunft von Ethereum glauben, obgleich die Buchgewinne enorm sind.

#Ethereum $ETH Amount of Supply Last Active 7y-10y just reached an ATH of 3,718,337.243 ETH



View metric:https://t.co/U7Oi4wJFLB pic.twitter.com/Hps9UUVqb4 — glassnode alerts (@glassnodealerts) May 9, 2023

Ethereum Alternative: AiDoge.com Presale sammelt über eine Million $ pro Tag ein – bullisch!

Wenn man den allgemeinen Kapitalabfluss aus dem digitalen Währungsmarkt in den letzten drei Tagen konstatiert, ist es doch verwunderlich, dass der AiDoge.com Presale eine ausgeprägte relative Stärke zeigt. Denn obgleich sich der Gesamtmarkt in einer kurzfristigen Korrekturbewegung befindet, erlebte AiDoge den stärksten Tag mit einer neuen Dynamik. Über eine Million $ werden aktuell täglich im Vorverkauf investiert. Anleger finden Gefallen an der gezielten Kombination von Künstlicher Intelligenz & Meme-Coins.

Mit einem Total Supply von einer Billion AI Token wird sich bei einer angestrebten Hardcap von knapp 15 Millionen $ die Marktkapitalisierung beim öffentlichen Handelsstart – spätestens im dritten Quartal 2023 – auf 33,6 Millionen $ belaufen. Dies offenbart auch die Chancen. Denn im aktuellen Marktumfeld werden Meme-Coins ohne Usecase bereits deutlich höher bewertet. Man stelle sich vor, der Markt erkennt die Verbindung von Memes mit Künstlicher Intelligenz als zukunftsträchtig an. Dann scheint eine 10x Performance bei AI zweifelsfrei möglich. AiDoge könnte es PEPE nachmachen.

Bei AiDoge handelt es sich um den ersten Krypto-basierten Meme-Generator, der die gleiche KI-Technologie wie ChatGPT verwendet. Ergo können die Nutzer später mit einer einfachen Texteingabe Memes erstellen und auch ohne tiefgehende grafische Kenntnisse endlich virale Bekanntheit erlangen. Zugleich integriert AiDoge das „Meme-to-Earn“-Konzept. Denn die besten Memes werden auf der Pinnwand ausgestellt. Hier stimmt die Community ab und die kreativen Schöpfer bekommen dann AI Token als Belohnungen ausgeschüttet.

Hier direkt zum AiDoge Presale