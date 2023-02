Ethereum Kurs Prognose: ETH pumpt und Supply erreicht All-Time-Low nach Merge

Die Informationen auf dieser Seite werden von cryptopr.com zur Verfügung gestellt. Die hier empfohlenen Produkte wurden subjektiv, aber redaktionell unabhängig ausgewählt. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com

Nach einer beeindruckenden Reaktion auf den Fed-Zinsentscheid pumpte Ethereum über 1600 $. Nun gibt es erste leichte Gewinnmitnahmen, einhergehend mit einer Korrektur am Aktienmarkt, nachdem die Quartalszahlen von Apple, Amazon oder Alphabet durchaus Beeinträchtigungen durch die makroökonomische Situation offenbarten. Ethereum fällt heute um rund 1,5 %, konnte aber dennoch in der laufenden Woche um 4 % pumpen. Kein Wunder, dass die Bullen wieder zuversichtlicher werden. Zugleich befindet sich der Supply nach deflationärer Tokenomics post Merge auf einem Verlaufstief. Mittlerweile sind fast 8000 Ether aus dem sich im Umlauf befindlichen Supply verschwunden. Das Angebot wird immer weiter verknappt – ein langfristig äußerst bullischer Umstand.

Deflation bei Ethereum: Supply nach Merge auf Allzeittief gesunken – bullisch!

Der Supply entwickelt sich nach dem Merge im Ethereum-Netzwerk in eine Richtung, wenn auch mit zyklischen Schwankungen, die insbesondere mit der Nutzung der Ethereum-Blockchain zusammenhängen. Nachdem es einige Wochen gedauert hatte, bis sich der deflationäre Effekt auf den Supply durchschlagen konnte, sehen wir aktuell ein Verlaufstief nach dem Merge beim Supply. Insgesamt wurden seitdem rund 7800 Ether geburnt. Die Inflationsrate liegt aktuell annualisiert bei 0,017 %.

Besonders spannend ist jedoch der Vergleich, wie sich Ethereum mit der PoW-Blockchain entwickelt hätte. Denn in diesem Fall hätte der Supply um rund 1,645 Millionen Ether Zuwachs erhalten. Die Inflationsrate bei PoW hätte bei 3,532 % p.a. gelegen. Im Bitcoin-Netzwerk gibt es aktuell eine jährliche Inflation von 1,716 %.

PoS macht Ethereum Deflationär

Maßgeblich für die Deflation bei Ethereum war der Merge, ergo die Umstellung des Konsensprotokolls von Proof-of-Work zu Proof-of-Stake. Denn in der PoW-Variante hat das Netzwerk täglich mehrere tausend Ether als Block-Rewards an die Miner ausgezahlt. Dieser Betrag ist nun deutlich gesunken. Zugleich haben die Entwickler bereits mit der London Hard Fork einen Burning-Mechanismus implementiert, der in Abhängigkeit von den Gas-Fees Ethereum verbrennt. Wird das Ethereum-Netzwerk ansprechend genutzt, kommt es somit zu einem verstärkten Ether-Verbrauch und Burning. Der Supply sinkt und man sieht die aktuell zu beobachtende Deflation.

Korrespondierend sehen wir damit im letzten halben Jahr einen moderaten, aber dennoch deutlichen, Anstieg der Gas-Fees im Ethereum-Netzwerk. Am 02. Februar lagen die durchschnittlichen Gas-Fees bei 32,39 Gwei – ein Wert, der deutlich für Deflation genügt.

Bitcoin vs. Ethereum: Wer hat die bessere Tokenomics?

Die deflationäre Tokenomics wird von vielen Befürwortern des Ethereum-Netzwerks als Vorteil gegenüber dem Bitcoin-Netzwerk angeführt. Denn zweifelsfrei ist der Supply bei Ethereum nun tendenziell rückläufig, während dieser bei der Bitcoin-Blockchain bis ungefähr in das Jahr 2140 weiter wachsen wird. Eine potenzielle Betrachtung der Angebotskurve führt zu einem bullischen Effekt. Denn sofern die Nachfrage steigt, wird dies auch der Kurs tun, wenn das Angebot sinkt. Nichtsdestotrotz ist dies gerade die Prämisse – denn die Deflation schlägt sich nur auf das Ethereum-Netzwerk durch, wenn eben die Aktivität und Nutzung von Ethereum hoch bleiben.

Nichtsdestotrotz könnte man hier die Planbarkeit als Argument gegen Ethereum und für Bitcoin anführen. Denn es geht eben nichts über eine gewisse Transparenz. Während die Tokenomics durch den Merge bei Ethereum verändert wurde, ist der Bitcoin-Supply deutlich leichter verifizierbar, obgleich der bei Ethereum immanente Burning-Mechanismus nach dem EIP 1559 automatisch einen Teil der Transaktionsgebühren vernichtet. Die Burn-Rate wird somit in Zukunft von der Nutzung von Ethereum abhängen – doch dieser Umsatz sollte sowieso jedem Investmentcase zugrunde liegen. Denn wer würde andernfalls eine Kryptowährung kaufen, wenn man nicht von einer steigenden Akzeptanz und Nutzung in Zukunft ausgeht?

Deflation bei Ethereum: Gelingt jetzt das Flippening?

Vielerorts beschreien die Ethereum-Bullen nun ein bevorstehendes Flippening, ergo den Machtwechsel im Kryptomarkt zwischen Bitcoin und Ethereum. Doch noch ist die Market Cap zwischen Bitcoin (rund 450 Milliarden $) und Ethereum (rund 200 Milliarden $) denkbar weit voneinander entfernt. Kann der Supply auf All-Time-Low ein solches Flippening bald bedingen? So weit wollen wir an dieser Stelle nicht gehen. Sicherlich begünstigt eine deflationäre Tokenomics einen potenziell schnelleren Kursanstieg, doch für ein Flippening braucht es deutlich mehr. Das unklare Wachstum beim Supply und die größere Beliebtheit von BTC bei Institutionellen werden den Bitcoin (vorerst) auch weiterhin als wertvollste Kryptowährung manifestieren.

Sollte man Ethereum jetzt kaufen?

Ethereum bleibt eines der Basis-Investments im digitalen Währungsmarkt – auch und gerade wegen des deflationären Supplys. Doch in erster Linie sind es die Marktmacht, die zukünftigen Weiterentwicklungen wie Sharding Chains, das an Beliebtheit gewinnende Staking und der hohe Marktanteil beim TVL, die Ethereum berechtigt als Nummer 2 im digitalen Währungsmarkt führen. Mit einem deutlichen Kursabschlag von ATH durch massive Wertverluste im Bärenmarkt 2022 bleibt das aktuelle Jahr ideal geeignet, um ein Engagement bei Ethereum auf- und auszubauen.

