Ethereum Kurs Prognose: Starker Kurssprung, Abwärtstrend durchbrochen – kommt jetzt die ETH-Rallye?

Ein freundlicher Handelstag für die Finanzmärkte. Während sich Aktien massiv erholten, verliefen die vergangenen 24 Stunden auch für den Kryptomarkt positiv. Die gesamte globale Krypto-Marktkapitalisierung stieg um rund 1,5 %. Ethereum performte den breiten Markt dabei locker aus und stieg an nur einem Tag um rund 3,5 %, sodass der Kurs aktuell oberhalb der 1250 $ notiert. Nun testet Ethereum einen langfristigen Abwärtstrend, das Chartbild wird zunehmend freundlicher. Könnte bereits direkt im Januar 2023 eine Erholungsrallye anstehen?

Während der heutige Handelstag für Ethereum positiv verlief, sieht dies erst recht für den Krypto-Presale Dash 2 Trade dergestalt aus. Denn die eigentlich letzte und vierte Vorverkaufsphase wurde erfolgreich beendet. Die Verantwortlichen hatten jedoch gleich eine positive News für die Anleger. Denn es gibt eine viertägige Verlängerung, um noch rund zwei Millionen $ weiteres Kapital einzusammeln. Dies soll massiv in weitere Tier-1-Listings investiert werden, um einen positiven Handelsstart zu bedingen.

Ethereum mit deutlichem Kurssprung: Test des Widerstands bei 1264 $

In den vergangenen 24 Stunden wurde Ethereum wieder mit einem steigenden Volumen gehandelt. Dabei lag der Ethereum Kurs zwischen 1208 und 1264 $. Hier scheiterte Ethereum kurzfristig direkt am Widerstand bei diesem Kurslevel. Aktuell kommt es zu einer konsolidierenden Bewegung. Das 24-Stunden-Handelsvolumen lag bei 6,6 Milliarden $, damit beläuft sich die Marktdominanz nach Daten von Coingecko auf 17,7 %.

Im Stundenchart sehen wir bei Ethereum zuletzt stark bullisches Volumen. Dabei schoss der RSI in den überkauften Zustand, die aktuelle Konsolidierung kühlte den RSI wieder ab und macht Hoffnung auf eine Fortsetzung der Kursbewegung.

1-jähriger Abwärtstrend gebrochen: Kommt jetzt die Ethereum-Rallye?

Zugleich prognostizieren erste Krypto-Influencer eine bullische Kursentwicklung bei Ethereum im Hinblick auf den gebrochenen Abwärtstrend des vergangenen Jahres.

#ETHEREUM JUST BROKE A 1 YEAR DOWNTREND



Trade it here: https://t.co/CWGrBFjnlJ pic.twitter.com/beCXfY8zNe — That Martini Guy ₿ (@MartiniGuyYT) January 2, 2023

Zweifelsfrei testet Ethereum aktuell den Abwärtstrend. Dennoch gab es in der Vergangenheit auch bereits ein bearisches Fake-Out, nach dem sich Ethereum wieder zurückkämpfte. Nun sollte der Ausbruch zunächst bestätigt werden, um wirklich ein Long-Setup zu kreieren.

Für eine Erholungsrallye bleibt es zu früh. Zweifelsfrei können Bullen kurzfristig durchatmen. Insbesondere auf Wochensicht lässt sich jedoch leicht erkennen, dass es für eine nachhaltige Erholung zu früh ist. Der Abwärtstrend bleibt intakt. Kurzfristige Gegenbewegungen von den diesjährigen Verlaufstiefs bleiben ein wackliges Fundament für Long-Setups.

Dash 2 Trade: Presale um vier Tage verlängert, Beta-Dashboard-Launch und das vierte CEX-Listing bestätigt

Der Dash 2 Trade Presale konnte in den vergangenen 24 Stunden massives Volumen generieren. Denn nach dem Meilenstein von 12 Millionen $ konnte man bereits heute die zunächst anvisierte Hardcap von 13,42 Millionen $ erfolgreich einsammeln. Im Zuge dessen gab es vielseitige News der Dash 2 Trade Verantwortlichen. Mit Gate.io wurde ein neues Tier-1-Exchange-Listing bestätigt – denn die etablierte zentralisierte Krypto-Börse wird den D2T Token beim ICO am 11. Januar direkt notieren. Dies gilt ebenso für LBank, BitMart und ChangellyPro, auch die Ethereum-basierte DEX Uniswap wird den ERC-20-Token aufnehmen.

Die massive Liquidität für Dash 2 Trade könnte einen positiven Handelsstart bedingen. Wer auf einen Pump nach ICO spekuliert, hat noch vier weitere Tage Zeit, um D2T Coins günstig zu kaufen. Schließlich verlängerten die Verantwortlichen den Presale um vier Tage und wollen weitere zwei Millionen $ nach einer Preisanhebung um 4 % auf 0,0556 $ einsammeln. Die ersten 100.000 $ wurden bereits wenige Stunden später aufgenommen.

Übrigens ist auch die Beta-Version des Presale-Dashboards bereits online. Hier können sich Nutzer kostenlos registrieren und einen Eindruck der qualitativen, fortschrittlichen Plattform erhalten.

Der Autor: Martin Schwarz

MSc. in Wirtschaftsinformatik mit Schwerpunkt auf asymetrische Kryptographie und M2M-Kommunikation. Ich bin seit 2015 im Bereich Bitcoin und Kryptowährungen unterwegs. Außerdem interessiere ich mich für das Thema Aktien und ETFs. Meine Publikationen sind auch auf https://coincierge.de/ zu lesen.