Ethereum Kurs Prognose: diesen Einfluss wird die steigende Deflation auf den Kurs haben

Laut den Daten des Krypto-Analyseunternehmens Glassnode erreichte die tägliche Netto-Inflationsrate des Ether-Angebots am vergangenen Dienstag ein Rekordtief von -2,772%. Ether ist ein Token, das auf der Ethereum-Blockchain basiert und diese antreibt, welche derzeit die weltweit größte Blockchain für dezentrale Anwendungen ist. In Bezug auf die Marktkapitalisierung ist Ether die zweitgrößte Kryptowährung.

Obwohl die Nettoinflationsrate von Ether seit Sonntag auf etwa -1% gestiegen ist, hat sich im Laufe des letzten Monats ein deutlicher Trend gezeigt. Die Rate, mit der das Ether-Angebot sinkt oder deflationiert, hat sich beschleunigt. Wenn dieser Trend im Ethereum-Netzwerk anhält, könnte die Deflationsrate weiter beschleunigt werden. Viele Analysten sehen diesen Trend als positiv für den Preis von Ether an.

Wie höhere Gasgebühren eine schnellere ETH-Deflation antreiben

Laut Glassnode hat der Gaspreis im Ethereum-Netzwerk ein Siebenmonatshoch von 64 Gwei erreicht, was bedeutet, dass Nutzer mindestens 1.344.000 Gwei oder 0,001344 ETH pro Transaktion zahlen mussten, als der Gaspreis am vergangenen Dienstag erreichte. Dies basiert auf der Berechnung des Gwei-Gaspreises, der mit dem Gaslimit multipliziert wird. Der Gaspreis ist am Sonntag auf etwa 30 Gwei gesunken, was zu einer Transaktionsgebühr von 0,00063 ETH oder etwa 1,06 $ basierend auf dem Ether-Schlusskurs vom Sonntag geführt hat.

Ein steigender Gaspreis bedeutet, dass der Ether-Vorrat schneller verbraucht wird. Die Gebührenstruktur des Ethereum-Netzwerks besteht aus einer Grundgebühr, die alle Nutzer zahlen müssen, um ihre Transaktionen in der Blockchain zu verarbeiten.

Eine optionale Trinkgeld-Funktion ermöglicht Nutzern, ihre Ethereum-Transaktionen schneller bearbeiten zu lassen. Das Ethereum-Netzwerk erhebt automatisch eine Grundgebühr, die bei hohem Netzwerkverkehr steigt. Durch die Einführung von Ethereum Improvement Proposal (EIP) 1559 im August 2021 werden alle von den Nutzern gezahlten Grundgebühren verbrannt, wodurch Ether dauerhaft aus dem Verkehr gezogen wird. Wenn die Grundgebühr steigt, wird auch die Rate erhöht, mit der Ether verbrannt wird. Dies ist in einer Grafik dargestellt, bei der die roten Balken die ETH-Verbrauchsrate aufgrund von EIP 1559 darstellen. Wenn die Verbrennungsrate die ETH-Ausgaberate übersteigt, wird das Angebot an ETH sinken. Die Ethereum-Nodes und Staker, die das Netzwerk sichern, erhalten ETH als Belohnung.

Die ETH-Deflationsrate könnte sich weiter beschleunigen

In diesem Jahr hat die Aktivität im Ethereum-Netzwerk zugenommen und es gibt Anzeichen dafür, dass sich dieser Trend fortsetzen könnte. Dies könnte zu einem weiteren Anstieg der Gasgebühren und der ETH-Verbrauchsrate führen. Der Gesamtbetrag des im Ethereum-Netzwerk gebundenen Kapitals (TVL) lag laut DeFi Llama zuletzt bei etwa 54 Mrd. US-Dollar und ist seit Jahresbeginn von 35 Mrd. US-Dollar gestiegen. Ein Teil dieses Anstiegs lässt sich durch den Anstieg der Kryptopreise erklären, aber die Zahl der ETH-denominierten TVL ist ebenfalls gestiegen. Obwohl die Anzahl und das Volumen der ETH-Transaktionen im letzten Jahr stagnierten, ist die Anzahl der internen Smart-Contract-Aufrufe in den letzten Monaten gestiegen, was auf eine Zunahme der Smart-Contract-Aktivität im Netzwerk hindeutet.

Im Vergleich zum Vorjahr ist Ether um etwa 42% gestiegen. Wenn die Kryptopreise weiter steigen, wird erwartet, dass die Aktivität im Ethereum-Netzwerk weiter zunimmt, da Anleger bei verbesserter Marktstimmung wieder in dezentrale Finanzgeschäfte (DeFi) einsteigen. Anfang 2022 trieb die hohe Netzwerküberlastung die tägliche annualisierte ETH (EIP 1559) Burn-Rate auf bis zu 6,0%. Zu dieser Zeit wurde die Ethereum-Blockchain noch durch den energieintensiveren Proof-of-Work-Konsensmechanismus angetrieben, und die höheren Energiegebühren und Miner-Rig-Kosten führten zu einer höheren Emissionsrate von Ethereum von etwa 4,4-4,6% pro Jahr. Dies bedeutet, dass die Deflationsrate von Ether nur maximal 1,5% betrug.

Wenn die Emissionsrate von EIP 1559 wieder ihren Höchststand von Anfang 2022 erreicht, könnte die Deflationsrate von Ether bis zu 5,5% erreichen. Es ist jedoch unmöglich, die zukünftige Entwicklung der Ethereum-Netzwerk-Gasgebühren und der ETH-Brennrate vorherzusagen. Eine Sache ist sicher: Die Tatsache, dass ETH ein deflationärer Vermögenswert ist, wird voraussichtlich seine Preisentwicklung in den kommenden Jahren unterstützen. Da die Einführung von DeFi beschleunigt wird und das Bitcoin-Angebot immer noch um etwa 2% pro Jahr steigt (bis zur nächsten Halbierung in etwa anderthalb Jahren), glauben viele Analysten, dass ETH gute Chancen hat, BTC in Bezug auf die Marktkapitalisierung einzuholen oder sogar zu übertreffen.

