Ethereum Kurs Prognose: Sind die 2000 Dollar noch in Aussicht oder sollten sich Investoren im Angesicht des fallenden Kurses abwärts orientieren?

Der Preis von Ethereum ist innerhalb der letzten 24 Stunden um 2 % gesunken und erreichte einen Wert von 1.820 US-Dollar. Dieser jüngste Preisrückgang führt dazu, dass der Wert von ETH im Laufe einer Woche um 13 % abgenommen hat. Dennoch verzeichnet Ethereum im letzten Monat einen Anstieg von 3 % und seit Jahresbeginn sogar eine Steigerung von 51 %.

Langfristig gesehen hat das erfolgreiche Shanghai-Upgrade im April die ohnehin schon soliden Grundlagen von Ethereum weiter gestärkt, sodass die Plattform und ihre native Kryptowährung gut aufgestellt sind und in den kommenden Monaten wahrscheinlich an Wert zulegen werden.

Welche Kursprognose lässt sich von der aktuellen Preisentwicklung und dem Marktgeschehen ableiten?

Die Grafikanalyse von Ethereum weist darauf hin, dass die Verkaufstätigkeit in naher Zukunft möglicherweise nachlassen wird, da die technischen Indikatoren auf weitere Rückgänge hindeuten. Insbesondere ist der relative Stärke-Index der Kryptowährung unter die Marke von 50 gesunken und setzt seinen Abwärtstrend fort. Es ist wahrscheinlich, dass die Korrektur der aktuellen Kursrückgänge erst eintritt, wenn der RSI den Wert von 30 erreicht oder darunter fällt.

Zudem befindet sich der 30-Tage gleitende Durchschnitt von Ethereum deutlich über dem 200-Tage gleitenden Durchschnitt. Dies signalisiert, dass der Altcoin noch nicht den tiefsten Punkt seines aktuellen Rückgangs erreicht hat.

Tatsächlich durchbricht Ethereum weiterhin Unterstützungsebenen. In der vergangenen Woche fiel der Kurs unter die 2.000-Dollar-Marke, und während des Wochenendes sank er sogar unter 1.900 Dollar. Es besteht die Möglichkeit, dass Ethereum auch unter 1.800 Dollar sinken könnte, insbesondere angesichts der Nachricht, dass ein Ethereum ICO-Teilnehmer, der seit langem inaktive ETH hielt, einige dieser Tokens bewegt hat.

An Ethereum ICO participant woke up after 7.7 years of dormancy and transferred 1 $ETH to a new address.



He received 2,365 $ETH($4.42M currently) at Ethereum Genesis, the ETH ICO price is ~$0.31.https://t.co/hOfBSyml19 pic.twitter.com/yoMoB6vE9n — Lookonchain (@lookonchain) April 24, 2023

Einerseits könnte die Tatsache, dass dieser sogenannte Wal nach über sieben Jahren Inaktivität damit begonnen hat, ETH zu transferieren, als potenzielles Warnsignal gesehen werden. Andererseits hat dieser Akteur nur 1 ETH von insgesamt 2.365 ETH transferiert. Daher ist es nicht zwangsläufig so, dass dieser Wal plant, Kryptowährung im Wert von über 4 Millionen Dollar zu verkaufen.

Andere Wale scheinen jedoch derzeit eher verkaufsbereit zu sein, was darauf hindeutet, dass Ethereum noch weiter sinken könnte, bevor es sich wieder erholt. Ungeachtet des heutigen Rückgangs wurden die bullischen Argumente für Ethereum in den letzten Tagen durch die Nachricht gestärkt, dass die französische Großbank Société Générale einen in Euro denominierten Stablecoin auf der Ethereum-Blockchain eingeführt hat. Dies ist eine bedeutende Bestätigung für die Layer-One-Blockchain, da es darauf hindeutet, dass große Finanzinstitute und Unternehmen Ethereum gegenüber seinen Konkurrenten den Vorzug geben.

Ebenso wichtig ist, dass das kürzlich durchgeführte Shanghai-Update die Grundlagen von Ethereum weiter gefestigt hat. Es ist nun möglich, gestakte ETH abzuheben, was das Staking von Ethereum für Anleger, die ein passives Einkommen erzielen möchten, attraktiver macht. Einige Analysten prognostizieren, dass der Staking-Anteil der Plattform (gemessen am Gesamtangebot von ETH) auf etwa 60 % ansteigen wird. Das würde bedeuten, dass eine beträchtliche Menge an Ethereum dem Umlauf entzogen wird.

1. The current staking rate of #Ethereum is about 15%, and the average staking rate of other PoS blockchains reaches to 60%. Given such condition, the staking rate of #Ethereum still has plenty of room for improvement. — 0xjerome (@jerome_wong99) March 26, 2023

Angesichts einer solchen Reduzierung des verfügbaren ETH-Angebots könnte die Kryptowährung im Laufe des Jahres einen stetigen Preisanstieg verzeichnen und in den kommenden Monaten wieder auf 2.000 Dollar steigen, bevor sie möglicherweise Anfang 2024 die Marke von 3.000 Dollar erreicht.

Bullische Nachrichten: Interesse institutioneller Anleger an Ethereum Staking erhöht sich nach Shapella-Upgrade massiv

Seitdem sich das Ethereum-Netzwerk durch den Proof-of-Stake (PoS) Konsensmechanismus konsolidiert hat, zeigen sich institutionelle Anleger immer mehr bereit, ihre Engagements auszuweiten, um sichere Renditen zu erzielen. Gemäß aggregierten Marktdaten von Dune Analytics haben Ethereum-Investoren rund 571.950 ETH in Staking-Verträge investiert, wodurch sich die Gesamtmenge des gestakten Ether auf etwa 18.534.825 Einheiten erhöht hat.

Zum Zeitpunkt des Shanghai-Upgrades am 12. April belief sich die Gesamtzahl der gestakten Ether auf etwa 17,9 Millionen Einheiten. Obwohl täglich etwa 50.000 Ether abgehoben werden, überwiegen die Investoren, die weiterhin Ether einzahlen. Zudem vergibt das Ethereum-Netzwerk den derzeit 561.655 Beacon-Chain-Validierern eine kontinuierliche Belohnung von ungefähr 5 Prozent jährlicher Rendite (APR). Investoren haben ihre Ethereum-Staking-Aktivitäten verstärkt, nachdem die Korrelation zwischen ETH und Bitcoin infolge des Shapella-Upgrades abgenommen hat.

Quelle: Bitpanda Blog

Die abnehmende Korrelation ist für institutionelle Anleger insofern relevant, als sie quantitative Strategien beeinflussen kann, die auf das Cross-Hedging eines Vermögenswerts für den anderen abzielen (oder ETH als Absicherungsinstrument für weniger liquide Altcoins verwenden), so die Analysten David Duong und Brian Cubellis. Aus einer fundamentalen Perspektive spricht dies dafür, sowohl BTC als auch ETH im Portfolio zu halten. Laut einer kürzlich von Coinbase Global durchgeführten Studie könnten etwa 73.000 Ether durch Teilauszahlungen und 822.000 Ether durch vollständige Auszahlungen freigegeben werden. Der Abwicklungsprozess könnte rund 15 Tage in Anspruch nehmen.

Analysten glauben jedoch, dass das Tempo der Ether-Staking-Aktivitäten die Menge der ETH, die in jüngster Zeit abgehoben wurden, übertrifft. Dies könnte dazu führen, dass der allgemeine Verkaufsdruck auf dem Ethereum-Markt erheblich nachlassen wird. Noelle Achison, Marktanalystin und ehemalige Leiterin der Forschungsabteilung von Genesis Trading, äußerte sich in ähnlicher Weise und sagte, dass dies der Fall zu sein scheint.

Dieses auf Ethereum basierende Projekt wird Anlegern 2023 enorm hohe Renditen einbringen:

In der dynamischen Welt der digitalen Währungen sind Anleger ständig auf der Suche nach Projekten, die eine solide Grundlage und verlockende Renditeperspektiven bieten. DeeLance ist ein aufstrebendes Krypto-Start-up, das das Potenzial hat, den Freelancer-Markt grundlegend zu revolutionieren und dabei beeindruckende Wachstumszahlen zu erzielen, ungeachtet möglicher regulatorischer Hürden, denen sich der Kryptobereich in der Zukunft gegenübersehen könnte.

DeeLance positioniert sich als dezentrale Plattform auf der Ethereum-Blockchain und verfolgt das Ziel, Freelancer und Auftraggeber in einem geschützten Umfeld zusammenzuführen. Die Plattform erlaubt den Benutzern, effektiv und unmittelbar miteinander zu kommunizieren, indem sie Vermittler ausschließt und Vertrauen durch den Einsatz der Blockchain-Technologie schafft.

Zu den herausragenden Merkmalen von DeeLance zählen ein einfacher Anmeldeprozess, hohe Transparenz, schnelle Zahlungsabwicklung, umfassende Eigentumsrechte durch die Verwendung von NFTs und reduzierte Gebühren im Vergleich zu konventionellen Plattformen. Derzeit läuft der Token-PreSale der Plattform in drei Etappen, bei denen unterschiedliche Token-Bündel angeboten werden.

Die Stärke dieses Projekts liegt in der grundlegenden Neugestaltung der Arbeitsabläufe zwischen Freelancern und Auftraggebern sowie in der Fähigkeit, den Freelancer-Sektor auf eine neue Stufe zu bringen. Durch die Verbindung von Blockchain-Technologie, innovativen Konzepten und einem fachkundigen Team besteht die Möglichkeit, dass DeeLance bis zum Jahr 2023 zu einem der führenden Player im Kryptowährungsmarkt aufsteigt.