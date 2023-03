Ethereum Kurs Prognose 🪙 : ETH stemmt sich gegen 🏛️ Regulierung! Konkurrenzkampf von SEC und CFTC eskaliert!

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

CFTC steht für Commodity Futures Trading Commission, die unabhängige US-Behörde, die die Futures- und Optionsmärkte reguliert. Die Aufsichtsbehörde hat am heutigen Dienstag für reichlich Unruhe am Kryptomarkt gesorgt, in dem eine Anklage gegen Binance, in Person von Changpeng Zhao (CZ) und den ehemaligen Chief Compliance Officer Samuel Lim (Lim) eingereicht.

Die Zivilvollstreckungsklage gegen die Binance Holdings Limited vor dem U.S. District Court for the Northern District of Illinois wirft den beiden Geschäftsmännern unter anderem vor, die Kunden in den USA vorsätzlich angehalten zu haben, die lokalen Registrierungsbeschränkungen zu umgehen.

Ethereum fällt nach Klage gegen Binance auf 1.585,43 €

Seit „The Merge“ steht Ethereum unter strenger Aufsicht

Wird Ethereum jetzt als Wertpapier klassifiziert?

CTFT definiert zuletzt am 27. März Ethereum als Rohstoffe

Ist alles nur ein Machtkampf von SEC und CFTC?

Ist Ethereum nun Wertpapier oder Rohstoff?

Mal wieder stehen Vorwürfe im Raum, dass es sich bei Ethereum um ein Wertpapier statt eines Rohstoffs handelt. Was erhebliche Veränderungen in der rechtlichen und aufsichtsrechtlichen Kontrolle der Kryptowährung und der damit verbundenen Dienstleistungen bedeuten würde.

Grund dafür soll die Umstellung „The Merge“ sein. Seitdem der Proof-of-Stake bei Ethereum im Einsatz ist, sehen die obersten Hüter des US-amerikanischen Finanzsystems die Staking Leistungen unter völlig neuen Kriterien.

Zumindest einige, denn während die SEC argumentiert, dass Krypto-Staking Programme, wie die von Ethereum und anderen Blockchains, registrierte Wertpapiere sind, sieht die CTFT Bitcoin & Co. als Rohstoffe, was ihre regulatorische Beurteilung erheblich voneinander unterscheidet.

In den Vereinigten Staaten werden rund ¼ aller globalen Krypto-Aktivitäten abgewickelt. Kein Wunder also, dass sich nach der FTX-Pleite die Finanzbehörden als besonders streng präsentieren.

Ist es jetzt vorbei mit dem Aufwärtstrend?

Gerade erst war eine leichte Erholung spürbar, nachdem sich der Markt monatelang im Abwärtsstrudel befunden hatte. Dazu kam noch der FTX-Kollaps und die Ermittlungen rund um sowie die Verhaftung von Sam Bankman-Fried und seinen Weggefährten. Die laufenden behördlichen Prüfungen setzen nun dem Kryptomarkt erneut zu, das bekommt Ethereum genauso zu spüren wie die Nummer 1 der Kryptowährungen, und zwar Bitcoin.

Heute dann noch die Ankündigung, dass bei der CFTC auch Binance in den Fokus gerät. Das, und die Nachricht, dass sich die Krypto-Börse crypto.com vom Deutschen Markt zurückzieht, gaben dann den Kursen heute den Rest.

Ethereum Kurs Prognose April 2023: 1.520 €

Ethereum Kurs Prognose Mai 2023: 1.640 €

Ethereum Kurs Prognose Juni 2023: 1.700 €

Konkurrenzkampf von SEC und CFTC eskaliert

In der Frage, wer in den USA Kryptowährungen regulierten soll, stützt sich die SEC auf die Definition als Wertpapier, während die CFTC unterstellt, dass Kryptowährungen eine Ware sind und damit unter den Commodity Exchanges Act von 1934 fallen. Zwischen der SEC und der CFTC gibt es eine klare Wettbewerbsdynamik. Die SEC setzt das Wertpapierrecht um, die CFTC das Derivaterecht.

gm



Gestern hat die CFTC #Bitcoin, Ethereum und Litecoin als als Rohstoffe statt als Wertpapiere bezeichnet.



Das wohlmöglich einzig positive in der Anklageschrift gegen #Binance. pic.twitter.com/mXKlt9U4uP — Hoss (@hoss_crypto) March 28, 2023

Beide Institutionen verfolgen unterschiedliche Agenden und gehen verschiedene Wege der Einflussnahmen über Lobbyisten. Es ist also ein Wettlauf um die Aufsicht, der hier gerade stattfindet und weniger die ernsthafte Bemühung, einen stark verunsicherten Markt besser zu regulieren. Am Ende wollen wahrscheinlich beide Behörden dasselbe, und zwar Anleger und ihre Gelder schützen. Andernfalls drohen wohl noch weitere „Überraschungen“ am Kryptomarkt.

Wer soll künftig Kryptowährungen in den USA kontrollieren?

Alles sieht danach aus, als ging es hierbei nur um einen Machtkampf von SEC und CFTC. Die Aufsicht über die SEC hat der Finanzausschuss des Kongresses, bei der CFTC erfolgt diese durch den Landwirtschaftsausschuss. Die Rolle der SEC ist umstritten, ihr wird häufig Willkür bei den Entscheidungen unterstellt. Hier könnte ein klarer regulatorischer Rahmen helfen.

Besonders die FTX-Insolvenz hat die Öffentlichkeit auf fehlende Regulierungen aufmerksam werden lassen. Der Streit mit Ripple hingegen besteht schon länger und noch immer wird auf eine abschließende Einigung gewartet. In der Zwischenzeit dürfte der politische Druck auf die Behörden zugenommen haben, damit sich ein Ereignis wie der FTX-Crash nicht wiederholt. Die jetzt strengere Gangart der Verantwortlichen, unter anderem gegen Binance, könnte ein Versuch sein, vergangene Versäumnisse wiedergutzumachen.

Am Ende geht es wohl nur um die Frage, wer für die Regulierung von Kryptowährungen in den USA verantwortlich sein soll und in welcher Art und Weise sollten diese reguliert sein.

SEC: Securities and Exchange Commission

Die US-Börsenaufsicht überprüft den Wertpapierhandel auf Einhaltung der Recht- und Ordnungsmäßigkeit sowie der börsenrechtlichen Anordnungen. Seit 1934 sorgt die SEC mit ihren Gesetzen für faire und effiziente Märkte. Zu ihren Aufgaben gehört unter anderem:

Lizenzierung sowie Regulierung aller US-Börsen, Broker und Händler

Registrierung aller Unternehmen, die Zugang zum US-Kapitalmarkt erhalten

Veröffentlichung der Angaben von Unternehmen über ihre Geschäftslage

Überwachung der Börsen hinsichtlich Insiderhandel und Preismanipulationen

CTFT: Commodity Futures Trading Commission

Die unabhängige Regulierungsbehörde wurde 1974 gegründet und ihr unterliegt die Kontrolle über den Handel mit Futures und Optionen, also Derivaten. Sie soll diese Märkte beaufsichtigen und regulieren sowie den transparenten, wettbewerbsfähigen und finanziell soliden Markt fördern. Zu Ihren Aufgaben gehören unter anderem:

Einführung von Margin-Regeln und Richtlinien für die Handelserstattung

Verhinderung von missbräuchlichen Praktiken im Zusammenhang mit Derivaten

Erhöhung der Transparenz und Verbesserung der Preisgestaltung am Derivatemarkt

Prüfung und Einhaltung der Verhaltensregeln für Händler

Fazit: Regierungen rund um den Globus werden zunehmend dazu gedrängt, neue Rechtsvorschriften für Kryptowährungen zu erlassen. Langfristig ist das vielleicht sogar die einzige Lösung, um Anleger zu schützen und Klarheit zu schaffen. Während die Rolle der SEC wichtig ist, stellt sie indes nur einen Teil des Gesamtbildes dar. Würde die vollständige Kontrolle der Aufsicht in die Hände der SEC gehen, würde das sicherlich zu Nachteilen für den US-amerikanischen Finanzmarkt führen.

Da es noch keine eindeutige Definition für Wertpapiere auf Basis von Kryptowährungen gibt, versucht die SEC offenbar, mit Rechtsstreitigkeiten die Gesetze zu erlassen. Die CTFT unterstellt hingegen, dass Kryptowährungen eine Währung und damit eine Ware sind. Beide Behörden wollen augenscheinlich die Macht im Staate haben, wenn es darum geht, Kryptwährungen endgültig einzuordnen und zu regulieren.

Über die Autorin: Stefanie Herrnberger ist als freiberufliche Referentin und Redakteurin tätig. Ihre langjährige berufliche Erfahrung in den Bereichen Blockchain, Kryptowährungen und NFT bieten ihr den perfekten Background, um über aktuelle Nachrichten und Entwicklungen an dezentralen und zentralen Finanzmärkten zu berichten. Seit mehreren Jahren investiert Stefanie selbst in Kryptowährungen und versteht daher die Herausforderungen und Chancen für Kryptotrader. Veröffentlichungen: https://de.cryptonews.com/editors/stefanie-herrnberger https://blockchain-technologie.digital/ https://www.facebook.com/groups/cryptonewsde/