Ethereum Kurs Prognose: ETH steuert auf 2.500 Dollar zu während Love Hate Inu auf über 4,2 Millionen Dollar steigt

Es herrscht weiterhin Goldgräberstimmung am Kryptomarkt. Der Bitcoin als digitale Leitwährung hält sich weiter über der 30.000 Dollar Marke und Ethereum liegt knapp über 2.100 Dollar. Der Gesamtwert aller im Umlauf befindlichen Coins liegt nach einem Rückgang von 0,7 % in den letzten 24 Stunden noch immer bei mehr als 1,276 Billionen Dollar. Während Ethereum seit dem Shanghai-Upgrade immer weiter ansteigt, geht es beim neuen Meme-Coin Love Hate Inu ähnlich bullisch zu. Hier wurden inzwischen mehr als 4,2 Millionen Dollar mit dem Verkauf des LHINU-Tokens umgesetzt und es ist auch noch kein Ende in Sicht. Es sieht danach aus, als würden Krypto-Investoren goldene Zeiten bevorstehen.

Wie zu erwarten, holt sich Ethereum seit dem Shanghai-Upgrade Marktanteile zurück und steigt innerhalb kürzester Zeit deutlich an. In den letzten 24 Stunden ist der Kurs zwar mit – 0,5 % leicht rückläufig, das ist aber für Wochenenden üblich und ändert nichts daran, dass ETH auf Wochensicht mehr als 12 % zugelegt hat. Damit ist es auch seit langem wieder gelungen, den Bitcoin-Kurs deutlich outzuperformen. Der BTC ist im selben Zeitraum um 8,64 % gestiegen. Damit verschieben sich die Verhältnisse auch schon leicht zugunsten von Ethereum. Ein Effekt, der sich in den nächsten Wochen noch verstärken könnte.

Nachdem der Ether- und der BTC-Kurs sich im Jänner noch ähnlich stark entwickelt haben, war in den letzten Wochen und Monaten bei Ethereum eher Zurückhaltung vor dem Shanghai-Upgrade zu spüren. Nachdem das Upgrade erfolgreich auf der Blockchain live gegangen ist und viele Vorteile mit sich bringt, haben Investoren auch schnell bemerkt, dass sich die freigegebenen Ether nicht negativ auf den Kurs auswirken und die Gelegenheit genutzt, zuzuschlagen. Das hat sich auch bis jetzt schon gelohnt und dürfte es wohl auch noch länger. Der ETH-Kurs liegt seit dem Upgrade mehr als 10 % höher.

Damit steigt die Marktkapitalisierung aller im Umlauf befindlichen Ether wieder auf mehr als 250 Milliarden Dollar, womit die zweitgrößte Kryptowährung der Welt wieder beinahe 20 % des Gesamtwerts aller Kryptowährungen ausmacht. Genauer gesagt sind es aktuell 19,8 %, während 46,1 % auf den Bitcoin fallen.

Seit dem Überschreiten des Widerstands bei 2.030 USD ist am Chartbild auch nicht mehr viel zu erkennen, das sich dem ETH-Kurs nun in den Weg stellen könnte. Durch den langen Kryptowinter in den letzten Jahren, während dem der Kurs so gut wie ohne längere Erholungsphasen gefallen ist, haben sich hier auch keine starken Widerstandszonen gebildet. Allerdings ist mit dem Kreuzen der EMA100 und EMA200-Linien ein Ereignis vor ein paar Tagen eingetreten, das in der Vergangenheit bereits mehrmals extrem hohe Gewinne nach sich gezogen hat. Ein ähnliches Bild ist auch diesmal sehr wahrscheinlich.

#Ethereum



It's not often that the EMA 100 and EMA 200 cross, but when it happens there has been at least a 66% rise in price.



2017: 13700%

2019: 90%

2020: 67%

2023: ?



Is that important?



Yes, because when $ETH goes up, our Altcoins go up even more. pic.twitter.com/H7v19BnXe6 — 𝕄𝕠𝕦𝕤𝕥𝕒𝕔ⓗ𝕖 (@el_crypto_prof) April 14, 2023

Ein Anstieg von Ethereum und Bitcoin zieht meistens auch viele andere Altcoins mit nach oben. Das bullische Umfeld am Kryptomarkt zieht immer mehr Investoren an und so wird auch beim neuen Meme-Coin Love Hate Inu Tag für Tag ein neuer Meilenstein erreicht. Käufer nutzen die Gelegenheit, im Vorverkauf noch zu einem günstigen Fixpreis einzusteigen, bevor der Coin an den Kryptobörsen gehandelt wird und einen starken Preisanstieg nach sich ziehen könnte.

Mehr als 4,2 Millionen Dollar im Presale

Meme-Coins legen oft Kursexplosionen hin, die aus dem Nichts kommen und viele Beobachter ärgern sich danach, wenn sie erst nach dem Ereignis von dem sprunghaften Anstieg erfahren, der oft mehrere tausend Prozent betragen kann. Bei Love Hate Inu (LHINU) scheint sich nun eine Möglichkeit aufzutun, von Anfang an bei so einer Kursrallye dabei zu sein. Natürlich gibt es dafür nie eine Garantie, aber zumindest deuten bei Love Hate Inu einige Anzeichen darauf hin.

Neben dem starken Vorverkauf, der innerhalb kürzester Zeit mehr als 4,2 Millionen Dollar umgesetzt hat und Tag für Tag weiter steigt, macht auch die Mischung aus Meme- und Utility-Coin $LHINU so interessant. Love Hate Inu kommt mit einem neuen Vote 2 Earn Konzept daher und möchte damit schon bald die milliardenschwere Meinungsforschungsindustrie umkrempeln. Jeder aus der Community, der $LHINU-Token hält, kann entweder selbst Umfragen erstellen oder an welchen teilnehmen, wenn er dafür LHINU einsetzt (Staking).

Dadurch, dass man fürs Abstimmen mit Token belohnt wird, dürfte die Teilnahme im Love Hate Inu Ökosystem sehr hoch sein und das dürfte vor allem Unternehmen freuen. Für diese wird es immer schwerer, ihre Kunden zur Teilnahme an Umfragen zu bewegen, für Marktforschungszwecke oder um die eigenen Produkte zu verbessern. Neben den witzigen Beispiel-Umfragen auf der Website, die klar in der Kategorie der Memes einzuordnen sind und das Potenzial haben, viral zu gehen, dürfte das Love Hate Inu Ökosystem also ausch schon bald zahlreiche Unternehmen anziehen, die hier viele Möglichkeiten haben.



Ein großer Vorteil für Investoren, die in einer so frühen Phase einsteigen, liegt darin, dass der $LHINU-Token derzeit noch im Vorverkauf für einen Fixpreis von 0,000115 USDT ausgegeben wird. Dieser Preis steigt in mehreren Phasen noch mehrfach an, bis der Coin schließlich für 0,000145 USDT an den Kryptobörsen gelistet wird. Daraus ergibt sich schon vor dem Handelsstart an den Exchanges ein hoher Buchgewinn für Anleger, der nach dem Listing noch deutlich höher ausfallen und realisiert werden könnte.



