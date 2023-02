Ethereum Kurs Prognose: Kann Ethereum mit der Rallye des Bitcoins mithalten?

Ethereum (ETH) hat Schlagzeilen gemacht, weil er vor zwei Wochen deflationär wurde, obwohl er sich schlechter als Bitcoin entwickelte. Laut Ultrasound Money ist die Nettoemission oder annualisierte Inflationsrate der zweitgrößten Kryptowährung am 15. Januar unter Null gefallen. Das bedeutet, dass die führende Smart-Contract-Blockchain jetzt mehr ETH verbrennt als geprägt wird, was im Gegensatz zu BTC steht. Trotzdem liegt Ethereum im zu Ende gehenden Januar immer noch hinter Bitcoin zurück.

Während Bitcoin in diesem Monat einen Zuwachs von fast 44,97% verzeichnete, stieg Ether um 40,66% an. Das Ether-Bitcoin-Verhältnis (ETH/BTC) ist ebenfalls auf dem besten Weg, seinen zweiten monatlichen Rückgang in Folge zu verzeichnen. Es gibt zwei Faktoren, die für die schwache Performance von Ether verantwortlich sein könnten und die im Folgenden näher erläutert werden. Zudem wird darauf eingegangen, ob ETH in der nahen Zukunft im Vergleich mit dem Bitcoin wieder besser performen wird.

Defensive Positionierung vor dem Shanghai-Upgrade

Der erste Faktor, der für die schwache Performance von Ether verantwortlich ist, ist die defensive Positionierung im Vorfeld des Shanghai-Upgrades. Das Shanghai-Upgrade von Ethereum, das für März erwartet wird, ermöglicht die Abhebung von 17,2 Millionen ETH, die seit Dezember 2020 in der Beacon Chain eingesetzt oder hinterlegt wurden. Obwohl das gesamte Guthaben von 17,26 Millionen am Tag des Upgrades nicht abgehoben werden kann, können nur 43.200 ETH pro Tag entstaked werden.

Der gesamte Einsatz der letzten zwei Jahre, der etwa 1 Million ETH entspricht, kann sofort abgehoben werden. Dies hat unter den Händlern einige Besorgnis ausgelöst, da der gesamte Stapel entnommen werden kann und die Besitzer zu den Börsen eilen könnten, um ihre ETH zu liquidieren, sobald die Schleusen geöffnet sind, was den Preis möglicherweise nach unten drückt.

Makro-getriebenes Bullen-Revival

Der zweite Faktor, der für die schwache Performance von Ether verantwortlich ist, ist die jüngste Wiederbelebung des Kryptomarktes, die teilweise durch günstige makroökonomische Entwicklungen angeheizt wurde. Jüngste US-Regierungsberichte und Unternehmensumfragen haben einen Rückgang der Produktionstätigkeit und der Inflationserwartungen gezeigt, was die Hoffnung auf ein baldiges Ende der Liquiditätsverknappung durch die US-Notenbank gestärkt hat, die im vergangenen Jahr risikoreiche Anlagen in Aufruhr versetzte.

Da die Inflation weiter zurückgeht, sagten in der jüngsten Reuters-Umfrage mehr als 80 % der Prognostiker voraus, dass die Fed auf ihrer nächsten Sitzung eine Anhebung um 25 Basispunkte vornehmen wird. Unterdessen sahen Händler eine 55%ige Wahrscheinlichkeit, dass die Zentralbank im Mai mit den Zinserhöhungen pausieren würde, so das Fed Watch Tool der CME.

Die relativ größeren Zuwächse von Bitcoin sind auf ein verändertes makroökonomisches Regime gegen Ende des Zinserhöhungszyklus der Fed zurückzuführen, es handelt sich also um ein rein geldpolitisches Spiel, weshalb sich auch Gold gut entwickelt. Diese Bewegung wird von Institutionen und nicht von Privatanlegern vorangetrieben. Bemerkenswert ist, dass alle Bitcoin-Zuwächse in diesem Jahr während der US-Handelszeiten zustande kamen, mit einem starken Anstieg des offenen Interesses an CME-Futures.

Kann ETH in Zukunft also wieder mit BTC mithalten?

Die beiden genannten Faktoren wirken sich kurzfristig zwar negativ auf den Kurs von ETH aus, doch in Zukunft ist hier wieder mit einer mindestens genauso guten Entwicklung zu rechnen wie beim Bitcoin. Schließlich wird die weitere Verbreitung von DeFi-Anwendungen auf der Ethereum-Blockchain und die anhaltende Nachfrage nach NFTs den Preis stabil stetig steigen oder sogar explodieren lassen. Zudem hat Ethereum in den letzten Jahren bewiesen, dass es in der Lage ist, ein robustes Ökosystem aufzubauen und sich schnell an sich verändernde Marktbedingungen anzupassen.

Die aktuelle Stärke des Bitcoins ist typisch und charakteristisch für den Beginn eines neuen Bull Runs und solle aus diesem Grund auch in Bezug auf Ethereum positiv bewertet werden.

Wie verhält sich der Ethereum Preis aktuell?

Der Ethereum-Kurs unternahm einen erneuten Anlauf, die Barriere bei $1.660 zu durchbrechen. Doch ETH scheiterte an der Überwindung dieser Marke und löste stattdessen eine Abwärtsbewegung aus, vergleichbar mit dem Verlauf bei Bitcoin. Die Unterstützungsebenen bei $1.640 und $1.620 wurden verletzt. Auf dem Stundenchart von ETH/USD wurde auch eine signifikante Aufwärtstrendlinie, die bei $1.575 Unterstützung bot, gebrochen. Das Währungspaar fiel sogar unter die Marke von $1.550 und wurde bis auf ein Tiefststand von $1.530 gehandelt.

Der Ether-Kurs bewegt sich aktuell unter $1.620 und dem 100-Stunden-Durchschnitt. Es gab jedoch eine kurze Erholungsphase über der Marke von $1.550. Der Preis stieg über das 23,6% Fibonacci-Retracement der Abwärtsbewegung von $1.659 (Hoch) bis $1.530 (Tief). Ein unmittelbares Hindernis ist bei $1.580 zu verzeichnen. Der nächste größere Widerstand befindet sich bei $1.600 und dem 100-Stunden-Durchschnitt, in der Nähe des 50% Fibonacci-Retracement-Levels derselben Abwärtsbewegung.

Eine Überwindung der Widerstandszone bei 1.600 $ könnte einen ansehnlichen Anstieg von Ethereum bewirken. Dies könnte den Kurs bis zu einer Marke von 1.660 $ treiben. Bei einem weiteren Kursanstieg könnte Ethereum sogar bis zu 1.720 $ steigen. Sollte es jedoch nicht gelingen, die Hürde bei 1.600 $ zu überwinden, könnte der Kurs weiter fallen. Die erste Stützung auf dem Abwärtsweg befindet sich dann in der Nähe von 1.550 $. Eine wichtige Stützung für Ethereum befindet sich bei 1.515 $. Falls diese Marke durchbrochen wird, könnte der Kurs auf 1.450 $ sinken. Bei weiteren Verlusten könnte eine Überprüfung der Zone bei 1.320 $ notwendig werden.

