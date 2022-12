Ethereum Kurs Prognose: Diese News aus der letzten Woche sollten Ethereum-Holder beachten

In den vergangenen 24 Stunden zeigt sich der Ethereum Kurs wenig verändert und wird in einer engen Handelsspanne von aktuell rund 1170 bis 1193 $ gehandelt. Damit gibt es auf Wochensicht Verluste von rund 6 %. Ethereum-Holder orientieren sich zunehmend gen Süden und könnten nun als Kursziel die 1070 $ als untere Begrenzung der aktuellen Seitwärtsspanne anvisieren. Kurzfristig sieht es nicht unbedingt rosig für alle Ethereum-Holder aus, obgleich wir auch in den letzten zwei Wochen des Jahres mit einer hohen Volatilität rechnen. Wer Ethereum aktuell handelt oder auch langfristig an der zweitwertvollsten Kryptowährung der Welt interessiert ist, sollte auf dem Laufenden bleiben. Diese vier Nachrichten aus der vergangenen Woche sind einen Blick wert und dürften mitunter auch die Kursentwicklung in der kommenden Woche prägen.

1. MetaMask & PayPal integrieren Ether-Käufe

Spannende Kooperation zwischen dem beliebten Krypto-Wallet MetaMask und dem US-Zahlungsdienstleister PayPal: Ab sofort können die US-Kunden von MetaMask Ether direkt in der App kaufen. Dabei setzt man auf eine Kooperation mit PayPal. Zugleich wolle man den Kunden ermöglichen, das Web3-Ökosystem noch einfacher zu erkunden. PayPal erweitert somit das Krypto-Angebot – nun zugunsten von Ethereum.

Our US users will now be able to fund their wallet with ETH via @PayPal!



Rolling out in the next weeks in the US, excl. Hawaii, through our mobile app (make sure to update to v5.13.0) https://t.co/392JwFYF3m — MetaMask (@MetaMask) December 14, 2022

2. Krypto-Börse Binance gerät unter massiven Druck

Die Krypto-Börse Binance geriet in der vergangenen Woche unter Druck. Erst gab es augenscheinlich Indizien, dass die US-Regierung mit Ermittlungen gegen Binance begonnen hat und möglicherweise 2023 Klage wegen Geldwäsche erhebt. Immer mehr User wollten ihre Coins von Binance abziehen, zwischenzeitlich gab es Kapitalabflüsse von über 6 Milliarden $ beispielsweise in der Nacht vom 13. auf den 14. Dezember. Doch bis dato konnte Binance diesen Stresstest erfolgreich händeln. Binance-CEO CZ zeigt sich zuversichtlich, dass die Wahrheit siegt und FUD nur temporär das Geschehen bestimmen wird. Da die umsatzstärkste Krypto-Börse der Welt weitreichende Bedeutung für den Gesamtmarkt hat, müssen Ethereum-Holder auch das Geschehen rund um Binance verfolgen.

FUD is temporary. Truth last. — CZ Binance (@cz_binance) December 17, 2022

3. Krypto-Wale bleiben bullisch und kaufen weiter ETH

In der vergangenen Woche zeigte sich ein klarer Trend am Kryptomarkt und insbesondere bei Ethereum. Während der Kurs weiter fällt und sich wohl insbesondere auch Kleinanleger ob des hohen Risikos in der aktuellen Marktphase von Ethereum abwenden, akkumulieren einige Krypto-Wale munter weiter. Das Wachstum bei den Ethereum-Adressen mit mindestens 32 Coins ist dynamisch. Die Anzahl der Adressen steigt munter weiter – wohl auch unter der Prämisse, dass man mit 32 Coins am Staking teilnehmen kann.

Besonders eindrucksvoll zeigt sich das Interesse der Krypto-Wale jedoch bei den Adressen mit über 1000 Coins, die nun auf einem 21-Monats-Hoch notieren. Augenscheinlich identifizieren die Großinvestoren das aktuelle Kursniveau als attraktiv.

4. US-Notenbank Fed könnte die Zinsen stärker erhöhen

Zwar dürften makroökonomische Nachrichten im laufenden Jahr nur noch begrenzt Einfluss auf die Kursentwicklung haben. Dennoch bleiben die Aussagen der US-amerikanischen Notenbank Fed in den Köpfen der Anleger. Die Zinsen könnten stärker steigen als gedacht, die Inflationsschätzung liegt über den Erwartungen der Marktteilnehmer. So wirklich Antrieb für eine Kurserholung gibt es vonseiten der Makroökonomie in diesem Jahr wohl nicht mehr.

