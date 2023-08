Ethereum Kurs Prognose: Base, Preisbewegungen und der Kampf um ETFs

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

In einer Zeit rasanter technologischer Fortschritte nimmt Ethereum, die zweitgrößte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung, eine Schlüsselposition in der sich schnell verändernden digitalen Finanzlandschaft ein. Base, eine Ethereum L2 (Layer 2) Skalierungsschicht, gesponsert von niemand Geringerem als Coinbase, steht kurz vor einem bemerkenswerten Mainnet-Start, der das Ökosystem umkrempeln könnte. Parallel dazu zeigt Ethereums Kurs trotz jüngster Bärenmarkttrends und beunruhigenden Prognosen von Analysten einige aufschlussreiche Bewegungen. Doch während die Debatte über Ethereums zukünftige Preisentwicklung weitergeht, erlebt die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC einen regelrechten Sturm von Anträgen für Ethereum ETFs. Aber was genau steckt hinter diesen Entwicklungen?

Ethereum im Preiswirbel: Analyse jüngster Markttrends und Expertenprognosen

In den letzten Tagen war Ethereum (ETH) einem wahren Preiskarussell ausgesetzt. Trotz des Drucks der letzten Tage, bei dem Ethereum unter der Marke von $1.850 rangierte, schloss es den Samstag mit einem leichten Zuwachs von 0,45% und einem Wert von $1.834 ab. Diese Entwicklung brachte ein wenig Optimismus in die Gemeinschaft, da es das erste grüne Zeichen war, das nach vier Tagen negativer Performance beobachtet wurde.

Die technische Analyse des Tages-Charts offenbart eine interessante Spannung: Während ETH über dem kritischen Unterstützungsbereich bei $1.800 bleibt, zeichnet sich im Hintergrund ein potentiell rückläufiger Kurzzeittrend ab. Die Positionierung von ETH unter dem 50-Tages-EMA von $1.865, aber über dem 200-Tages-EMA von $1.785, deutet darauf hin. Kurzfristig mag diese Lage etwas trübe erscheinen, doch langfristige Anleger könnten darin ein Zeichen des zukünftigen Aufwärtspotenzials sehen. Wichtige Indikatoren wie der 14-Tages-RSI mit einem Wert von 42,50 bestätigen den rückläufigen Trend, aber eine Überwindung des 50-Tages-EMA könnte wieder Hoffnung auf steigende Kurse bringen.

Das Wochenende blieb insgesamt von besonderen marktverändernden Ereignissen verschont. Aber der Markt spürte die Unterstützung derjenigen, die den Dip gekauft haben. Gleichzeitig weisen einige Metriken wie die ETH-Staking-Statistik und die Total Value Locked (TVL) Trends auf potenzielle Bärensignale hin. Regulatorische Unsicherheiten, insbesondere im Hinblick auf die SEC, könnten den Rückgang der Staking-Einsätze beeinflusst haben.

Der unaufhaltsame Aufstieg von Ethereum ETFs: Ein Sturm zieht auf die SEC zu

Ethereum (ETH) steht derzeit im Mittelpunkt einer aufregenden Bewegung im Bereich der Exchange-Traded Funds (ETFs) in den USA. Innerhalb einer Woche wurden der Securities and Exchange Commission (SEC), der US-Börsenaufsichtsbehörde, beeindruckende zwölf Anträge für Ethereum-basierte ETFs vorgelegt. Zu den jüngsten Antragstellern gehört ProShares, ein bekannter Fondsmanager, der nicht nur einen, sondern vier unterschiedliche Anträge für Ether-basierte ETFs eingereicht hat. Dieser Schwung wurde durch Volatility Shares‘ Antrag Ende Juli ausgelöst, gefolgt von anderen großen Playern wie Roundhill Financial, Bitwise und Grayscale Investment. Doch trotz der positiven Resonanz aus der Investmentwelt bleibt eine zentrale Frage unbeantwortet: Wird die SEC grünes Licht für einen Ethereum-Futures-ETF geben?

We officially have 5 different #Ethereum futures ETF filings submitted to the SEC. Would love to know what has changed since May, other than the fact that someone (Volatility Shares) applied on Friday. ProShares went straight for the inverse/short ETF. https://t.co/Qi8he0OwrU pic.twitter.com/qVVUwrUjOI — James Seyffart (@JSeyff) August 1, 2023

Obwohl die Anzahl der Anträge und das Interesse von namhaften Vermögensverwaltungsgesellschaften beeindruckend sind, bleibt die Haltung der SEC weiterhin undurchsichtig. Bisher hat die Behörde keinen ETF genehmigt, der sich auf Ether-Futures-Kontrakte konzentriert, obwohl Bitcoin-Futures-ETFs bereits seit Oktober 2021 existieren. Dieser Unterschied in der Behandlung zwischen Bitcoin und Ethereum erzeugt eine spürbare Spannung und Unsicherheit in der Investmentgemeinschaft. Insbesondere die Zurückhaltung des SEC-Vorsitzenden Gary Gensler, Stellung dazu zu nehmen, ob Ethereum als Wertpapier betrachtet wird, verschärft die regulatorische Unklarheit. Das Rennen um den ersten Ethereum-ETF in den USA ist eröffnet, doch bleibt abzuwarten, wie die SEC ihre Karten spielt. Ein klarer Zeitplan existiert immerhin: Wenn ein Antrag nicht abgelehnt wird, wird der entsprechende ETF 75 Tage nach Antragsstellung starten.

Coinbases Ambitionen: Die Einführung von Base und das Versprechen von L2 Skalierung

Coinbase, eine der weltweit führenden Krypto-Börsen, steht nie still in seinem Bestreben, an der Spitze der Krypto-Innovation zu stehen. Mit der Einführung ihrer neuesten Plattform, „Base“, zeigt das Unternehmen erneut, wie ernst es ihm mit der Weiterentwicklung der Krypto-Welt ist. Base, als fortschrittliche Handelsplattform, bietet nicht nur ein erweitertes Angebot an Krypto-Assets, sondern auch verbesserte Handelsoptionen für Investoren aller Art.

Base is now open for bridging



Base opens for everything on August 9



We’re helping throw an onchain festival to celebrate



ɪᴛ'ꜱ ᴏɴᴄʜᴀɪɴ ꜱᴜᴍᴍᴇʀ https://t.co/p8KTcnkbbx — Base (@BuildOnBase) August 3, 2023

Ein besonderer Schwerpunkt von Base ist das Versprechen der L2 Skalierung. In der Kryptowelt wird die „Layer 2“-Skalierung als eine Methode angesehen, um Transaktionen effizienter zu gestalten, ohne die Sicherheit des Hauptnetzwerks zu beeinträchtigen. Die Integration von L2-Lösungen in Base könnte bedeuten, dass Nutzer schnelle und kostengünstige Transaktionen genießen, während sie gleichzeitig von der Robustheit und Sicherheit profitieren, die mit der Ethereum-Blockchain verbunden sind. Es ist ein mutiger Schritt von Coinbase, und es zeigt, dass sie entschlossen sind, den Bedürfnissen ihrer wachsenden Benutzerbasis gerecht zu werden.

Ethereums Position in der digitalen Finanzlandschaft: Ein Blick in die Zukunft

In der jüngsten Vergangenheit hat Ethereum (ETH) eine gewisse Schwäche im Vergleich zu Bitcoin (BTC) gezeigt, was zu einer Flut von Spekulationen und Analysen über seine künftige Preisentwicklung geführt hat. Krypto-Analyst Benjamin Cowen hat kürzlich in einem Interview auf Ran Neuner’s Youtube Kanal seine Befürchtungen hinsichtlich des ETH/BTC-Paares zum Ausdruck gebracht.

Cowens Analyse stützt sich auf das Entstehen eines bärischen Doppel-Top-Musters auf dem Monatschart dieses Währungspaares. Solch ein Muster könnte darauf hindeuten, dass Investoren von Ethereum zu Bitcoin wechseln könnten, wenn sich die Gelegenheit bietet. In einem größeren Kontext betrachtet Cowen dies als Teil einer umfassenderen Verteilungsphase im ETH/BTC-Markt, die einem früheren Muster ähnelt: Ein anfänglicher Aufschwung, gefolgt von einem Ausverkauf und dann einer Verteilung.

Benjamin Cowens besorgniserregende Prognose endet nicht bei technischen Mustern. Er zieht auch historische Daten heran, die zeigen, dass das ETH/BTC-Paar in der Vergangenheit in den Monaten Juni bis Dezember Rückgänge verzeichnet hat. Interessanterweise könnte ein potenzieller Rückgang der Aktienmärkte, insbesondere des S&P 500, als Auslöser für eine erhebliche Abwärtsbewegung in Ethereum dienen. Diese Theorie basiert auf einem vergleichbaren Trend, den das Paar Ende 2017 erlebte, gefolgt von einem umfassenderen Altcoin-Rückgang im Jahr 2018. Wenn diese Analyse zutrifft und ein Rückgang von 40-50% im Altcoin-Markt erfolgt, könnten Investoren, die stark in Altcoins engagiert sind, vor erheblichen Herausforderungen stehen.

Shibie als ETH, Doge, Pepe und Shiba Inu Alternative?

In der schillernden und oft unberechenbaren Kryptowährungswelt hat sich mit SHIBIE ein neuer Meme-Coin auf den Weg gemacht, um die Herzen und Wallets der Anleger zu erobern. SHIBIE präsentiert sich mit einem verspielten, pinkfarbenen Image, das an den Charme von Barbie erinnert, und nimmt dabei eine humorvolle und spaßige Position ein. Ähnlichkeiten zu bereits etablierten Meme-Münzen wie DOGE sind zwar erkennbar, aber SHIBIE versucht, seinen eigenen Weg zu gehen, wobei Unterhaltung an erster Stelle steht. Mit einem Startpreis von lediglich 0,000167 $ in der Pre-Sales-Phase bietet es sich als eine verlockende Investitionsmöglichkeit an für diejenigen, die sich nach etwas Frischem und Farbenfrohem in der Krypto-Landschaft sehnen.

Die Idee hinter SHIBIE ist simpel, aber dennoch fesselnd: Der Coin möchte seine Anleger unterhalten und die Welt ein kleines Stück „pinker“ machen. Während einige Meme-Coins wie DOGE und PEPE bereits einen festen Platz in der Gemeinschaft haben, betritt SHIBIE die Arena mit dem Ziel, ebenso bekannt, wenn nicht sogar erfolgreicher zu werden. Trotz eines bescheidenen Starts mit eingesammelten 143.000 Dollar, sollte man diesen Coin nicht unterschätzen. In einer ständig wechselnden Krypto-Welt könnten Investoren SHIBIE als eine interessante Chance sehen.