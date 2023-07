Ethereum Kurs Prognose: ETH seit einem Monat unverändert während BTC20 nicht mehr zu bremsen ist

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Ein weiterer turbulenter Monat für den Kryptomarkt neigt sich dem Ende zu. Das Urteil im Fall SEC gegen Ripple hat die Community in Aufruhr versetzt und auch die genehmigten Blackrock-Anträge auf Bitcoin-ETFs lieferten Grund zur Freude. Dennoch ist der Ether-Kurs in den vergangenen 30 Tagen gerade einmal um rund 1 % gestiegen. Ähnlich stellt sich die Situation bei Bitcoin und vielen weiteren Kryptowährung dar. Nur der neue BTC20-Token, der “Bitcoin auf Ethereum” geht seit Tagen durch die Decke und überholt sogar Pepe in den Google Trends.

Jetzt noch für wenige Stunden BTC20 im Presale sichern.

Natürlich hat es in den letzten 30 Tagen ein starkes Auf und Ab gegeben, wie das bei Kryptowährungen meist der Fall ist, alles in allem zeigt sich der Ether-Kurs aber heute beinahe unverändert gegenüber dem Niveau von Ende Juni. Daran konnte auch das Urteil im Fall SEC gegen Ripple nichts ändern. Zumindest nicht langfristig.

Nach einem kurzen Anstieg auf über 2.000 Dollar pendelt sich ETH inzwischen wieder zwischen 1.850 und 1.900 Dollar ein. Wie es scheint, legen die Bullen eine Verschnaufpause ein. Beim Bitcoin zeigt sich ein ähnliches Bild und auch zahlreiche weitere Top-Coins kommen nicht mehr wirklich weiter.

Bitcoin für 1 Dollar verpasst? Jetzt Gelegenheit nutzen und BTC20 im Presale kaufen.

Trotz den bullischen Nachrichten rund um die Massenadaption von Kryptowährungen stehen noch immer die Klagen gegen die beiden größten Kryptobörsen Binance und Coinbase im Raum, die das Bild jederzeit eintrüben könnten. Es ist noch nicht so lange her, dass FTX gezeigt hat, welcher Staub bei genauerer Betrachtung einer Kryptobörse aufgewirbelt werden kann.

Durch den engeren Seitwärtsverlauf der letzten Tage ziehen sich auch die Bollinger Bänder langsam weiter zusammen, wobei diese noch genug Platz nach oben lassen würden. Um ans obere Ende zu kommen wäre ein Anstieg auf 1.961 Dollar nötig, um in weiterer Folge den starken Widerstand bei 2.000 Dollar anzustreben. Aktuell bewegt sich der Kurs aber nahe an der EMA50-Linie, die derzeit bei 1.871 Dollar liegt, während ETH bei 1.874 Dollar notiert.

In den letzten Tagen ist es nicht gelungen, mit der EMA50-Linie einen neuen Boden zu bilden, der genug Support bietet, weshalb auch nicht auszuschließen ist, dass der Kurs bis in den unteren Bereich der Bollinger Bänder bei 1.823 Dollar rutscht. Am Wochenende ist nicht mit viel Bewegung zu rechnen, höchstens mit einem leichten Rückgang um rund 1 %, wie das in der Vergangenheit auch schon oft zu beobachten war.

Sollte die nächste Woche bullische Nachrichten bringen, wären 1.961 Dollar also ein wichtiges Kursziel für ETH, um die 2.000 Dollar Marke zum dritten Mal in diesem Jahr in Angriff zu nehmen. Bis dahin scheint es allerdings lukrativere Möglichkeiten für Anleger zu geben. Vor allem der neue “Bitcoin auf Ethereum” BTC20 sorgt in den letzten Tagen für viel Aufsehen und dürfte in wenigen Stunden ausverkauft sein.

Hier gehts direkt zur BTC20-Website.

Bitcoin auf Ethereum (BTC20) begeistert die Krypto-Community

Der Vorverkauf von BTC20 dürfte einer der spektakulärsten in diesem Jahr sein. Die Soft Cap von 3 Millionen Dollar war in etwas mehr als einer Woche erreicht, die nächsten 3 Millionen Dollar bis zur Hard Cap sind inzwischen – 3 Tage später – auch schon fast erreicht. BTC20 liefert eine Hommage an die Erfolgsgeschichte der ältesten Kryptowährung der Welt und versetzt die Community nochmal in das Jahr 2011.

Damals hat der Bitcoin-Preis zum ersten Mal 1 Dollar erreicht und gerade einmal 6,05 Millionen Bitcoin waren 2011 im Umlauf. Heute sind es mehr als 19 Millionen, der insgesamt 21 Millionen BTC, die es geben wird. Daran angelehnt gibt es auch 6,05 Millionen BTC20-Token für je 1 Dollar im Vorverkauf. Ein Konzept, das bei Investoren offensichtlich sehr gut ankommt.

Jetzt mehr über BTC20 erfahren.

Die gesamte BTC20-Idee beruht auf “Bitcoin auf Ethereum” – was bedeutet, dass man BTC20 auch staken kann und das Staking-Protokoll dabei natürlich auch an die Geschichte von Bitcoin angelehnt ist. So gibt es alle 4 Jahre ein Halving bei den Staking-Rewards, sodass es auch 120 Jahre dauern wird, bis der letzte BTC20-Token ausgegeben wird. Ein voller Erfolg, wie der Vorverkauf zeigt.



Mit der aktuellen Dynamik dürfte der BTC20-Presale schon heute Abend abgeschlossen sein. Das würde bedeuten, dass 6 Millionen Dollar in weniger als 2 Wochen umgesetzt wurden und es nach dem Listing an den dezentralen Kryptobörsen (DEX) schnell zu einer Kursexplosion kommen könnte. Aber auch die hohen Staking-Rewards könnten sich für Holder rentieren, da $BTC20 noch keinen Halving-Prozess durchlaufen hat und die Ausgabe noch sehr hoch ist.

Wer also die Gelegenheit verpasst hat, im Jahr 2011 BTC für 1 Dollar zu kaufen, könnte mit $BTC20 noch eine zweite Chance haben. Auch wenn der BTC20-Token wahrscheinlich nicht auch auf 30.000 Dollar ansteigen wird, deutet die aktuell explodierende Nachfrage darauf hin, dass der Preis um das 100-fache steigen könnte. In den Google Trends hat BTC20 bereits Pepe Coin überholt – den bisher heißesten Meme-Coin des Jahres.

Jetzt noch rechtzeitig einsteigen und $BTC20 im Presale kaufen.









Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.