Ethereum Kurs Prognose: Analysten sehen positive Entwicklung und eine starke Zukunft

In der dynamischen Welt der Kryptowährungen steht Ethereum (ETH) oft im Mittelpunkt vieler Debatten und Analysen. Während die Meinungen über seine zukünftige Richtung variieren, zeichnet sich ein zunehmend positives Bild unter Analysten ab. Einige Experten betrachten die aktuelle Entwicklung von Ethereum als Vorzeichen für einen bemerkenswerten Aufschwung. Tauchen Sie mit uns ein in die Welt der Prognosen und erfahren Sie, warum viele glauben, dass eine glänzende Zukunft für Ethereum am Horizont liegt.

Ethereum’s „Holesky“ Testnet: Eine bahnbrechende Entwicklung für das Netzwerk

Am 17. August versammelten sich die Ethereum-Entwickler zu einer besonderen Besprechung, in deren Mittelpunkt die neuesten Entwicklungen rund um das bald startende Testnetz ‚Holesky‘ standen. Dieses ist für den Start am 15. September geplant und verspricht, aufregende Neuerungen für die Ethereum-Community zu bringen.

Parithosh Jayanthi, der als DevOps bei der Ethereum Foundation tätig ist, enthüllte einige beeindruckende Zahlen: Auf dem Holesky-Testnetz wurden bereits 1,4 Millionen Validatoren getestet und das Netzwerk konnte damit finalisiert werden. Basierend auf diesen erfolgreichen Tests wird diese Zahl nun als Startgröße für das Testnetz empfohlen.

The newest Ethereum testnet, Holesky, will be launching on September 15th (Merge anniversary day!)



Holesky will be a long-lived testnet and will replace the existing Goerli testnet. — sassal.eth (@sassal0x) August 18, 2023

Ein weiteres Diskussionsthema war die Anzahl der Testnet-Tokens, die im Umlauf sein sollten. Es wurde beschlossen, beeindruckende 1,6 Milliarden Holesky ETH in Umlauf zu bringen. Obwohl kurzzeitig darüber nachgedacht wurde, diese Zahl an das Ethereum-Mainnet mit seinem Vorrat von 120 Millionen ETH anzupassen, blieben die Entwickler bei der größeren Summe – ein Ansatz, der sich bereits in der Vergangenheit bei Testnets bewährt hat.

Laut GitHub-Dokumentation wird Holesky am 15. September 2023 um 14:00 UTC starten. Interessanterweise fällt dieses Datum mit dem Start von Ethereum’s Merge im Jahr 2022 zusammen. Es ist geplant, dass Holesky über mehrere Jahre hinweg aktiv bleibt, wobei der Langzeitsupport (LTS) bis 2027 und das Ende des Lebenszyklus (EOL) bis 2028 reicht.

Devnet 8 is launching early next week. This will be the first dedicated testnet featuring all finalized EIPs for the Cancun/Deneb upgrade. Also, the Holesky testnet will launch with 1.4mn validators, double the size of mainnet, later this Sept.



More info:https://t.co/8mSlQsUjAe — Christine Kim (@christine_dkim) August 11, 2023

Aber warum ist Holesky so wichtig? Es wird Ethereum’s Goerli Testnet ersetzen, das 2019 eingeführt wurde. Sowohl Goerli als auch Holesky und das aktuelle Ethereum-Mainnet fungieren als Proof-of-Stake-Netzwerke. Aber im Gegensatz zum Ethereum-Hauptnetz haben die beiden Testnetze keine ETH-Token mit echtem Marktwert. Darüber hinaus wird Holesky als Sprungbrett für zwei zukünftige Ethereum-Upgrades dienen: Cancun, ein Upgrade des Ausführungs-Layers, und Deneb, ein Upgrade des Konsens-Layers.

Hier noch ein kleines, aber interessantes Detail zum Schluss: Der Name „Holesky“ leitet sich nicht von „Hole-Sky“ ab, sondern wurde nach einem Bahnhof in Prag, Tschechische Republik, benannt, der umgangssprachlich als „Holešky“ bezeichnet wird. Eine kleine Überraschung im Code des Testnetzes enthüllte ein weiteres Easteregg: Die Chain-ID 17000 entspricht auch der Postleitzahl dieses Gebiets. Ein Zeichen dafür, wie sehr die Entwickler Liebe zum Detail und kreative Einflüsse in ihre Arbeit einfließen lassen.

Die SEC könnte Ethereum-basierte ETFs genehmigen: Ein Wendepunkt für Krypto-Investitionen

Inmitten des wachsenden Interesses großer Finanzinstitutionen, die Anträge für kryptobasierte ETF-Produkte gestellt haben, steht die US-amerikanische Securities and Exchange Commission (SEC) kurz davor, erstmalig einen auf Ethereum-Futures basierenden Exchange-Traded Fund (ETF) zu genehmigen.

Einem Bericht von Bloomberg zufolge zeichnet sich ab, dass die SEC bereit ist, solch einen ETF für institutionelle Anleger in den USA zu genehmigen. Dies könnte für Unternehmen wie Bitwise, ProShares, Volatility Shares und Roundhill, die ähnliche Anträge gestellt haben, ein positives Signal sein. Es ist bemerkenswert, dass die SEC bis Ende 2021 gezögert hat, Kryptowährungs-ETFs zu genehmigen. Erst dann ließ sie den Handel mit Fonds zu, die in Bitcoin-Futures-Kontrakte an der Chicago Mercantile Exchange investierten.

JUST IN: #Ethereum is not a security! Bloomberg reporting SEC is to approve an ETH futures ETF. pic.twitter.com/mNHfLbBBfP — JackTheRippler © (@RippleXrpie) August 18, 2023

Seither gab es viele Spekulationen über die Möglichkeit, ein Ethereum-Futures-Produkt auf den breiteren Finanzmarkt zu bringen. Die SEC war jedoch zurückhaltend, insbesondere beim zweitgrößten Krypto-Asset. Hauptgrund für diese Verzögerungen waren Bedenken hinsichtlich der Manipulation von digitalen Vermögenspreisen und unzureichender Liquidität.

Die Nachfrage nach Krypto-ETFs ist unbestreitbar. Viele Vermögensverwaltungsgesellschaften, sowohl in den USA als auch international, sind bestrebt, solche Produkte auf den Markt zu bringen. Ein Beispiel ist Grayscale Investments LLC, die immer noch auf eine Entscheidung der SEC wartet, um ihren Bitcoin Trust in einen Bitcoin ETF umzuwandeln. Kürzlich hat Grayscale angekündigt, sein ETF-Team zu vergrößern. In einer ähnlichen Entwicklung hat Valkyrie Investments einen Ethereum-Futures-basierten ETF beantragt.

Galaxy Digital CEO Mike Novogratz äußerte sich kürzlich optimistisch zur Zulassung eines Spot Bitcoin ETFs und zitierte verlässliche Quellen bei Invesco und BlackRock. Er glaubt, dass eine Genehmigung nur eine Frage der Zeit ist. Während die USA noch zögern, haben andere Länder bereits Krypto-ETFs genehmigt. Ein Beispiel ist Brasilien, wo QR Capital im Jahr 2021 die Genehmigung für einen Ethereum ETF erhielt.

Ethereum-Zukunft: Ein Spiel der Prognosen zwischen Himmel und Erde

Ein prominenter Kryptoanalyst, bekannt als Wolf unter dem Twitter-Handle @IamCryptoWolf, sieht aktuell eine „einmalige Gelegenheit“ für Ethereum. Laut Wolf bildet sich derzeit durch ein besonderes aufsteigendes Dreiecksmuster eine starke Akkumulationsphase. Er ist der Meinung, dass dieses Muster den Kurs von Ethereum im aktuellen Marktzyklus auf über $10.000 katapultieren könnte.

$ETH is building a once in a life opportunity given this 1+ y ascending triangle accumulation pattern.

Having observed numerous accumulation phases during past market cycles, I can confidently say that this one stands out as one of the most robust and promising.

We're building… pic.twitter.com/FdwJw1oC3g — Wolf (@IamCryptoWolf) August 18, 2023

Dem steht Omar El Zoghby, ein erfahrener Kryptohändler mit dem Twitter-Namen @MrElzoghbyTrade, gegenüber. Er setzt auf seine technische Analyse und glaubt, dass sich der Kurs von Ethereum kurzfristig eher nach unten entwickeln wird. Trotz seiner Zuneigung zu Ethereum betont Omar die Wichtigkeit, seiner Ausbildung und seinem Wissen über technische Analyse zu vertrauen.

In technical analysis, the breakout/breakdown is always from the diagonal side (the dynamic support/resistance)

En this case (as per my knowledge in technical analysis) #ETH should breakdown. I like #ETH but I always respect what I have learned! — Omar El Zoghby (@MrElzoghbyTrade) August 18, 2023

Thomas Mcgukin (@ThomasMcgukin auf Twitter), ein leidenschaftlicher Krypto-Enthusiast, hat ebenfalls seine Beobachtungen zu Ethereum geteilt. Er hat eine bestimmte Trendlinie im Auge, die, falls sie sich entsprechend den jüngsten Entwicklungen entwickelt, die aktuelle Lage von Ethereum gut widerspiegeln könnte. Mcgukin bleibt gespannt auf die weitere Entwicklung und glaubt, dass es noch Raum für Interpretationen gibt.

SONIK – ein brandneuer ERC20-Coin mit Potenzial

In der ständig wachsenden Kryptowelt zeichnet sich ein neues vielversprechendes Projekt ab: SONIK. Ein ERC20-Token, geboren auf der Ethereum-Blockchain, der bereits in seiner Frühphase Anzeichen von erheblichem Potenzial zeigt. Doch was macht SONIK so besonders und warum sollte man diesen Coin im Auge behalten?

Hinter dem spielerischen Namen und der Inspiration des ikonischen Videospielcharakters Sonic the Hedgehog steht eine ernsthafte Vision. SONIK ist nicht nur ein weiterer Memecoin, sondern bringt innovative Funktionen in den Kryptoraum. Mit seinem Stake-to-Earn-System bietet SONIK seinen Nutzern die Möglichkeit, nicht nur durch den Kauf und Verkauf von Tokens, sondern auch durch das Halten und Staken ihrer Investition zu profitieren. Dieses Modell zielt darauf ab, eine Gemeinschaft von langfristig orientierten Investoren aufzubauen und gleichzeitig das Vertrauen in die Stabilität und Langlebigkeit des Projekts zu stärken.

Ebenfalls ein bedeutender Indikator für das Potenzial eines Krypto-Projekts ist das Interesse und die Beteiligung an seinem PreSale. SONIK hat hier bereits beeindruckende Zahlen vorgelegt. Mit einem Ziel von nur 2 Millionen US-Dollar für den PreSale und einer beachtlichen Anzahl von bereits gestakten Tokens deutet alles darauf hin, dass die Krypto-Gemeinschaft großes Vertrauen in das Potenzial von SONIK setzt. Die Tatsache, dass 40 % des gesamten Token-Angebots für Gemeinschafts-Staking-Belohnungen reserviert sind, zeigt das Engagement des SONIK-Teams, langfristige Investoren zu belohnen und eine Gemeinschaft um ihr Projekt aufzubauen.