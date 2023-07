Ethereum Kurs Prognose: Krypto-Wale verkaufen ETH, AI Krypto YPRED explodiert auf 3 Millionen $

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Relative Stärke gegenüber dem Bitcoin offenbarte Ethereum in den letzten sieben Tagen. Hier stieg der Kurs um rund 3,5 %, während der Bitcoin seitwärts läuft. Dennoch verharrt ETH noch unter der psychologisch wichtigen Kursmarke von 2.000 $. On-Chain-Daten zeigen zugleich, dass Krypto-Wale augenscheinlich aktuell ihre ETH-Positionen reduzieren. Dennoch ist nicht alles schlecht. Denn es gibt einige Argumente, warum Ethereum im Juli 2023 für mittel- bis langfristig orientierte Anleger eine heiße Wahl ist. Kurzfristig dürfte der Kampf um die 1935 $ maßgebliche Bedeutung haben.

Während Ethereum somit noch unter 2.000 $ verharrt, konnte yPredict jetzt auf über 3 Millionen $ explodieren. Der Vorverkauf der AI Krypto generiert weiterhin Nachfrage. Schließlich soll die intelligente, KI-basierte Plattform in Zukunft signifikanten Mehrwert für die Nutzer bieten.

On-Chain-Daten: Krypto-Wale verkaufen ETH

On-Chain-Daten zeigen, dass die Anzahl der Adressen mit über 1000 ETH ein neues 14-Monats-Tief erreicht. Aktuell sind es nur noch rund 6200 Adressen, die über 1000 ETH besitzen, was einem Mindestvermögen von rund 2 Millionen $ entspricht.

Die Kennzahl „Adressen mit über 1000 Coins“ bei Ethereum gibt an, wie viele Ethereum-Adressen mindestens 1000 Coins oder mehr besitzen. Ein Rückgang dieser Kennzahl deutet darauf hin, dass weniger Adressen über eine beträchtliche Menge an Ethereum verfügen. Dies kann verschiedene Implikationen haben. Es könnte bedeuten, dass große Investoren ihre Bestände reduzieren oder dass weniger Nutzer das Vertrauen in Ethereum als langfristige Investition haben. Aber auch einfache Gewinnmitnahmen sind möglich oder schlichtweg Neuallokationen von Kapital.

Hoffnung macht jedoch eine andere Kennzahl. Denn die Anzahl der Non-Zero-Adressen erreichte erst kürzlich ein neues Allzeithoch. Damit dürfte jedwede Kursrallye in Zukunft auf einem breiten Fundament aufgestellt sein. Privatanleger akkumulieren den größten Teil von ETH.

Darum hat Ethereum Potenzial

Hier stellt sich insbesondere das Ethereum Staking als bullische Komponente dar. Denn kürzlich erreichte der Wert im ETH 2.0 Deposit Contract mehr als 50 Milliarden $. Die Staking-Ratio steigt ebenfalls weiter an.

#Ethereum $ETH Total Value in the ETH 2.0 Deposit Contract just went above $50,000,000,000.



Current value: $50,043,428,164



#Ethereum $ETH Total Value in the ETH 2.0 Deposit Contract just went above $50,000,000,000.

Current value: $50,043,428,164

Ein verstärktes Interesse am Staking bei Ethereum könnte zu einer Verringerung des frei handelbaren Angebots führen und somit eine positive Auswirkung auf den Kurs haben. Beim Staking werden Ethereum-Token langfristig gesperrt, um das Netzwerk zu sichern und Transaktionen zu validieren. Dieser Prozess reduziert die verfügbare Menge an Ethereum auf dem Markt, was potenziell Knappheit begünstigt. Dieser bullische Effekt kann die Attraktivität des Stakings als Möglichkeit zur Kapitalrendite für Ethereum-Investoren weiter erhöhen.

Die mögliche Einführung eines Bitcoin Spot ETFs durch renommierte Vermögensverwalter wie Fidelity, BlackRock und weitere etablierte Finanzunternehmen zeigt eine wachsende institutionelle Akzeptanz von Kryptowährungen. Diese Entwicklung wirkt sich auch äußerst positiv auf Ethereum (ETH) aus, da ETH nach BTC das bevorzugte Asset für Institutionen ist. Wenn Bitcoin einen Spot ETF erhält, steigen die Chancen, dass Ethereum im Anschluss folgt. Seit dem Merge wurden insgesamt fast 300.000 ETH aus dem Umlauf genommen, was Ethereum deflationär macht und Chancen für die Kursentwicklung eröffnet.

yPredict explodiert auf 3 Millionen $: AI Krypto mit 10x Potenzial?

Obwohl Künstliche Intelligenz (KI) bereits große Fortschritte gemacht hat, steht ihre Adoption immer noch am Anfang. Insbesondere im Bereich der Krypto-Analyse und des Tradings besteht großes Potenzial für KI-basierte Lösungen, da sie komplexe Datenmuster erkennen und präzise Vorhersagen treffen können. Mit dem wachsenden Interesse an Kryptowährungen und dem Bedarf an fundierten Entscheidungen steigt die Nachfrage nach solchen Möglichkeiten. Plattformen, die jetzt ihre Entwicklung vorantreiben und KI-gestützte Tools anbieten, haben die Möglichkeit, in diesen aufstrebenden Markt erfolgreich einzutreten.

Genau das möchte yPredict schaffen, womit sich der native YPRED Token als Chance für Früh-Investoren darstellen könnte.

Die steigende Nachfrage bei yPredict ist aktuell das Ergebnis einer gezielten Umsetzung der Roadmap und des erzeugten Interesses potenzieller Nutzer, was für langfristigen Erfolg eines Krypto-Projekts entscheidend ist.

Kürzlich hat die Plattform den Backlink-Estimator, ein KI-basiertes Tool, vorgestellt. Neben Trading-Angeboten bietet yPredict eben auch KI-gesteuerte SEO-Lösungen an, die das Angebot gezielt ergänzen.

Dies zeigt, dass yPredict kontinuierlich innovative Funktionen entwickelt und den Bedürfnissen der Nutzer gerecht wird, was Potenzial für weiteres Wachstum und Erfolg in der Zukunft unterstreicht. Dazu wird YPRED mit einer eher günstigen Marktkapitalisierung von 6,5 Millionen $ in den Handel starten.

