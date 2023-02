Ethereum Kurs Prognose: Sind 1800 oder 2000 Dollar das nächste Ziel für den Ethereum Kurs?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die zukünftige Kursentwicklung von Ethereum ist ungewiss, da der Preis unter dem Mittelpunkt des jüngsten Abwärtstrends schwebt. Wie ETH eine vierstündige oder eine Tageskerze in der Nähe dieses Niveaus bildet, könnte darüber entscheiden, ob der Preis leicht ansteigt oder seinen Abwärtstrend fortsetzt. Bis dahin scheint Ethereum keine erkennbare Tendenz zu zeigen.

Am 16. Februar erreichte der Ethereum-Preis ein lokales Hoch von 1.744 $. Trotz Versuchen, weiter nach oben zu steigen, führten Gewinnmitnahmen und ein Mangel an Dynamik bei Bitcoin zu einer Konsolidierung. Diese kurze Seitwärtsbewegung hinterließ eine Menge nicht eingesammelter Liquidität auf der Oberseite bei $1.721 und verursachte eine Korrektur auf $1.604.

Eine Fortsetzung des aktuellen Pushs könnte den Ethereum-Preis zu einer weiteren Erholungsrallye anregen, die das Hoch der Handelsspanne bei 1.744 $ überschreiten würde. In einem sehr bullishen Szenario könnte diese Bewegung auch die psychologische Marke von $2.000 erreichen.

Analyst rechnet mit Fortsetzung des positiven Trends:

Ein bekannter Analyst im Krypto-Bereich zeigt sich ebenfalls positiv gestimmt hinsichtlich des Preises von Ethereum. Laut seiner Ansicht war der Abprall bei 1.600 $ ein guter Zeitpunkt für eine Long-Position, da er erwartet, dass die Erholungsrallye bis zu einem Wert von 1.816 $ führen wird, was ungefähr 13% vom Einstiegspunkt entfernt ist.

Die optimistischen Aussichten für den Ethereum-Preis hängen jedoch davon ab, ob es ETH gelingt, den mittleren Bereich von 1.674 $ zu überschreiten. Wenn dies nicht der Fall ist, könnte der Smart-Contract-Token erneut seinen Abwärtstrend fortsetzen. In diesem Szenario könnte der Ethereum-Preis das Tief der Handelsspanne bei 1.604 $ erreichen. Die Bären könnten daraufhin das Ziel anstreben, die Ineffizienz zu erreichen, die sich zwischen 1.565 $ und 1.551 $ erstreckt.

Im Wochenchart für Ethereum lassen sich relativ bullische Tendenzen erkennen. Insbesondere in der letzten Woche wurde dies deutlich, da der Kurs eine bullische Kerze in Form eines grünen Symbols bildete. Allerdings ist der Ethereum-Kurs bislang noch nicht aus einer absteigenden Widerstandslinie ausgebrochen, die seit dem Allzeithoch besteht.

Nun konnte der RSI auf Wochenbasis aus seiner absteigenden Widerstandslinie ausbrechen, was ähnlichen Kursausbrüchen häufig vorausgeht. Infolgedessen könnte der ETH-Preis demnächst ausbrechen und in Richtung 2.000 $ ansteigen. Sollte es allerdings zu einer Ablehnung kommen, könnte der Ethereum-Kurs in Richtung 1.200 $ fallen. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Entwicklungen auf dem Markt weiterhin gestalten werden und ob sich der bullische Trend fortsetzt.

Aktuell befindet sich der Kurs an einem kritischen Level

Aktuell handelt der Ethereum-Preis innerhalb des 0,618 Fib-Retracement-Widerstandsniveaus bei $1.660, welches seit November 2022 als Hauptwiderstand fungiert. Das besagte Niveau ist nicht nur ein Fib-Widerstand, sondern auch ein horizontaler Widerstandsbereich. Obwohl der ETH-Kurs mehrmals darüber hinausging, konnte er keinen Schlusskurs über diesem Widerstand erreichen.

Die Indikatorwerte bieten interessante Hinweise. Der RSI auf dem Tages-Chart zeigt eine bärische Divergenz, ist jedoch nun aus seiner Abwärtstrendlinie ausgebrochen. Mit einem Wert über 50 kann der RSI-Wert als bullisch angesehen werden. Sollte der ETH-Kurs weiter ansteigen, könnte der nächste Widerstand bei $2.000 liegen. Auf der anderen Seite könnte eine Ablehnung zu einem Rückgang in Richtung der nächstgelegenen Unterstützung bei $1.520 führen. Angesichts der bullischen Werte des wöchentlichen Zeitrahmens und des RSI-Ausbruchs ist ein Anstieg in Richtung 2.000 $ das wahrscheinlichste Szenario.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die wahrscheinlichste Prognose für den Ethereum-Preis ein Anstieg in Richtung 2.000 $ ist. Sollte der Kurs jedoch unter 1.520 $ fallen, würden diese bullischen Aussichten zunichtegemacht und könnten einen Rückgang in Richtung 1.200 $ verursachen.

Dieses auf Ethereum basierende Kryptoprojekt könnte schon bald explodieren:

Fight Out ist eine einzigartige Bewegungsplattform, die Nutzer dafür belohnt, dass sie ihre Workouts absolvieren – ganz gleich, ob sie dies im Fitnessstudio oder bequem von zu Hause aus im Wohnzimmer tun. Die Belohnungen werden in Form von REPS ausgezahlt, der In-App-Währung von Fight Out. Die Fight Out Companion App hilft Benutzern dabei, kampffit zu werden, indem sie ihnen personalisierte Workouts anbietet, die auf ihre individuellen Ziele und Fähigkeiten zugeschnitten sind – sowohl in der realen Welt als auch im Metaverse.

Ein weiterer wichtiger Aspekt von Fight Out ist die native Kryptowährung des Metaverse namens $FGHT. Benutzer können mit dieser Währung in verschiedenen Ligen, Turnieren oder speziellen Spielmodi antreten und ihre Fitness-Fortschritte im Web3-Metaverse verfolgen. Sämtliche Einkäufe, die innerhalb des Metaverse getätigt werden, können ausschließlich in $FGHT erfolgen.

Aktuell befindet sich der $FGHT-Vorverkauf in einer frühen Phase und der Coin wird für 0,02417 USDT pro Token angeboten. Interessierte Benutzer haben die Möglichkeit, $FGHT mit ETH oder Kreditkarte zu erwerben. Darüber hinaus erhalten frühe Investoren einen großzügigen Bonus von 50 % auf ihren Kauf. Mit dem Kauf von $FGHT unterstützen Investoren nicht nur die Plattform, sondern können auch davon profitieren, indem sie an der Zukunft des Web3-Metaverse teilhaben und sich ihre Fitness-Aktivitäten vergüten lassen.