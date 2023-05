Ethereum Kurs Prognose: Sinkende ETH-Bestände an Börsen eues Entwicklerwerkzeug

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Ethereum (ETH), die zweitgrößte Kryptowährung gemessen an der Marktkapitalisierung, durchläuft derzeit eine turbulente Phase. Im Zuge des Rückgangs von Bitcoin um mehrere % in der vergangenen Woche, hat Ethereum eine bemerkenswerte Stabilität gezeigt, was im Wesentlichen auf eine seitwärts gerichtete Bewegung hindeutet. Die Robustheit des Ethereum-Preises könnte durch bestimmte On-Chain-Daten erklärbar sein.

In Bezug auf die Ethereum-Preisanalyse scheint die Hoffnung für ETH fortzubestehen. Das ETH/USD-Paar, das derzeit bei etwa $1,827 gehandelt wird, könnte erneut die $1,910-Marke ins Visier nehmen, wenn der Widerstand bei $1,830 durchbrochen wird. Diese kritische Widerstandsmarke wurde bereits zweimal getestet, aber noch nicht auf täglicher Basis durchbrochen. Genauso bedeutend für Ethereum wie dieser Widerstand ist die Unterstützung bei $1,750.

Ein weiterer Faktor, der den Ethereum-Preis und die Zukunft von Ethereum beeinflussen könnte, sind natürlich Regulierungen und Nachrichten aus den USA. Der fortlaufende Konflikt der SEC mit Kryptowährungen und ihre Einstufung der meisten als Wertpapiere hat Ängste auf dem Markt geschürt. Eine Klärung dieser Frage könnte für Ethereum-Investoren eine gewisse Beruhigung bringen.

Rückgang der auf Kryptobörsen verfügbaren Ethereum-Bestände

Am 26. Mai erreichte der verfügbare Bestand an Ether (ETH) auf Kryptowährungsbörsen ein Fünfjahrestief, mit nur noch 17,86 Millionen ETH, die auf Börsen gehalten wurden. Dies stellt den stärksten Rückgang des Börsenangebots seit April 2018 dar. Daten von Glassnode zeigen, dass derzeit nur noch 14,85 % des gesamten Ether-Angebots auf zentralisierten Börsen gehalten werden. Dies steht im Gegensatz zu den 25-26 % des Angebots, die während des Bullenlaufs 2021 gehalten wurden. Der Rückgang der verfügbaren ETH auf Börsen begann im September 2022 und ging nach der FTX-Krise im November stark zurück. Zusätzlich sank die Anzahl der Ethereum-Wallet-Adressen, die über 100 ETH hielten, auf ein Sechs-Monats-Tief.

Zwei Schlüsselereignisse könnten zu dem jüngsten Rückgang der ETH-Bestände auf zentralisierten Börsen beigetragen haben. Zunächst führte der Zusammenbruch der FTX-Krypto-Börse dazu, dass viele Nutzer ihre Krypto-Assets von Börsen-Wallets zu selbstverwahrten Wallets transferierten. Zweitens, und am wichtigsten, spielte das Shapella-Update eine entscheidende Rolle.

Das Shapella-Update ermöglichte es Tausenden von Validierern, ihr gestaktes ETH abzuziehen. Interessanterweise entschied sich nur ein kleiner Teil der Validierer dafür, ihre Assets zu entstaken, während die Mehrheit sich dafür entschied, ihre Staking-Belohnungen abzuheben. Dies spielte eine zentrale Rolle bei der Verringerung der auf Börsen gehaltenen ETH.

Es brachte bedeutende Verbesserungen für das Ethereum-Netzwerk, darunter bessere Skalierbarkeit und Sicherheit. Dies ermutigte mehr Nutzer dazu, ihr ETH zu staken, was zu einem Rückgang des auf Börsen verfügbaren Angebots führte. In der Woche nach dem Shapella-Update überstieg die Menge des gestakten ETH die Menge der abgezogenen. Laut Glassnode wurde erwartet, dass weniger als 1% des gestakten ETH verkauft werden würde. Folglich kehrte ein großer Teil des von zentralisierten Börsen abgezogenen ETH zum Staking zurück, was das Angebot auf Börsen weiter reduzierte.

Diese Verschiebung von Assets weg von den Börsen wird allgemein als bullisches Zeichen gesehen, da sie darauf hindeutet, dass Händler nicht zum aktuellen Preis verkaufen möchten. Im Falle von Ethereum scheint das erneute Staking von ETH der Hauptgrund für das sinkende Börsenangebot zu sein, was das gestiegene Vertrauen in das langfristige Potenzial von Ethereum und die durch das Shapella-Update gebrachten Vorteile widerspiegelt.

Ethereum Entwickler bekommen neues On-Chain-Werkzeug ‚Cicada‘ für private Abstimmungen

Das renommierte Risikokapitalunternehmen Andreessen Horowitz (a16z) hat kürzlich die Einführung eines neuen privaten On-Chain-Abstimmungstools namens „Cicada“ für Ethereum-Entwickler angekündigt. Michael Zhu, Entwickler bei a16z, räumte in einem Blog-Post ein, dass es bereits bestehende On-Chain-Abstimmungsfunktionen gibt, wies jedoch darauf hin, dass viele dieser Systeme vollständig öffentlich und transparent sind.

Cicada richtet sich an die Probleme, die sich aus öffentlichen Abstimmungen ergeben, wie etwa die Manipulation von Stimmen und unzulässige Wähleranreize. Es bietet insbesondere eine Funktion, die als „laufende Tally-Privatsphäre“ bekannt ist. Diese Funktion verbirgt die Anzahl der Stimmen für jede Option bis zum Ende der Abstimmung. Diese Methode verwendet Time-Lock-Puzzles, welche einzelne Stimmen für eine festgelegte Zeit verbergen, und homomorphe Time-Lock-Puzzles, welche die anderen Puzzles kombinieren und die Gesamtsumme verbergen.

Als Solidity-Bibliothek ist Cicada mit der Programmiersprache kompatibel, die in Ethereum-Smart-Contracts verwendet wird. Zhu betonte, dass die Bibliothek effizient genug ist, um im Ethereum-Hauptnetz (im Gegensatz zu Layer-2-Netzwerken) verwendet zu werden.

In der Zwischenzeit haben zahlreiche Blockchain-Projekte Governance-Systeme, die auf On-Chain-Abstimmungen basieren. Beispielsweise nutzen Uniswap und andere DeFi-Plattformen die On-Chain-Governance, um zu entscheiden, auf welchen Blockchains sie implementiert werden sollen, während das Stablecoin-Projekt Maker On-Chain-Abstimmungen verwendet, um die Zusammensetzung seiner Reserven und andere Entscheidungen zu bestimmen.

