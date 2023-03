Ethereum Kurs Prognose: Bringt die neue Woche 1.700 Dollar zurück?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Das Ende der letzten Woche hat einen großen Teil der Gewinne vom Februar am Kryptomarkt wieder zunichte gemacht. Aus den USA haben höhere Inflationszahlen als erwartet dafür gesorgt, dass die Hoffnungen der Marktteilnehmer vom frühen Ende der straffen Zinspolitik der Fed verflogen sind. Nachdem die Inflationsraten monatelang in Folge stärker gesunken sind als angenommen, hat die Fed erstmals kleinere Zinsschritte von 0,25 Prozent getätigt und nun scheinbar schon die Rechnung dafür bekommen. Die Inflation fällt schlechter aus als erwartet und Anleger gehen nun davon aus, dass die nächste Erhöhung wieder bei 0,50 % liegen wird. Tech-Aktien und Kryptos haben heftig darauf reagiert und teilweise stark nach unten korrigiert. Hat der Ether das Schlimmste bereits überstanden?

Nachdem der Kryptomarkt gestern noch seinen Boden gesucht hat und Ethereum bei rund 1.600 Dollar notiert hat, geht es nun schon wieder bergauf. Der Gesamtwert aller Kryptowährungen liegt aktuell bei 1,072 Billionen Dollar – ein Plus von 1,07 % in den letzten 24 Stunden. Ethereum hat in der selben Zeit um mehr als 2,3 % zugelegt und lässt damit auch den Bitcoin hinter sich, der nur etwas mehr als die Hälfte gewonnen hat. Damit liegt der Ether-Preis aktuell bei 1.636 USD und es sieht so aus, als wäre das Schlimmste fürs Erste überstanden.

Am Stundenchart wird dagegen allerdings deutlich, dass nach einem starken Anstieg am gestrigen Abend der Kurs nun wieder nach einer kurzen Seitwärtsphase langsam fällt. Noch ist das nicht ungewöhnlich, da die europäischen Märkte erst öffnen und das große Geld meist aus den USA in den Kryptomarkt fließt – in den Nachmittags- und Abendstunden. Es ist also noch zu früh um zu erkennen, welche Richtung die Marktteilnehmer für diese Woche vorgeben. Nachdem in dieser Woche wichtige Zahlen wie die Umsätze großer Einzelhändler in den USA und die Kerninflation in Europa bekanntgegeben werden, könnten einige Teilnehmer sich bis dahin noch zurückhalten und sich erst im Laufe der Woche positionieren.

Das Chartbild zeigt durch die Dämpfer der letzten Tage noch keine bärische Veränderung. Im Gegenteil, das Sinken des RSI in den Normalbereich könnte schon bald neue Investoren ermutigen, bei Ethereum einzusteigen. Auch die Tatsache, dass der EMA200 und der EMA100 sich immer näher kommen und kurz vor dem Crossover stehen, ist als bullisch zu werten. Dazu kommt, dass die beiden Linien in den letzten Wochen oft als Unterstützung gehalten haben und immer näher am aktuellen Kurs liegen.

Das bedeutet, wenn diese weiterhin als Support halten, dass der Kurs nicht mehr viel Spielraum nach unten hat und schon bald wieder deutlich über diese Werte steigen könnte. Der EMA200 liegt inzwischen schon bei 1.543 Dollar und der EMA100 schließt natürlich immer weiter auf, solange der aktuelle Kurs über der Linie liegt und befindet sich inzwischen schon bei 1.494 USD. Damit wird zumindest das Unterschreiten der 1.500 Dollar Marke für Ethereum immer unwahrscheinlicher.

Ein Anstieg von rund 3,9 % wäre vom aktuellen Preisniveau auf nötig, um den Ether-Kurs wieder über die 1.700 Dollar Marke zu treiben, die in den letzten Wochen bereits hart umkämpft wurde. Um diesen Bereich liegt auch das Hoch vom November letzten Jahres, das bei Ethereum einfach nicht nachhaltig überschritten werden kann und sich als starker Gegner erweist. Allerdings müsste der Kurs erneut um mehr als 8 % fallen, um auch die 1.500 Dollar Marke zu unterschreiten – ein Szenario, das am Chart zwar immer unwahrscheinlicher wird, durch weitere schlechte Nachrichten rund um die globale Wirtschaftslage jedoch schnell herbeigeführt werden könnte. Der Anstieg der letzten Wochen steht eben immer noch auf sehr wackeligen Beinen und mehr auf Hoffnung der Marktteilnehmer als auf Fakten. Das sollte man aktuell berücksichtigen und solange die Lage noch so angespannt ist und die Stopps gut durchdacht platzieren und schnell nachziehen.

Portfolio diversifizieren zur Absicherung

Vor allem in unsicheren Zeiten wie diesen ist es wichtiger denn je, sein Portfolio diversifiziert zu halten. Dazu zählt die breite Streuung in verschiedene Assets genauso wie die Verteilung innerhalb einer Anlageklasse. Am Kryptomarkt bedeutet das zum Beispiel, dass man nicht sein gesamtes Krypto-Kapital in einen Coin investiert. Zwar sind die Marktführer Bitcoin und Ethereum hier sicher eine gute Wahl, allerdings sollte man, um den gesamten Markt abzudecken, auch immer die Augen nach vielversprechenden Alternativen offen halten.

Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

