Ethereum Kurs Prognose: Steigt der Preis schon bald wieder auf 3.000 Dollar an?

Der Preis für einen Ether ist am Wochenende wie zu erwarten leicht gesunken, hat sich aber oberhalb der 1.600 Dollar Marke stabilisiert. Der Gesamtwert aller im Umlauf befindlichen Ether ist damit noch knapp unterhalb der 200 Milliarden Dollar Grenze, könnte diese aber schon im Laufe des Tages wieder überschreiten. Auch der gesamte Kryptomarkt hält sich am Wochenende stark über einer Billion Dollar. Damit würden die Bedingungen für Ethereum stimmen, um in dieser Woche das Hoch vom November letzten Jahres hinter sich zu lassen und auf 1.700 Dollar anzusteigen.

Im Gegensatz zum Bitcoin liegt Ethereum in den vergangenen 24 Stunden leicht im Plus. Am Montagvormittag kommt nur langsam Bewegung in den Kryptomarkt und am Stundenchart von Ethereum zeichnet sich noch nicht wirklich eine Richtung ab. Betrachtet man jedoch größere Zeiteinheiten, wie etwa den Chart auf Tages- und Wochensicht, wird allerdings schnell klar, dass die Zeichen eher auf einen Anstieg hindeuten.

Nach einer Konsolidierungsphase im Bereich der 1.600 Dollar Marke, die noch ein paar Tage andauern könnte. wäre die nächste wichtige Hürde der Anstieg über 1.700 USD, da damit das Hoch vom November letzten Jahres endgültig überschritten wäre. In weiterer Folge wäre erst wieder bei 1.788 Dollar mit Widerstand zu rechnen, bevor es direkt weitergehen würde, bis knapp über die 1.900 Dollar Linie. Bis diese Kursziele erreicht sind, könnte das Shanghai-Upgrade schon über die Bühne gegangen sein und zeigen, wie sich das Freigeben der gestakten Ether auf den Kurs auswirken wird. Sollte es hier nicht zu einem Kursrutsch kommen, wäre im Anschluss der Anstieg zurück über die 2.000 Dollar Marke möglich.

Da im Ethereum-Netzwerk in den letzten Monaten alles richtig gemacht wurde und die Fundamentaldaten sich seit dem Merge noch verbessert haben, steht auch die Möglichkeit im Raum, dass der ETH den Bitcoin outperformen könnte. Bisher liefern sich die beiden führenden Kryptowährungen ein Kopf an Kopf rennen. Seit dem Jahreswechsel haben beide ein Plus von 35 – 37 % hingelegt.

Mittelfristig ist beim Bitcoin ein Anstieg auf den Bereich zwischen 32.000 und 35.000 Dollar zu erwarten, während Ethereum zurück auf 3.000 Dollar ansteigen könnte. Sollten beide diese Kursziele erreichen, würde das beim Bitcoin eine Jahresperformance von 100 – 112 % bedeuten, während ein Ether-Anstieg auf 3.000 Dollar eine Performance von 150 % bedeuten würde. Wer sich also ärgert, dass er die 35 % Rallye bisher verpasst hat, hat noch jederzeit die Gelegenheit, einzusteigen, da es derzeit eher danach aussieht, als würde sich die Rallye fortsetzen.

Noch höhere Renditen durch Portfolio-Mix

Diversifizierung ist ein wichtiges Mittel, um langfristig hohe Renditen zu erzielen. Dabei lässt sich das in jeder Größenordnung umsetzen. Man kann also sein Gesamtvermögen auf mehrere Assets verteilen und neben Aktien und Kryptowährungen auch in Immobilien, Kunst, Gold oder zahlreiche weitere Vermögenswerte investieren. Und auch innerhalb der einzelnen Bereiche lohnt es sich, nochmal zu unterscheiden. Je breiter man aufgestellt ist, desto mehr erhöht man die Chance, auch in einzelnen Asset-Klassen diese Werte zu erwischen, die am besten performen.

Am Kryptomarkt kann das zum Beispiel bedeuten, dass es nie verkehrt ist, als Krypto-Enthusiast einen Großteil der Investition in die führenden Coins wie Bitcoin und Ethereum zu investieren. Diese sind verhältnismäßig sicher und werden eher nicht von heute auf morgen vom Markt verschwinden. Allerdings können kleinere Coins mit geringerer Marktkapitalisierung innerhalb kürzester Zeit vervielfachen, während die großen Coins eher langsam und beständig wachsen. Wenn das Projekt hinter dem jeweiligen Coin vielversprechend klingt, kann sich eine Investition durchaus lohnen und schnell die Rendite des gesamten Portfolios in die Höhe treiben.



Bringen Presales die höchsten Renditen?

Während der gesamte Kryptomarkt im letzten Jahr unter starkem Druck stand und die meisten Coins stark an Wert verloren haben, wurden bei ICOs dennoch oft noch Renditen von 1.000 % und mehr erzielt. Viele etablierte Coins werden wohl noch das ein oder andere Jahr brauchen, um an ihre Allzeithochs anzuknüpfen, während Coins, die erst neu gelistet werden, oft innerhalb weniger Tage um tausende Prozentpunkte ansteigen. Die Token werdn oft im Vorverkauf angeboten, um die Ideen dahinter zu finanzieren. Wer hier ein Händchen hat, kann so schnell in sehr kurzer Zeit sehr viel Geld verdienen.

C+Charge (CCHG) als sichere Geldanlage?

Eine Garantie gibt es leider am Kryptomarkt genauso wenig wie sonst irgendwo. In Krisenjahren haben sich noch die wenigsten Assets als sicher herausgestellt. Die Meisten kommen zwar wieder zurück, wer aber die Nerven verliert und zur falschen Zeit aussteigt, kann mit jedem noch so vermeintlich sicheren Investment verlieren. Allerdings kann man sich ein Bild machen, welcher Markt in den nächsten Jahren wachsen könnte und sich entsprechend positionieren. C+Charge setzt zum Beispiel auf den Markt der Elektromobilität.

Da das Ende von Verbrennermotoren in der Fahrzeugindustrie längst beschlossene Sache ist, befindet man sich hier in einem Megamarkt, der noch viele Jahr stark ansteigen wird. Das Team hinter C+Charge möchte den Ausbau der Lade-Infrastruktur vorantreiben und die Zahlung an den Ladesäulen vereinheitlichen. Außerdem sollen mittels Blockchain-Technologie in Zukunft die Emissionstutschriften direkt bei den Fahrzeugbesitzern und nicht mehr bei den Autoherstellern landen.

Damit würden die Fahrer selbst in Zukunft für jede Ladung bares Geld zurückbekommen. Dieses Konzept macht den CCHG – der sich aktuell im Presale befindet und die Idee finanzieren soll – zu einem Coin, der die Performance von Bitcoin und Ethereum nach seinem Listing an den Kryptobörsen in den Schatten stellen könnte.

Derzeit erhält man einen CCHG für 0,013 USDT und im weiteren Verlauf des Vorverkaufs soll der Preis noch regelmäßig angehoben werden, bis der Coin am 31. März 2023 an den ersten Exchanges gelistet wird. Damit können Investoren, die bereits vor dem Listing einsteigen, einen garantierten Buchgewinn verzeichnen. So sind innerhalb kürzester Zeit mehr als 370.000 Dollar umgesetzt worden und das rasche Voranschreiten des Vorverkaufs ist ein weiteres Indiz dafür, dass der Coin nach seinem Listing durch die Decke gehen könnte.

Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.