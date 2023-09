Ethereum Kurs Prognose: Bullisch! Cathie Wood findet ETH besser als Bitcoin

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Während einige Kryptos doch deutlich nachgeben, hält sich Ethereum in den letzten 24 Stunden weitgehend beständig. Denn Kursverluste von rund 1 % sind noch vergleichsweise moderat, wenn Anleger -7 % von Solana – dem ursprünglich als Ethereum-Killer angekündigten Projekt – als Vergleichsmaßstab nehmen. Dennoch bleibt auch bei Ethereum die Lage kurzfristig fragil. Hier tendieren sich die Marktteilnehmer vorwiegend bearish. Nun äußerte sich jedoch Cathie Wood erneut voller Unterstützung gegenüber Ethereum. Denn die US-amerikanische Tech-Investorin hält eine Outperformance von Ethereum gegen Bitcoin im nächsten Bullenmarkt für wahrscheinlich. Sollten Anleger jetzt also Bitcoin in Ethereum umschichten?

Sollte man in Ethereum investieren? Das sagt Cathie Wood

Cathie Wood bleibt bullisch und präferiert Ethereum im aktuellen Marktumfeld, wenn sich Anleger langsam auf den nächsten Bullenmarkt vorbereiten wollen. In freier Anlehnung an die Tech-Investorin könnte es sinnvoll sein, jetzt ETH zu akkumulieren. Dabei ist die Unterstützung für Ethereum nichts Neues, mehrfach hat Cathie Wood die führende Layer-1-Blockchains als disruptiv angepriesen.

Cathie Wood is bullish on #Ethereum and she says it will most likely outperform Bitcoin in the next Bull Run. pic.twitter.com/xX2ziBs3xj — Crypto Rover (@rovercrc) September 10, 2023

Insoweit dürften die Ausführungen von Cathie Wood und Ark Invest im Big Ideas Report 2023 noch ihre Berechtigung haben. Werfen wir einen kurzen Blick auf die Gedankengänge, die Ethereum als Investment so attraktiv machen könnten.

Smart Contracts erhalten mehr Anwendungsfälle

Ethereum hat sich als führende Plattform für Smart Contracts etabliert. Smart Contracts sind selbstausführende Verträge, deren Bedingungen direkt in Codezeilen geschrieben sind. Die Vielseitigkeit von Ethereum zeigt sich in den stetig wachsenden Anwendungsfällen für die Smart Contracts. Mit der fortschreitenden Digitalisierung und der Integration von Blockchain-Technologien in verschiedene Branchen dürfte die Bandbreite der Anwendungen weiter zunehmen. Mittelfristig könnte dies die Nachfrage nach Ethereum weiter steigern, da Entwickler und Unternehmen die Vorteile und Möglichkeiten erkennen, die diese Plattform für innovative Lösungen und Dienstleistungen bietet.

Doch nicht nur die Vielfalt der Smart Contracts wächst munter weiter, vielmehr sollen gerade die Einnahmen durch Gebühren in den nächsten Jahren explodieren, was dann eine Neubewertung von Ethereum rechtfertigen würde. Diese könnten von 11 Milliarden $ in 2022 auf 450 Milliarden $ in 2030 explodieren.

Dank Merge in eine glorreiche Zukunft

Analysten von Ark Invest sehen den Merge als Startschuss für eine transformative Phase in Ethereums Entwicklung. Im September 2022 vollzog Ethereum den Übergang von Proof-of-Work (PoW) zu Proof-of-Stake (PoS), wodurch der Energieverbrauch signifikant reduziert wurde. Dieser Schritt stärkte nicht nur Ethereums Token-Ökonomie, sondern führte auch zu einer Verringerung der Token-Emission. Das neue Modell hat die jährliche Nettoausgabe von Ethereum stabilisiert, die nun unter den 1,7 % von Bitcoin und den 4 % des vormaligen PoW-Modells von Ethereum liegt. Mit der fortlaufenden Aktivität im Netzwerk wird erwartet, dass das Angebot an Ether langfristig abnehmen wird.

Skalierbarkeit der Layer-2 als Adoptionstreiber

Layer-2-Lösungen sind entscheidend für Ethereums Skalierbarkeit und könnten die Adoption der Plattform erheblich beschleunigen. Sie funktionieren als sekundäre Protokolle, die auf der Hauptblockchain aufbauen und Transaktionen außerhalb der Hauptkette verarbeiten. Dies entlastet die Hauptkette und ermöglicht eine höhere Transaktionsgeschwindigkeit bei geringeren Kosten. Für Benutzer und Entwickler bedeutet dies schnellere und kosteneffizientere Interaktionen. Da Ethereum eine wachsende Anzahl von Anwendungen, insbesondere im DeFi- und NFT-Sektor, unterstützt, sind solche Skalierungslösungen unerlässlich, um eine breitere Benutzerbasis anzusprechen. Die Einführung von Layer-2 kann also die Benutzererfahrung verbessern, die Netzwerkkongestion verringern und letztlich zur schnelleren Akzeptanz von Ethereum beitragen.

Die folgende Grafik von Ark Invest offenbart die Entwicklung der L2, die die Skalierung des Ethereum-Netzwerks immer weiter vorantreiben.

