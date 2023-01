Ethereum Kurs Prognose: Diese Wahrheit will Ihnen kein Analyst sagen!

Wird Ethereum Bitcoin überholen? Eine der zentralen Fragen, wenn man Kritiker und Befürworter der Nummer zwei nach Marktkapitalisierung fragt. Ethereum hat große Erwartungen geweckt, als im September 2022 die lang ersehnte und mehrfach verschobene Umstellung vom Proof-of-Work auf den energiesparenden Proof-of-Stake erfolgt. Geblieben ist nicht viel von dieser Aufbruchstimmung, ETH ist genauso unter Druck, wie alle anderen Kryptowährungen in den letzten Monaten.

Ethereum Kurs Prognose 2025: 1.900 $

Ethereum Kurs Prognose 2030: 2.500 $

Ethereum Kurs Prognose 2035: 4.000 $

Ethereum Kurs Prognose 2040: 8.500 $

Schlüsselfaktoren haben bisher keine Auswirkungen

Die meisten ERC-20 Token finden sich auf BNB, gefolgt von USD Coin und Tether. Einer der wesentlichen Argument, dass nach dem Merge im September bei Ethereum alles besser laufen wird, ist das des Burning-Prozesses. Mit abnehmender Menge ETH soll sich der Preis wieder fangen und endlich die erwarteten Gewinne brinegn. Während sich das Angebot von BTC seit The Merge um 110.000 BTC (2,3 Milliarden $) erhöht hat, sank das Angebot von ETH im selben Zeitraum um 22 ETH (34.000 $).

Das sich verlangsamende Angebotswachstum von ETH nach der Umstellung galt vielen als einer der Treiber für die bessere Performance gegenüber Bitcoin. Da ETH Miner keine Grundprämie mehr von 2 ETH pro Block erhalten, werden seit The Merge ungefähr 14.000 ETH pro Tag und ca. 5 Millionen ETH pro Jahr weniger ausgegeben. Die Inflationsrate von ETH lag am 26.10.2022 nur bei 0,007 % pro Jahr, statt wie im Vorjahr bei 3,6 %.

Das liegt daran, dass ETH-Miner in der Vergangenheit ETH verkauften, um die Betriebskosten der Anlage zu decken. Das führt zu einem täglichen Verkaufsdruck auf den ETH-Preis, der nun weggefallen ist. Experten sagten Ende des Jahres positive Kursbewegungen für den ETH-Kurs ab Anfang 2023 voraus, denn ohne den Verkaufsdruck könnte ETH nun stärker von den positiven Bewegungen profitieren.

Trotz des jüngsten Anstiegs von Ethereum deutet aber das Makroumfeld möglicherweise noch nicht auf die prognostizierte Trendwende hin. Es wäre derzeit noch zu früh, um zu behaupten, der Bullenmarkt sei zurück. Das aktuelle Umfeld am Markt bleibt schwierig und die FED wird ihre Haltung gegenüber steigenden Zinsen nicht so schnell aufgeben.

Auch wenn die abnehmende Liquidität der US-Staatsanleihen auf eine sinkende Inflation hindeuten, zeigen sich alle Kryptokurse unter überdurchschnittlich großer Volatilität, und das gilt auch für ETH.

Marktkapitalisierung von ETH sehr volatil

Die Marktkapitalisierung von Ethereum fährt Achterbahn, dies aber im unteren Drittel der ehemaligen hohen Ausbrüche. Ende November 21 lag die bei 505,37 Milliarden US-Dollar und fiel seitdem bis auf den aktuellen Stand von 199,15 Milliarden US-Dollar. Vor allem die letzten 4 Wochen zeigen sich im Chart mit regelmäßigen kleinen Aufs und Abs. So als wüsste ETH nicht so recht, was am Markt los ist. Oder aber die Kryptowährung Nummer 2 zeigt damit nur an, wie unsicher die Märkte derzeit sind.

Lange Zeit galt eine besonders hohe Marktkapitalisierung als Erfolgsgarant, wie ein Schutzschild gegen Kritiker und vor allem als Faktor für hohe Renditen beim Traden. Doch die letzten Monate haben den Markt verändert und mit ihm auch die Sichtweise der Anleger. Ihre Taktiken haben sich verändert und Trading-Strategien bauen auch auf anderen Faktoren auf.

Hohe Marktkapitalisierungen können ein Hinweis auf ein wertvolles Spekulationsobjekt sein oder darauf hin deuten, dass sich der Einstieg ins Trading mit diesem Coin lohnt. Doch stehen auch Fragezeichen hinter diesen Aussagen, denn wie man bei ETH sieht, ist trotz hoher Marktkapitalisierung nicht mit hohen Renditen beim Trading zu rechnen. Zumindest nicht auf absehbare Zeit, denn der Markt wird 2023 schwierig und dynamisch bleiben.

Warum es dennoch lohnen könnte, ETH zu HODLen

Beim Vermögensaufbau geht es um langfristige Perspektiven und nicht um satte Gewinne beim Daytrading. Statt Spekulationen auf kurzzeitige Kursgewinne oder Verluste, setzen professionelle Trader auf das emotionslose Aussitzen von Krisen, um am Ende mehr Gewinne als Verluste einzufahren. Das gilt auch für Ethereum, von dessen Kurs man derzeit sagen kann, was man will. Irgendwo zwischen den unterschiedlichen Analysen und Prognosen wird sich der ETH wiederfinden.

Als zweitgrößte Kryptowährung und größte Smart Contract Plattform für das Entwickeln von dezentralen Apps bietet Ethereum einzigartige Funktionen am Markt, an die noch kein Konkurrent herangekommen ist. Mit dem Tokenstandard ERC-20 sind zahlreiche Krypto Projekte realisiert worden, die sich derzeit in der Vorverkaufsphase befinden und dafür sorgen werden, dass Ethereum auch in Zukunft seine Marktstellung behaupten kann.

Meta Masters Guild: Schnell wachsende Gamer Community

Meta Masters Guild vereint Gaming und Metaverse auf einer Community Plattform und veröffentlichte gerade das erste Racing Abenteuer. Mit dem Utility-Token $MEMAG erhalten Benutzer Zugang zur Plattform, auf der sie sich zunächst in schnellen Karts auf spannenden Strecken im Metaverse gegeneinander messen können.

Der Community Gedanke steht als Strategie im Mittelpunkt des neuen Projektes, das die Blockchain als Basis nutzt. Die aktive Einbindung von Benutzern und Gamern entwickelt neuartige Potenziale, die Meta Masters Guild mit innovativen Spielen und Games beantwortet. $MEMAG im Pre-Sales kaufen und als Frühinvestor von Anfang an dabei sein!

Fight Out: Track your Fitness into Metaverse

Fight Out nutzt ebenfalls den ERC-20 Tokenstandard von Ethereum, um Benutzer einzigartige Erfahrungen zu bieten. Es geht in die Welt von Fitness-Boxen, Krafttraining und persönlichen Coachings für Sportler und Fitness-Anhänger. Der Avatar erhält alle Aktivitäten gemeldet und überträgt diese in die Ranglisten im Metaverse.

Dort bekommt dieser die ausgegebenen Krypto Belohnungen in Form von neuen Coins der In-App-Währung REPS. Die Trainer sind allesamt namhaft und teilweise aus dem MMA-Bereich. Sie werden Benutzern auf Wunsch konzentrierte Work-outs zusammenstellen.

Für das Erreichen von besonderen Einheiten oder Auszeichnungen gibt es wieder neue Belohnungen, sodass Benutzer unabhängig von Ort und Zeit, überall auf der Welt und ohne Besuch eines Fitness-Studios, trainieren können. $FGHT ist im Pre-Sales verfügbar und ideal für alle Sportler, Fitness-Anhänger und Frühinvestoren, die ein Projekt von Anfang an unterstützen wollen.

Fazit: Ethereum Kurs Prognosen bewegen sich alle zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Der Kryptomarkt ist genau wie der klassische Finanzmarkt derzeit schwer einschätzbar und viele externe Faktoren nehmen Einfluss auf ihn. Die Nummer 2 der erfolgreichsten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung hat immer noch großen Erfolg und das Ökosystem wächst rasant weiter. Dazu tragen auch Krypto Projekte wie die von Meta Masters Guild und Fight Out bei, deren Utility-Token auf dem ERC-20 Tokenstandard von Ethereum aufbauen.

Über die Autorin: Stefanie Herrnberger ist als freiberufliche Referentin und Redakteurin tätig. Ihre langjährige berufliche Erfahrung in den Bereichen Blockchain, Kryptowährungen und NFT bieten ihr den perfekten Background, um über aktuelle Nachrichten und Entwicklungen an dezentralen und zentralen Finanzmärkten zu berichten. Seit mehreren Jahren investiert Stefanie selbst in Kryptowährungen und versteht daher die Herausforderungen und Chancen für Kryptotrader.