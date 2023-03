Ethereum Kurs Prognose: Kann ETH besser performen als BTC?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die aktuelle Marktlage für Kryptowährungen sieht für viele Investoren eher unsicher aus. Insbesondere die höher als erwartete Inflationsrate und makroökonomische Probleme veranlassen viele dazu, vorsichtiger bei der Investition in riskante Assets zu sein. Der globale Kryptomarkt verzeichnete einen leichten Rückgang von 0,02 % auf 1,05 Billionen US-Dollar im Vergleich zum Vortag. Das Handelsvolumen der letzten 24 Stunden stieg um 5,40 % und liegt derzeit bei 47,61 Milliarden US-Dollar.

Ethereum, die zweitgrößte Kryptowährung, verzeichnet in den letzten 24 Stunden einen Rückgang von 0,8 % im Preis. Das Marktkapital von Ethereum beträgt derzeit 200,40 Milliarden US-Dollar, und das Handelsvolumen ist um 10,87 % gesunken. Jeder ETH-Token wird derzeit für 1.642 US-Dollar gehandelt, wobei der Preis auf dem Unterstützungsniveau von 1.600 US-Dollar bleibt.

Trotz des derzeitigen Rückgangs kann Ethereum für Investoren immer noch eine attraktive Option sein, da es sich um eine der am meisten genutzten und vielversprechendsten Kryptowährungen handelt. Es gibt eine wachsende Anzahl von Anwendungen und Projekten, die auf der Ethereum-Blockchain basieren und die Nachfrage nach ETH steigern könnten. Außerdem bietet die Blockchain von Ethereum einige Vorteile gegenüber anderen Kryptowährungen, wie z.B. die Möglichkeit, intelligente Verträge zu erstellen. Ethereum kann aufgrund seiner vielversprechenden Technologie und Anwendungsmöglichkeiten also ein gutes Investment sein.

Ethereum performt stärker als Bitcoin

In den letzten Tagen konnte Ethereum ein neues lokales Hoch bei 1.646 US-Dollar erreichen, was darauf hindeutet, dass die Kryptowährung sich gut entwickelt und ihr Preis steigt. Im Gegensatz dazu konnte Bitcoin während des gleichen Zeitraums kein neues lokales Hoch erreichen, was darauf schließen lässt, dass Bitcoin nicht so gut abschneidet wie Ethereum und sein Preis nicht im gleichen Maße steigt.

Dies kann dazu führen, dass Trader und Investoren ihre Aufmerksamkeit auf die stärker performende Kryptowährung richten und ihre Investitionen entsprechend umschichten. Dadurch könnte es zu einer Schwäche und einem potenziellen Preisverfall für Bitcoin kommen, von dem Ethereum indirekt profitieren könnte. Eine Schwäche in Bitcoin könnte jedoch auch zu einem signifikanten Kursverfall führen, welcher auch ETH negativ beeinflussen würde. Investoren sollten deshalb die Entwicklungen in beiden Kryptowährungen im Auge behalten, um mögliche Risiken frühzeitig zu erkennen.

Shanghai-Update wird Schwung in den Kurs bringen

Die Ethereum-Community erwartet gespannt die baldige Aktualisierung von Ethereum, die allgemein als „Shapella“ bezeichnet wird und von Analysten als mögliche Lösung für das Problem der gestakten Ether (ETH) angesehen wird. Seit der Umstellung von Ethereum auf einen Proof-of-Stake (PoS) Konsensmechanismus sind die Validator, die 32 ETH einsetzen, dafür verantwortlich, Blöcke im Blockchain-Netzwerk zu genehmigen und hinzuzufügen. Das Blockieren von ETH in dem Smart-Vertrag stellt jedoch ein Problem dar, da die Validatoren keine Möglichkeit haben, ihre ETH frei zu bewegen.

Dank der bevorstehenden Shanghai-Aktualisierung wird es jedoch den Validatoren ermöglicht, ihre in den Proof-of-Stake-Smart-Contract eingebundenen Tokens abzuheben. Dies ist eine lang erwartete Funktion, die die Möglichkeit bietet, die gestakten ETH abzuheben, anstatt sie an den Smart-Vertrag zu binden. Die Möglichkeit, gestaktes ETH abzuheben, ermöglicht den Validatoren, ihre ETH-Bestände frei zu bewegen und flexibler auf Marktbewegungen zu reagieren.

Einige Analysten sind jedoch besorgt darüber, dass die Entsperrung der Tokens zu einem kurzfristigen Verkaufsereignis führen könnte, da die Validatoren möglicherweise ihre ETH verkaufen, um Gewinne zu erzielen. Andererseits könnte die Freigabe der gestakten ETH auch dazu beitragen, die Liquidität im Ethereum-Netzwerk zu erhöhen, was zu einem positiven Effekt auf den Krypto-Markt führen könnte.

Dieses auf der Ethereum-Blockchain basierende Projekt wird seinen Wert Experten zufolge vervielfachen:

Neben Ethereum bieten auch kleinere Kryptowährungen und Projekte Anlegern heute die Möglichkeit, gute Renditen zu erzielen. Ein interessantes Beispiel hierfür ist Fight Out, eine innovative Krypto-Fitnessplattform, die Benutzer für ihre Workouts belohnt – unabhängig davon, ob sie im Fitnessstudio oder zu Hause trainieren. Indem sie personalisierte Workouts anbietet, die auf die individuellen Ziele und Fähigkeiten der Benutzer abgestimmt sind, sollen die Nutzer unterstützt werden, ihre Fitnessziele zu erreichen. Als Belohnung für das Absolvieren der Workouts können Benutzer die In-App-Währung REPS erhalten. Darüber hinaus bietet die Plattform auch eine Companion-App, die personalisierte Workouts anbietet, um den Benutzern zu helfen, fit zu werden.

Eine weitere wichtige Funktion von Fight Out ist die Verwendung von $FGHT, einer Kryptowährung im Web3-Metaverse. Diese Währung ermöglicht es den Benutzern, in verschiedenen Ligen, Turnieren oder speziellen Spielmodi anzutreten und ihre Fitness-Fortschritte zu verfolgen. Der Vorverkauf von $FGHT ist derzeit verfügbar und kann mit ETH oder Kreditkarte erworben werden. Frühkäufer erhalten einen Bonus von 50 % auf ihren Kauf und können somit die Plattform unterstützen und gleichzeitig am aufstrebenden Web3-Metaverse teilhaben und belohnt werden.

Fight Out ist nicht nur eine innovative Fitnessplattform, sondern auch ein Vorreiter im Einsatz von Kryptowährungen im Fitnessbereich. Die Plattform bietet Benutzern eine Möglichkeit, ihre Fitnessziele zu erreichen, indem sie sie mit finanziellen Anreizen motiviert. Gleichzeitig bietet sie Investoren eine Chance, von der Einführung neuer Kryptowährungen und Technologien zu profitieren und Teil eines aufstrebenden Metaversums zu werden. Investoren können mit Fight Out das Potenzial einer vielversprechenden Investitionsmöglichkeit nutzen und dabei gleichzeitig ihre eigene Fitness verbessern.