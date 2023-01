Ethereum Kurs Prognose: Hat Ethereum die besten Tage bereits hinter sich?

Der Kryptomarkt wächst und wächst. Beinahe täglich fließt hier neues Kapital zu und die Marktkapitalisierung aller Coins erreicht regelmäßig neue Jahres-Höchststande. Solana legt in diesem Jahr mehr als 200 % zu, sogar der Bitcoin, der aufgrund seiner Größenordnung langsamer vorankommt, verzeichnet im Jänner ein Plus von 43 %. Zahlreiche weitere Coins haben ihren Wert in diesem Jahr mehr als verdoppelt. Bei Ethereum will der Funke nicht ganz überspringen. Die Januar-Rallye ist beachtlich, keine Frage. Im Vergleich zu vielen anderen Kryptowährungen hätte hier aber deutlich mehr drin sein können. Geht Ethereum die Luft aus?

In den vergangenen 24 Stunden steigt der Ether-Kurs um 2,5 %. Damit hat ETH an diesem Tag zwar mehr gewonnen als der Bitcoin, im 7-Tages-Schnitt hat Ethereum allerdings so gut wie keine Gewinne zu verzeichnen (0,07 %) während der Bitcoin ein Plus von 4,36 % vorweisen kann. Damit baut die digitale Leitwährung ihren Vorsprung gegenüber dem zweiten Platz immer weiter aus. Der Bitcoin hat im Jänner bereits 43 % zugelegt, bei Ethereum sind es rund 36 Prozent. Beim Blick auf den Tageschart erkennt man in den letzten 2 Wochen eine Seitwärtsbewegung, die der von Oktober/November letzten Jahres ähnelt. Damals hat der Kurs bereits versucht, zu alter Stärke zurückzufinden und wurde durch den FTX-Crash dann ausgebremst. Seither scheint diese Hürde unüberwindbar.

Mit jedem Tag, an dem sich der Preis für einen Ether oberhalb der 1.500 Dollar Marke hält, wird zwar das Chartbild immer bullischer, da der EMA50 und der EMA100 so immer näher in Richtung des 200er EMAs kommen und es so früher oder später zum Crossover kommt, allerdings verliert Ethereum durch die schlechtere Performance auch immer mehr Marktanteile. Noch vor kurzem lag die Marktdominanz von Ethereum bei 20 % und mehr, inzwischen sind es noch 18,5 %. Mit jedem Tag, an dem andere Top 10 Coins deutlich stärker performen als der Ether, wird auch mehr Kapital umgeschichtet. Erst gestern haben Solana und der Litecoin mit einem kurzzeitigen Plus von 10 % für wesentlich mehr Aufmerksamkeit bei Investoren gesorgt.

Richtungsweisung in dieser Woche erwartet

Nachdem der ETH-Kurs seit 2 Wochen in der gleichen Bewegung feststeckt wie zuletzt im Oktober/November 2022, sollte es in dieser Woche einen Ausbruch geben. Die Preisspanne von 1.500 bis 1.680 USD wird wahrscheinlich Geschichte sein, wenn im Laufe der Woche die Arbeitsmarkt-Daten aus den USA und die Zinsentscheide der FED und der EZB bekanntgegeben werden. Bei entsprechend bullischen Nachrichten wird der starke Widerstand bei 1.680 Dollar überschritten werden. Sollten die Zahlen schlechter ausfallen als erwartet, könnte es sein, dass der EMA200 als Support knapp oberhalb der 1.500 Dollar Marke fällt und Ethereum wieder unter diesen Wert rutscht.

Beim Überschreiten der 1.680 Dollar Marke würde wahrscheinlich genug Dynamik aufkommen, um bis zum nächsten Widerstand bei 1.800 Dollar anzusteigen. Sollte das gelingen, könnte Ethereum wieder Marktanteile für sich gewinnen und auch zur Perfomance vom Bitcoin wieder aufschließen. Im bullischen Szenario wäre im Februar ein Anstieg in den Bereich zwischen 1.800 und 2.000 Dollar denkbar.

Vielversprechende Alternativen mit hohem Gewinnpotenzial

Nicht nur Solana hat die Ethereum-Perfomance weit hinter sich gelassen. Zahlreiche Top 100 Coins sind im Januar deutlich höher angestiegen als die Nummer 2 unter den Kryptowährungen. Kursanstiege von 100 % waren in diesem Jahr keine Ausnahme. Wer auf der Suche nach noch mehr Gewinnpotenzial ist, könnte mit den folgenden beiden Coins, die aktuell noch im Presale erhältlich sind, gut beraten sein.

Meta Masters Guild (MEMAG)

Mit Meta Masters Guild kommt eine Mobile Gaming Plattform auf den Markt, die es in sich hat. Die Entwickler wollen sicherstellen, dass hier nur Spiele gelauncht werden, bei denen der Spielspaß wieder im Fokus steht. Auch wenn hier im Play 2 Earn Modus Coins verdient werden können, soll das nicht der Beweggrund sein, warum Gamer auf die Plattform kommen. Mit Meta Kart Racers, NFT Raid und Meta Masters World befinden sich hier bereits die ersten 3 Spiele in der Entwicklung.

Das Konzept klingt vielversprechend und scheint zahlreiche Investoren anzulocken. Innerhalb kürzester Zeit wurden hier im Vorverkauf des MEMAG-Tokens mehr als 2 Millionen Dollar umgesetzt. Wer den Trend nicht verpassen möchte und schon bald von möglichen Kursexplosionen profitieren will, der kann sich den Coin noch im Presale ins Portfolio holen, solange er noch verfügbar ist.

RobotEra (TARO)

Mit RobotEra entsteht ein Metaverse, ähnlich wie The Sandbox. Wer den Hype um The Sandbox mitbekommen hat weiß, welche Summen in so ein virtuelles Universum fließen können und dass es sich hier um eine spannende Investment-Möglichkeit handeln könnte. Der dazugehörige TARO-Token ist aktuell im Presale erhältlich und hier wurden bereits knapp 800.000 Dollar umgesetzt.

Investoren haben hier den besonderen Vorteil, dass der TARO noch in der ersten Stufe des Vorverkaufs zum günstigsten Preis von 0,020 USDT erhältlich ist. In weiteren Stufen des Presales wird der Preis angehoben. Die nächste Preiserhöhung auf 0,025 USDT steht schon bald bevor und somit können Anleger, die bereits vorher einsteigen, einen Buchgewinn von 25 % mitnehmen. In weiterer Folge hat der TARO nach dem RobotEra Launch das Potenzial, noch deutlich höher anzusteigen.

Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.