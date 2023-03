Ethereum Kurs Prognose: Schafft es der Kurs nun die 2000 Dollar Marke zu durchbrechen?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Preis von Ethereum hat vor Kurzem ein Siebenmonatshoch erreicht, was auf eine steigende Nachfrage hinweist. Trotz dieses Anstiegs haben die Netzwerktransaktionsgebühren nicht zugenommen, was darauf hindeutet, dass der Wert der Ethereum-Münze weiter steigen könnte. Die Kryptowährungs-Informationsplattform Santiment veröffentlichte am 20. März Daten, die zeigen, dass die Netzwerktransaktionsgebühren trotz der hohen Nachfrage auf unter 2 US-Dollar gesunken sind. Am 19. März fielen die Ethereum-Gebühren auf 1,75 $, als der Preis der Kryptowährung auf 1.842 $ stieg.

Die Analysten der Santiment-Plattform deuten darauf hin, dass Ethereum nun den Weg frei hat, die Marke von 2.000 $ zu erreichen und darüber hinauszusteigen. Der Preis von Ethereum liegt zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Textes bei 1.776 $ und ist in der vergangenen Woche und dem vergangenen Monat um 13,12 % bzw. 5,86 % gestiegen.

Es ist auch wichtig zu beachten, dass das Angebot des zweitgrößten digitalen Vermögenswerts nach Marktkapitalisierung im Jahr 2023 um 66.000 ETH reduziert wurde, was ihn für Krypto-Händler und Investoren attraktiv macht, die nach knappen Krypto-Vermögenswerten suchen, in dem Glauben, dass diese Knappheit ihren Wert stärken könnte.

Shanghai-Update steht kurz bevor

Das langersehnte Ethereum-Upgrade Shanghai, das es ETH-Besitzern ermöglicht, gestakete ETH-Token abzuheben, wird am 12. April stattfinden. Die Bestätigung des Termins wurde vom Ethereum-Chefentwickler Tim Beiko auf Twitter bekannt gegeben, wobei der Hard Fork bei Block 6209536 durchgeführt wird. Im Dezember letzten Jahres hatte Beiko einen Termin im März für das Upgrade angestrebt und betont, dass die Ermöglichung von Abhebungen „eindeutig die höchste Priorität für alle“ sei.

6209536 4/12/2023, 10:27:35 PM UTC — timbeiko.eth (@TimBeiko) March 16, 2023

Das Upgrade ist eine bedeutende Veränderung für Ethereum-Besitzer, da sie nun in der Lage sein werden, ETH-Token, die auf der neuen Proof-of-Stake (PoS)-Blockchain von Ethereum gestaked wurden, abzuheben. Darüber hinaus wird erwartet, dass es mehr Staker in das Ethereum-Netzwerk ziehen wird, was dem ETH-Preis zugutekommen könnte.

Allerdings gab es in der Krypto-Community Skepsis darüber, ob ETH-Stakes jemals abgehoben werden könnten. Ein Bitcoiner schloss erst im Januar dieses Jahres eine Wette mit einem beliebten Krypto-Investor und Analysten Eric Wall ab, um einen Wolfram-Würfel zu gewinnen, da er immer noch skeptisch war, dass ETH-Stakes abgehoben werden könnten. Wall hatte zuvor mehrere Wetten mit anderen Mitgliedern der Krypto-Community gewonnen und betonte, dass er weiterhin Würfel sammeln werde, solange Bitcoiner jedes Jahr „selbstbewusst Unsinn reden“.

So könnte sich der Kurs von Ethereum bis ins Jahr 2025 entwickeln:

Laut Prognosen von Changelly könnte der Preis für Ethereum im Jahr 2025 zwischen 7.336,62 $ und 8.984,84 $ liegen, wobei die Handelskosten bei 7.606,30 $ liegen würden. Diese Schätzungen basieren auf verschiedenen Faktoren wie der bereits geschehenen erfolgreichen Einführung von Ethereum 2.0, der Lösung der hohen Gasgebühren und der Unterstützung von Kryptowährungen durch regulatorische Rahmenbedingungen.

CoinDCX geht ebenfalls davon aus, dass ETH im Jahr 2025 sehr erfolgreich sein könnte. Analysten prognostizieren auch, dass Ethereum trotz neuer Konkurrenz langfristig erfolgreich bleiben wird, da es durch seinen „First-Mover-Vorteil“ etabliert ist und voraussichtlich häufiger als je zuvor für die Entwicklung von DApps verwendet wird.

Von einigen Analysten wird erwartet, dass der Wert von Ethereum bis zum Ende der ersten Hälfte des Jahres 2025 11.317 $ erreichen wird. Allerdings sollten wir bedenken, dass Ethereum seine Probleme mit hohen Gasgebühren lösen und regulatorische Rahmenbedingungen unterstützen muss, um langfristig erfolgreich zu sein.

Trotz dieser Unsicherheiten sind Experten optimistisch und gehen davon aus, dass der ETH-Preis in den nächsten Jahren weiter steigen wird. Neue Technologien und Fortschritte im Bereich der Dezentralisierung werden dazu beitragen, die Nutzung von Ethereum und anderen Kryptowährungen zu fördern, was wiederum dazu führen könnte, dass sich der Markt für diese Vermögenswerte weiterentwickelt und wächst.

Die beste Börse für ein Investment in Ethereum

Wenn es um das Investieren in Ethereum geht, gibt es eine Vielzahl von Krypto-Börsen zur Auswahl. Es ist wichtig, eine vertrauenswürdige Börse mit hoher Liquidität und Sicherheit zu finden, um sicherzustellen, dass Ihr Investment geschützt ist und Sie einen schnellen und einfachen Handel durchführen können.

Eine der attraktivsten Krypto-Börsen für ein Investment in Ethereum ist aktuell OKX. Die Börse wurde 2017 gegründet und hat sich seitdem zu einer der führenden Handelsplattformen für Kryptowährungen entwickelt. OKX hat seinen Hauptsitz in Malta und ist bekannt für seine hohe Liquidität, Sicherheit und benutzerfreundliche Handelsplattform. OKX bietet eine Vielzahl von Handelspaaren für Ethereum an, darunter ETH/USDT, ETH/BTC, ETH/ETH und viele andere. Dies gibt den Händlern die Möglichkeit, Ethereum gegen eine Vielzahl von anderen Kryptowährungen oder gegen Fiat-Währungen wie US-Dollar zu handeln.

Die Plattform hat zudem eine Vielzahl von Funktionen, die es den Händlern erleichtern, ihre Handelsstrategien umzusetzen. Dazu gehören Stop-Loss-Orders, Limit-Orders und Market-Orders. Die Börse bietet auch Margin-Handel, mit dem Händler eine größere Position eingehen und höhere Gewinne erzielen können. Ein weiterer Vorteil von OKX ist die hohe Sicherheit der Plattform. OKX hat strenge Sicherheitsprotokolle und bietet eine Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) sowie eine Cold-Storage-Lösung, um die Vermögenswerte der Benutzer zu schützen. OKX bietet auch eine mobile App, mit der Händler jederzeit und überall auf ihre Konten zugreifen können. Die App ist einfach zu bedienen und bietet alle Funktionen der Desktop-Version.

Es lässt sich derzeit also mit Sicherheit sagen, dass OKX eine der besten Krypto-Börsen für den Handel mit Ethereum ist. Die hohe Liquidität, die benutzerfreundliche Handelsplattform, die Sicherheitsfunktionen und die mobilen Apps machen OKX zu einer idealen Wahl für Händler, die in Ethereum investieren möchten.