Ethereum Kurs Prognose: ETH steuert auf 1.500 Dollar zu während Ecoterra 4 Millionen Dollar knackt

Die Frage, was passieren muss, damit Ethereum wieder neue Höchststände erreicht, scheint sich langsam als unlösbar herauszustellen. Seit dem Allzeithoch wurden zahlreiche Maßnahmen getroffen, um den Kurs auch nur wieder in die Nähe dieser Werte zu bringen – bisher allerdings ohne Erfolg. Der Bärenmarkt, der über ein Jahr angedauert hat, hat seine Spuren hinterlassen und noch scheinen die Schäden irreparabel zu sein. Zumindest in diesem Jahr werden mit großer Wahrscheinlichkeit keine neuen Spitzenwerte erreicht. Auf jeden Fall nicht bei Ethereum. Bei Ecoterra sieht die Sache dagegen schon ganz anders aus. Hier wurde erst die 4 Millionen Dollar Marke überschritten.

Seitdem der Ethereum-Kurs auf 5.000 Dollar zugesteuert ist und im November 2021 bei 4.891 Dollar sein Allzeithoch erreicht hat, ist auf der Blockchain viel passiert. Aber es scheint inzwischen schon fast so, als würden die positiven Entwicklungen im Netzwerk negativ mit dem ETH-Kurs korrelieren. Egal wie sehr sich die Entwickler auch anstrengen, die Blockchain voranzutreiben, der Kurs stagniert oder fällt.

Der Merge im September letzten Jahres war ein Ereignis, das vom gesamten Krypto-Space mit Spannung erwartet wurde und an dessen Machbarkeit viele gezweifelt haben. Doch die Entwickler haben es geschafft, bei der mit Abstand größten Blockchain, bei der das je versucht wurde, den Mechanismus zur Konsensfindung von Grund auf zu ändern und auf Proof of Stake umzustellen.

Damit wurde von einem Tag auf den Anderen eines der größten Argumente, das Kritiker gegen Ethereum vorzubringen hatten, ausgehebelt. Der Stromverbrauch wurde damit um mehr als 99 % gesenkt. Der Kurs hat sich davon wenig beeindruckt gezeigt. Eine ähnliche Situation zeigt sich auch heuer seit dem Shanghai-Upgrade, bei dem die gestakten Ether erstmals freigegeben wurden und das zahlreiche Verbesserungen und Erleichterungen für Entwickler mit sich gebracht hat.

Genau wie beim Merge letztes Jahr ist der Kurs bei der Erfolgsmeldung kurzfristig angestiegen und dann über Wochen langsam aber beständig gefallen. Auch beim Shanghai-Upgrade ist der Ether-Preis mit der Erfolgsmeldung kurz auf mehr als 2.100 Dollar gestiegen und direkt danach wieder zurück auf 1.900 Dollar. Seitdem fällt der Preis langsam immer weiter und notiert aktuell noch bei 1.814 Dollar.

Natürlich liegen zwischen dem Allzeithoch im November 21 und dem heutigen Tag einige Krisen, die es in so einem Ausmaß noch nicht oft gegeben hat und auch Aktien und viele andere Assets sind deutlich gefallen, aber ETH liegt derzeit immer noch mehr als 62 % unter dem ATH und das obwohl sich die Fundamentaldaten seitdem deutlich verbesser haben.

Für die Kursprognose bedeutet das, dass sich das Bild zumindest kurzfristig immer mehr eintrübt. Der EMA50 wurde bereits unterschritten und auch bis zum EMA100 ist nicht mehr viel Luft nach unten. Fällt dieser auch noch, ist nicht auszuschließen, dass Ethereum in den nächsten Wochen nochmal in Richtung 1.500 Dollar fällt. Langfristig gesehen ändert sich allerdings nichts daran, dass ETH im Krypto-Bereich wohl immer noch eines der besten Investments ist, das man im Portfolio haben kann.

Das bedeutet natürlich, dass Investoren, die langfristig orientiert sind, auch bei der aktuellen Schwäche ETH im Portfolio behalten dürften. Allerdings zielen auch immer mehr Anleger auf kurzfristige Gewinne ab und hier gibt es im Krypto-Space inzwischen deutlich bessere Alternativen. Jenseits der Top 50 werden Tag für Tag mehrere tausend Prozent Rendite innerhalb kürzester Zeit erzielt. Ein Token, bei dem das auch schon bald der Fall sein könnte, ist $ECOTERRA.

Ecoterra knackt 4 Millionen Dollar Marke

Das umweltfreundliche Krypto-Projekt Ecoterra, das Unternehmen und Privatpersonen fürs Recycling mit Token belohnt (Recycle to Earn), hat im Presale mehr als 4 Millionen Dollar umgesetzt. Das macht deutlich, dass Investoren vom Konzept überzeugt sind und Ecoterra eine große Zukunft vor sich haben könnte. Neben der Belohnung mit Token fürs Recycling, wird zum Beispiel auch das Beziehen von Strom aus erneuerbaren Energien belohnt.

Wer Token als Belohnung erhält, kann sich entscheiden, ob er diese behält, sie gegen andere Coins eintauscht oder sich in Fiatwährungen auszahlen lässt. Außerdem gibt es die Möglichkeit, direkt in der App Umweltprojekte wie das Pflanzen von Bäumen oder die Säuberung der Meere finanziell zu unterstützen und seine $ECOTERRA-Token dafür auszugeben.

Das Projekt erfreut sich schon vor dem Launch größter Beliebtheit und könnte auch ein gutes Investment sein, das das Potenzial hat, das eingesetzte Kapital zu vervielfachen. Schon vor dem Launch können Anleger einen hohen Buchgewinn mitnehmen, weil der Preis im Vorverkauf noch mehrfach angehoben wird.

Aktuell erhält man einen $ECOTERRA-Token für 0,00885 USDT und der Listingpreis an den Kryptobörsen liegt bei 0,01 USDT. Sobald Ecoterra an den Kryptobörsen frei gehandelt werden kann, besteht die Möglichkeit, dass der Kurs innerhalb kürzester Zeit um ein Vielfaches ansteigt.

