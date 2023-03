Ethereum Kurs Prognose: Kommt nun die nächste Korrektur oder geht es doch noch in Richtung 1.600 Dollar?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die Kryptowährung Ethereum (ETH) hat bei 1.500 $ Unterstützung gefunden, nähert sich dieser Unterstützung jedoch in besorgniserregendem Tempo. Der Preis von Ethereum liegt derzeit bei 1.532 $ und ist in den letzten 24 Stunden um 1,3 % gesunken. Experten prognostizieren, dass ein Wiederanstieg vor der bevorstehenden Shanghai Hardfork unwahrscheinlich ist. Investoren, die ihre ETH in den Beacon-Chain-Smart-Contract investiert haben, um das Netzwerk bei der Umstellung von einem Proof-of-Work- (PoW) auf einen Proof-of-Stake- (PoS) Konsensalgorithmus zu unterstützen, werden voraussichtlich ihre Token zurückziehen, wenn der Hard Fork Anfang April stattfindet.

Die Meinungen der Analysten hinsichtlich der Auswirkungen des Upgrades sind geteilt. Einige gehen davon aus, dass der Ethereum-Preis auf über 2.000 $ steigen wird, während andere einen weiteren Preisverfall prognostizieren, da die Staker Zugang zu ihren im Smart Contract gesperrten ETH erhalten und diese möglicherweise verkaufen werden.

Ethereum Preis an einem kritischen Punkt

Die letzte Woche ware für den zweitstärksten Kryptocoin schwierig, da sich der Ethereum-Preis zwar bei über $1.500 eingependelt hat, die Rezessionsängste jedoch steigen. Jerome Powell, Vorsitzender der Federal Reserve, hat am Dienstag vor dem Bankenausschuss des Senats davor gewarnt, dass die Zinssätze höchstwahrscheinlich steigen werden und die Wirtschaft äußerst ungünstige Daten aufweist, was viele als Warnung vor einer bevorstehenden Rezession deuten. Dies wird voraussichtlich dazu führen, dass sich der Kryptomarkt weiter unter Druck befindet, da Anleger festverzinsliche Produkte und den stärkeren US-Dollar bevorzugen.

Zusätzlich müssen sich der Ethereum-Preis und der Kryptomarkt der harten Haltung der US-Aufsichtsbehörden stellen, die nach dem plötzlichen Zusammenbruch der FTX-Börse im November versprochen haben, die Aufsicht über die Branche zu verstärken. US-basierte Kryptofirmen spüren den Druck, der noch verstärkt wurde durch die jüngste Enthüllung, dass die kryptofreundliche Bank Silvergate ihre Fähigkeit, im Geschäft zu bleiben, evaluiert.

Ethereum wächst stetig

Positiver stimmen Anleger jedoch die jüngsten Daten von Glassnode. Laut diesen fließt Ethereum (ETH) nähmlich weiterhin von den Börsen ab. In den letzten 24 Stunden allein sind -16,6 Millionen Dollar abgeflossen. Zudem erreichte die Anzahl der Nicht-Null-Adressen ein Allzeithoch von 95.104.412, was darauf hindeutet, dass die Nutzerbasis von Ethereum kontinuierlich wächst. Es ist jedoch wichtig zu berücksichtigen, dass diese Zahl wahrscheinlich gar nicht wirklich zurückgehen kann und im Laufe der Zeit nur noch zunehmen wird. Dies liegt daran, dass viele Adressen, die eine geringe Menge an ETH halten, die keine Umschichtung wert ist, ebenfalls als Nicht-Null-Adressen gezählt werden.

Ein weiteres wichtiges Signal ist, dass der ETH-Bestand, der seit sieben bis zehn Jahren nicht mehr bewegt wurde, mit 3.643.722 ETH ein neues Allzeithoch erreicht hat. Dies zeigt, dass langfristige Inhaber trotz der jüngsten Marktvolatilität ihr Vertrauen in Ethereum und sein Potenzial für zukünftiges Wachstum beibehalten. Dies ist ein positiver Indikator für die allgemeine Gesundheit des Ethereum-Ökosystems, da langfristige Inhaber oft als stabilisierende Kraft auf dem Markt angesehen werden.

Obwohl ETH während des jüngsten Bärenmarktes Verluste hinnehmen musste, ist es wichtig zu betonen, dass es mit seiner aktuellen Marktkapitalisierung von 192 Milliarden Dollar immer noch mehr wert ist als einige der größten Unternehmen der Welt wie Toyota, Walt Disney oder Wells Fargo. Die Einführung des neuen Smart-Contract-Tools „EntryPoint“ durch Ethereum-Kernentwickler zeigt auch das kontinuierliche Engagement und die Weiterentwicklung der Ethereum-Plattform.

Wie wird es nun für ETH weitergehen?

Trotz der jüngsten Unsicherheiten in Bezug auf die US-Wirtschaft bleibt der Ethereum-Preis auf dem Markt relativ stabil und hat eine Unterstützung bei 1.500 $ gefunden. Allerdings wird erwartet, dass der Preis weiter fallen könnte, bevor es zu einer Trendwende kommt. Derzeit befindet sich der Ethereum-Kurs aufgrund von geringer Liquidität und starkem Verkaufsdruck bei 1.532 $ vor Herausforderungen. Es bleibt abzuwarten, wann sich der Markt ändert und die Verkäufer die Kontrolle abgeben.

In diesem Zusammenhang ist es ratsam, abzuwarten, bis ETH an der Unterstützung konsolidiert und sich auf einen Aufwärtstrend vorbereitet. Der jüngste Abrutsch des Moving Average Convergence Divergence (MACD) unter die Mittellinie bei 0,00 zeigt an, dass die Bären derzeit die Oberhand haben. Laut Blockchain-Daten von IntoTheBlock befinden sich derzeit etwa 18,69 Millionen ETH-Adressen im Verlust, was dazu führen könnte, dass Kleinanleger ihre Kryptoanlagen verkaufen und in andere Anlagen umsteigen.

Dies könnte den Verkaufsdruck erhöhen und dazu führen, dass der Ethereum-Preis auf Niveaus von 1.400 $ oder 1.338 $ fallen könnte. Der Bereich zwischen 1.600 $ und 1.647 $ ist ein wichtiger Widerstandsbereich, in dem die Verkäufer am stärksten konzentriert sind und die Bullen auf Widerstand stoßen könnten. Wenn dieser Bereich jedoch überwunden wird, könnte der Ethereum-Preis schnell auf 1.800 $ und 2.000 $ ansteigen.

